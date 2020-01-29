DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaş tedirgin

MANİSA'nın 3 ayrı ilçesinde gerçekleşen depremler nedeniyle halk korkulu anlar yaşarken, dün geceyi de sokakta başta çadırlar olmak üzere korunaklı alanlarda geçirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Akhisar'da, 22 Ocak'ta, 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından birçok artçı sarsıntının yaşandığı Manisa'da bu kez depremin adresi, Kırkağaç ilçesi oldu. Dün saat 14.26'daki depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı. Yine bölgede artçı sarsıntılar sürerken son olarak Akhisar ilçesinde, saat 23.10'da, 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bu depremler çevre ilçe ve illerde de hissedildi. İlk depremden itibaren bölgedeki bazı evlerde hasar oluştu. Bazı vatandaşlar korku yaşadıkları gerekçesiyle. Bazıları ise düşmeye bağlı yaralanma nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılacak inceleme sonucu depremin verdiği zararlar belirlenecek. Bunun yanında 3.5 ve 3.7 gibi büyüklüğe sahip birçok artçı sarsıntının yaşandığı deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşların tedirginliği sürüyor. Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi başta AFAD'ın kurduğu yardım çadırlarında geçirdi. Soğuk hava sebebiyle bazı depremzedeler çadırların içine kömür sobası kurarken, bazıları yaktıkları ateşin başında ısındı. Yetkililer ise depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çadırlardan görüntü

Evlerden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,

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Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına operasyonu

ERZURUM Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında merkez Palandöken İlçesindeki Emniyet Müdürlüğü önünde saat 05.30'da toplanan polis ekipleri okunan sabah ezanı ile birlikte operasyon için düğmeye bastı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra özel harekat timleri de operasyona destek verdi.

Operasyon kapsamında Sanayi ve Yenişehir mahallelerinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerdeki evlerin kapılarını koçbaşıyla açan polis, girdikleri yerlerde uzun süre arama yaptı. Aramalar esnasında özel harekat polisleri de güvenlik önlemi aldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu maddenin yanı sıra 8 adet tabanca, bir adet kuru sıkı tabir edilen tabanca, bir adet tüfek, bir miktar uyuşturucu, 4 adet hassas olarak bilinen terazi ve tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen kılıç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Özel harekat destekli polis araçlarının yola çıkması

Polis araçlarının konvoy halinde ilerlemesi

-Özel hareket polislerinin araçtan inmesi

-Polislerin apartmana girmeleri

-Özel harekat polislerinin zili çalması

-Kapının koç başıyla kırılarak açılması

-Polislerin binadan çıkmaları

-Polislerin başka bir binada arama yapmaları

-Pencere önünde bekleyen polis

-Polislerin şüpheliyi binadan çıkarıp aramaya bindirmesi

-Özel harekat polislerinin görüntüsü

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Traktör römorkunda 250 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, traktör römorkuna yüklü ağaç dalları arasına gizlenmiş 250 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin, yüklü miktarda uyuşturucuyu, Lice'den Diyarbakır 'a götüreceğini, yol kontrol uygulamalarında yakalanmamak için de ağaç dalları yüklü traktör römorkuna gizleyecekleri yönünde ihbar aldı. Hemen harekete geçen jandarma, şüpheliler A.A. ve M.A.'yı takibe aldı.

İkili, kırsal alana sakladıkları uyuşturucuyu Dolunay Mahallesi'nde, ağaç dalları yüklü römorka sakladı. Mahalle çıkışında jandarma tarafından durdurulan şüpheliler, dalları başka bir köyde oturan akrabalarına yakacak olarak götürdüklerini söyledi. Ancak arama yapan jandarma, siyah poşetler içerisinde satışa hazır 250 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan A.A. ve M.A.'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gözaltına alınan şahıslar

Ele geçirilen uyuşturucu

Haber-Kamera: Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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70 yıldır sadece kadın eli değiyor

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, 1950 yılından bu yana 'Kızlı Sardalya' konserve üretimi yapılıyor. Sofraların vazgeçilmezi olan lezzetli 'Kızlı Sardalya'nın 'Kız' marka adı altında satılmasının sebebi ise 70 yıldır bu üretimin sadece kadın eliyle yapılıyor olması.

Gelibolu ilçesinde dededen ve babadan kalma 100 yılık konserve fabrikasında 3'üncü kuşak olarak konserve balık üretimine devam eden evli ve 1 çocuk annesi Aygül Kemerli Ersoy (53), 70 yıl önce dedesi Mehmet Kemerli'nin yarattığı ve sadece kadın eli değdiği için 'Kız' marka adı altında da konserve balık üretimi ve satışı yapıyor. Sofraların vazgeçilmezi olan lezzetli 'Kızlı Sardalya'nın kız marka adı altında satılmasının sebebi ise 70 yıldır bu üretimin sadece kadın eliyle yapılıyor olması.

'Kızlı Sardalya' yapım aşamasında ilk olarak sardalyaların tek tek kafası kesiliyor. Bağırsakları alınıyor. Kutulara dizilip, pişirilip, tekrar kapanıyor. 118 derecede 1 saat sterilizasyon olduktan sonra 'Kızlı Sardalya' marka olarak konserve şeklinde 125 gramı 5 TL, 225 gramı ise 13 TL'den satışa sunuluyor.

YILLARDIR KADINLAR VE GENÇ KIZLAR YAPTIĞI İÇİN, 'KIZLI SARDALYA' DENİYOR

Gelibolu'da tuzlu balıkta konserveciliğin yanı sıra meşhur 'Kız' marka adı altında özel bir ürün de ürettiklerini belirten Aygül Kemerli Ersoy, "Bu ürüne Kızlı sardalya denir. Sebebi de yıllardır bu işi kadınlar, genç kızlar yaptığı içindir. Sardalyaların tek tek kafası kesilir. Bağırsağı alınır. Kutulara dizilir. Pişirilir, tekrar kapanır. 118 derecede 1 saat sterilizasyon olur. Bu şekilde Kız'lı marka olarak konserve şeklinde satılır. Omega 3 bakımından çok zengindir. Bu balık kılçığıyla piştiği için kılçıkları da un gibi olur. Çok tüketilen bir üründür" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gelibolu'da konserve balık üretimi yapılan fabrikadan genel görüntü

-Kızlı Sardalya yapımı için sardalya balıklarını hazırlayan kadınlardan genel ve detay görüntü

-Kızlı Sardalya markası adı altında satılan ürünlerden görüntü

-Aygül Kemerli Ersoy ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/GELİBOLU(Çanakkale),

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Buz tutan Çıldır gölü üzerinde araçlarıyla drift yapıyorlar

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde yüzeyi dondurucu soğukların etkisiyle buz tutan Çıldır Gölü, macera sevenlerin uğrak yeri haline geldi. Araçlarıyla gölün üzerine Turan Arslan ve Murat Ünlü buz üstünde drift yaptı.

Van Gölü 'nden sonra 124 kilometrekarelik alanıyla Doğu Anadolu Bölgesinin ikinci büyük gölü olan Çıldır'ın yüzeyi dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı. Buz kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği göl macera tutkunlarının da merkezi haline geldi. Kış aylarında üzerine Eskimolar gibi balık avı yapılan ve atlı kızak seferleri düzenlenen Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyine otomobil ve kamyonetleriyle çıkan Turan Arslan ile Murat Ünlü, yaklaşık yarım saat kayarak drift yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kamyonetle gölde drift yapılması

-Otomobilin drift gösterisinden görüntü

Haber: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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