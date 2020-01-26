DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Bursa'da yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

BURSA'da iki katlı evin zemin katında yangın çıktı. Yangında evinde yalnız yaşayan Hayriye Yıldız (74), hayatını kaybetti.

Yangın, saat 08.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesindeki Küçük Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kırkpınar Sokak'ta Hayriye Yıldız'a ait evin zemin katındaki mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin pencerelerinden çıkan dumanı fark eden komşular, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonrasında yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından zemin kattaki dairede yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaşıldı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerine göre yanarak öldüğü belirlenen yaşlı kadının cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü;

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Duhan DUMAN/BURSA,

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Kars UMKE ve 112 ekipleri deprem bölgesinden döndü

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 sağlık ekipleri, Elazığ'daki depremde katıldıkları kurtarma ve ilk yardım çalışmalarını tamamlayarak Kars'a döndü.

Elazığ'da 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kars Valiliği'nin koordinesinde 15 UMKE, 15 sağlık görevlisi toplam 30 personel, 3 UMKE, 5 ambulans, 1 hizmet aracı, 2 şişme sahra hastanesi ile birlikte deprem bölgesinde görev aldı. Dün saat 03.25'ten itibaren kurtarma çalışmalarına katılan Kars ekibi, acil ve afetlerde sağlık hizmetleri birim sorumlusu Tahsin Ulu ve UMKE sorumlusu Soner Gül öncülüğündeki enkaz altında kalan vatandaşları kurtarabilmek için çalııştı. Depremzedelerin yardımına koşan Kars ekibinin görev süresi 26 Ocak akşamı sona erdi. Elazığ'daki görevini tamamlayan UMKE ekibi bugün saat 01.30'da Kars'a geri döndü.

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Tahsin Ulu, afet bölgesinde gösterdikleri üstün gayret ve çabalarından dolayı tüm ekibe teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Araçların Kars'a girişi

-Merkeze varmaları

-Ekiplerin görüntüsü

-Tahsin Ulu'nun teşekkür etmesi

-Araçlar ve personelin toplu görüntüsü

-Malzemeler

-Binaya girmeleri

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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150 lira için arkadaşını öldürdü

Van 'ın İpekyolu ilçesinde Kemal Kiye (28), 150 lira alacağı olduğu arkadaşı Ümit Orta'yı (25) bu nedenle çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 19 Ocak günü İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Kiye ile 150 lira alacağı olduğu arkadaşı Ümit Orta arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kiye, Ümit Orta'yı bıçakla yaraladı. Ümit Orta, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Orta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kemal Kiye'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kiye emniyetteki ifadesinde, Orta'nın arkadaşı olduğunu, borç olarak verdiği 150 TL'yi uzun süredir ödemediğini söyledi. Kiye, olay günü sabah saatlerinde bu nedenle tartıştıklarını, akşam da evine gelen Ümit Orta'nın kendisine küfretmesi üzerine bıçakladığını ifade etti.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kemal Kiye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerasından bıçaklama anı

-Şüpheli kişinin adliyeye çıkarılması

Orhan AŞAN/VAN,

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Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda bir kadın aranıyor

ELAZIĞ'da Cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki yıkılan binanın altında kaldığı belirtilen Sakine Düşmez'i (65) arama çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan Cuma saat 20.55'te Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, Elazığ kent merkezinde bulunan Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın altında kaldığı belirtilen Sakine Düşmez'e ulaşmak için ekiplerin çalışması sürüyor. Dün öğle saatlerinde kızı Nazmiye Düşmez (47), enkazdan sağ olarak çıkarılan kadın için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri, seferber oldu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDAN GENEL VE DETAYLAR

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Erzurum'dan deprem bölgesine 2 TIR dolusu yardım

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi, Elazığı ve Malatya 'daki depremzedeler için 2 TIR dolusu gıda ve giyecek malzemesi gönderdi. Büyükşehir Belediyesine ait mobil mutfakla da deprem bölgesinde hizmet verilmeye başlandı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi adeta seferberlik başlattı. Deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarının sarılması için Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ve kurtarma ekiplerinden iş makinelerini bölgeye gönderdi, ayrıca yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, evlerinden çuval ve poşetlerle getirdikleri gıda maddesi, giysi ve yaşam malzemelerini görevlilere teslim etti. Kimisi de cep harçlığını bağışladı. Kısa sürede toplanan 120 yatak, 700 battaniye, 260 gıda kolisi, 256 kişilik kıyafet, yüzlerce okul kıyafeti ve mont, 16 koli çocuk bezi, 11 katalitik soba ve yüzlerce çift ayakkabı, 2 TIR'a yüklenerek, deprem bölgesine gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait 50 bin kişinin yemek ihtiyacını karşılama kapasiteli mobil mutfak da bölgede kurularak hizmet vermeye başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Büyükşehir belediyesi önünde yardımların toplanması

-Çuvalların araçlara yüklenmesi

-Vatandaşların poşetlerle yardım getirmesi

-Yardımların yüklendiği araçların yola çıkması

Zafer KUMRU/ERZURUM,