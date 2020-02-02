DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Nazlı'nın hayatını kaybettiği kaza, kamerada

Antalya'da psikolojik danışmanlık yapan Nazlı Ödevci'nin (26) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, cuma günü saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışmanlık yapan Nazlı Ödevci, iş çıkışı yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada D.T. yönetimindeki 07 AFK 065 plakalı otomobil, Nazlı Ödevci'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ödevci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza anı ise cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Nazlı Ödevci karşıya geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı görülüyor. Kazanın ardından sürücü D.T. ile araçta bulunan arkadaşlarının ve diğer araç sürücülerinin yaralı Ödevci'nin yanına gittiği görüntülere yansıdı.

Nazlı Ödevci, Ankara 'nın Şereflikoçhisar ilçesinde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Kaza anının görüntüsü

HABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: ANTALYA, (DHA

=========================

Doğu'da kar esaretinden kurtulma mücadelesi

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent ve ilçe merkezleri ile karayolu bağlantısı kesilen 2 bin 25 köye ulaşmak için karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri büyük bir mücadele veriyor. Belediyeler ise kent merkezindeki karı şehir dışına taşıyor.

Uzun bir aradan sonra önceki gün başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışı etkili oldu. Erzurum Iğdır ve Muş 'ta 2 bin 25 köye ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışının durması ile birlikte harekete geçen karayolları ve il özel idare ekipleri yol açma çalışmalarına hız verdi. Belediyelerde, kent merkezinde biriken karları iş makineleri ile toplayıp şehirdışına taşıyor. Kapanan köy yolları tek tek ulaşıma açılırken karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı ardından kendini hissettiren soğuklara karşı vatandaşlar, araçlarını donmaya karşı naylon veya battaniyelerle sarıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (KARS)

-------------------------------------------------

-Kentten kar ve soğuk manzaralar

-Esnafın kar temizliği detayları

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Varto (MUŞ)

--------------------------------------------------

-İlçe merkezinde biriken kar birinkintiler

-İş makinelerinin çalışması

-Çalışanlarla röp

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK/ MUŞ/ VARTO,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (AĞRI-ERZİNCAN)

----------------------------------------

-Ağrı Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri kent merkezinde çalıyma yapması

Erzincan İl Özel İdare ekipleri köy yollarını açarken

Haber-Kamera: Servet ARSLAN/ Coşkun MENEK/ AĞRI, ERZİNCAN

=======================================================

Sömestir tatil dönüşü kaza: 3'ü öğrenci, 7 yaralı

Aksaray 'da sömestir tatilinden dönen ailelerin içinde bulunduğu hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada, 3'ü öğrenci, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu Somuncu Baba Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sömestir tatili için gittikleri İstanbul'dan Aksaray'a dönen Suat Keskin (25) yönetimindeki 34 ES 4092 plakalı otomobil ile yine İstanbul'dan sömestir tatilinden Niğde'ye dönen Şeref Öztürk (66) yönetimindeki 51 HF 998 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Suat Keskin, yanındaki Yasemin Huy (37), Muhammed Mustafa Huy (12), Cumali Huy (17) ve Nebahat Altınsoy (35) ile hafif ticari araçtaki Yasemin Uzel (41) ve kızı Esma Uzel (14) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

(Görüntü Dökümü )

----------------

Yaralıların ambulansa alınması

Yaralanın anne Yasemin Huy, sedye ile ambulansa taşınırken

Kaza yapan araçlardan detaylar

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY,

====================================

Makam odasının duvarı tuval oldu

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li Halil İbrahim Arda'nın makam odasının duvarları resim tuvali oldu. Genç ressamlar Yağmur Yörük ve Dilay Akgün, bir günlük çalışma ile duvara Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpaklı resmini yaptı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Arda, genç ressamlara odasının duvarına Atatürk'ün kalpaklı resmini yaptırdı. Arda da ressamların çalışmalarına katılarak eline fırçayı aldı ve bazı yerleri rötuşladı. Arda, Atatürk'ün resminin yanına 'Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur' diye yazdırarak, şöyle konuştu:

"Onun fikirleri bizim rehberimizdir. Bu nedenle Gaziemir Belediyesi 'ndeki makam odamın en güzel noktasındaki duvara Atatürk'ün resminin yapılmasını istedim. Sanatçı arkadaşlarımız, yoğun emek harcayarak itina ile çok başarılı bir eser çıkardı. Ben de resmin yapımı sırasında kendilerine elimden geldiğince yardımcı oldum. Portresinin yanı sıra Mustafa Kemal'in imzasını da duvara işledik. Resmin yanına da Atatürk'ün çok önem verdiğim 'Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur' sözünü yazdık. Biz ülke olarak çok duygusalız. Ancak bizim öncelikle rasyonel, akılcı düşünceye ihtiyacımız var. Atamızın sözü ile bunu ön plana çıkarmaya çalıştık." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Gaziemir ilçesinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Arda resim çizmesinden

Genç ressamların resim çizmesinden

Arda'nın açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

İZMİR,

==========================

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Antalya'da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, 8 bin 634 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda, 3'ü Suriyeli, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu hap satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan arama kararının ardından eve operasyon düzenleyen ekipler, Yıldıray E. ile Suriyeli Yahya E., Mohammed E. ve İslam K.'yi gözaltına alındı. Evde narkotik köpekleri ile yapılan aramalarda 8 bin 634 captagon hap, 1 kurusıkı tabanca, 55 tabanca mermisi ile bin 300 şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Operasyon görüntüsü

Ele geçirilen hapların görüntüsü

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: ANTALYA,