DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon: 168 gözaltı kararı

Adana merkezli 34 ilde 26 farklı ilin üniversite, hastane ve kantininde açılan ihalelere fesat karıştırdığı öne sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen bir şebeke deşifre edildi. Soruşturma kapsamında şebeke üyesi olduğu ileri sürülen 10'u kamu görevlisi 168 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, sabahın il saatlerinde 34 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği belirtildi.

Öte yandan liderliğini Derviş B.'nin yaptığı şebekenin Türkiye genelinde 26 ilde üniversite, hastane ve kantinlerde ihaleye fesat karıştırarak, 48 olayda devleti 90 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.

Görüntü Dökümü

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Adli tıp biriminin dış görüntüsü ve tabelası

Şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı

İZMİR merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında aralarında esnaf ve iş insanlarının bulunduğu 54 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı. Örgütün esnaf ve iş insanları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 43'ü örgütün sözde mütevellisi olduklarına dair ifadeler bulunan toplam 54 şüpheliyi yakalamak amacıyla gözaltı kararı verildi. Şüpheliler hakkında aleyhlerinde ihbar, beyan, örgüte ait bankada hesap artışı, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller bulunduğu belirtildi. İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya ve Denizli'de şüphelilerin yakalanması için Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sürüyor.

İZMİR,

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Erzinca'nın Refahiye ile Ağrı'nın Hamur ilçesindeki taşımalı egitime kar tatili

Doğu'da etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiye Erzincan'ın Refahiye ilçesi ile Ağrı'nın Hamur ilçelerinde okullar tatil edildi.

Refahiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Refahiye İlçemizde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin eğitimine bir gün ara verilmiştir" denildi.

Hamur Kaymakamlığı, yoğun fırtına ve tipi nedeniyle yolların kapandığı gerekçesiyle köy okulları ile taşımalı öğrencilerin eğitimine bir gün ara verildiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ERZİNCAN - AĞRI, -

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22 İlde FETÖ operasyonu: 50 mahrem imam hakkında yakalama kararı

KONYA merkezli 22 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 50 kişi hakkında yakalama kararı alındı. Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı başlatılan operasyon sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 50 kişinin kimliği belirlendi. Ardından da şüphelilerin yakalanması kararı alındı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bugün Konya merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, Şüphelilerin yakalanması için operasyonun devam ettiği belirtildi.

Haber: Tolga YANIK KONYA DHA))