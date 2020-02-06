DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Polis memuru, otomobilini çalan genci öldürdü

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde görevli polis memuru Ömer E. (40), otomobilini çalan Mustafa Alınç'ı (17), zeytin tarlasında çalınan aracının direksiyonundayken ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldürdü.

Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde görev yapan polis memuru Ömer E., 45 ER 081 plakalı otomobilini, bankadaki işlerini halletmesi için bir akrabası olan İ.A.'ya verdi. İ.A., bankaya giderken yolda otostop çeken 2 kişiyi otomobile aldı. İ.A., yolda, direksiyon başında alkol almaya başladı. İ.A., Bursa'ya gitmek istediğini söyleyen gençlere, kendilerini kamyon garajına bırakacağını söyledi. İ.A. karınlarının aç olduğunu söyleyen gençlere bir lokantada yemek ısmarladı. Lokantadan çıktıktan sonra alkol kullanmaya devam eden İ.A., otomobili gençlerden birinin sürmesini istedi. Bunun üzerine gençlerden biri, direksiyona geçti. Diğer arkadaşının da araca binmesiyle iki şüpheli, otomobille uzaklaştı. Araca binmeyi başaramayan İ.A., önce Ömer E.'ye, ardından da polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Otomobil, olaydan 2 saat sonra Bursa'nın Karacabey ilçesindeki trafik kontrol noktasında polis ekiplerince durdurulmak istendi. Ancak dur ihtarına uymayan sürücü, hızla bölgeden uzaklaştı.

5 GÜN BOYUNCA EKİPLERDEN KAÇTI

Geçen 5 günde şüpheliler, Bursa kent merkezinde 3 akaryakıt istasyonundan yakıt alarak ücreti ödemeden kaçtı. Kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, 45 plakalı tüm araçları durdurarak ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Akaryakıt istasyonlarındaki güvenlik kameraları ve mobese kameraları dahil, bin 200 kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, çalıntı otomobili kullanan şüphelinin Mustafa Alınç olduğunu tespit etti.

2 GÜN BOYUNCA TAKİP ETTİLER

Ömer E. de aracını bulmak için Balıkesir'den 45 ER 856 plakalı diğer otomobiliyle Bursa'ya geldi. Ömer E., Keles İlçe Emniyet Müdürlüğü 'nde görevli polis memuru olan amcasının oğlu Halil İbrahim E.'yi telefonla arayarak durumu bildirdi ve kendisine yardımcı olmasını istedi. Diğer amcasının oğlu Yunus E.'yi de yanına alan Ömer E., Halil İbrahim E. ile birlikte, kendi imkanlarıyla otomobili bulmak için kent merkezinde araştırma yaptı. Aracın sürekli Geçit Mahallesi'ndeki bir zeytinlik alanda dolaştığı bilgisine ulaşan Ömer E. ve akrabaları, burada bir hakim tepeye çıkarak beklemeye başladı.

YİNE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Dün öğle saatlerinde tekrar uygulama noktasındaki polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Mustafa Alınç, Geçit Mahallesi'ndeki zeytinlik alana girdi. Bu sırada bölgede bekleyen Ömer E., otomobilini fark etti. Ömer E., Mustafa Alınç'a durması için işarette bulundu. Ancak Mustafa Alınç, Ömer E.'nin kendisine doğru geldiğini görünce kaçmak istedi. Bu sırada, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran polis memuru Ömer E., otomobile doğru ateş etmeye başladı. Ömer E.'nin tabancasından çıkan mermilerden biri Alınç'ın göğsüne isabet etti. Alınç'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, zeytin ağacına çarptı. Ömer E. ve akrabaları, geldikleri otomobili bırakarak kaçtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ağaca çarpma detaylar

Araç yakın detaylar

-Öldüren şahısların aracı

-Olay yeri inceleme detayları

-Genel detaylar

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Kars'ta tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

KARS'ta şiddetli tipi nedeniyle merkeze bağlı Borluk köyünün yolu kapanınca öğrenci servisi mahsur kaldı. Öğrencileri kurtarmak için jandarma ve İl Özel İdare ekipleri seferler oldu.

Kars'a 18 kilometre uzaklıkta bulunan Borluk Köyü'nden kentteki okullara gelen öğrenciler, ders sonunda servis aracıyla evlerine dönmek üzere yola çıktı. 6 öğrenciyi taşıyan servis minibüsü kar ve tipi yüzünden köye 2 kilometre kala yolun kapanması sebebiyle kara saplandı. Dün akşam saat 18.00 sıralarında öğrenci servisinin mahsur kaldığı bilgisini alan Kars İl Özel İdaresi ekipleri, harekete geçti. Minibüs sürücüsüyle irtibata geçen jandarma ve özel idare ekipleri, öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin üşümemesi için minibüs çalışır vaziyette tutulurken olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, aracı bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı. Tipi yüzünden çalışmaların güçlükle yürütüldüğü bölgeye özel idare ekipleri ulaştı.

Yolu açarak öğrencilerin bulunduğu minibüse iş makinesiyle ulaşan görevliler, daha sonra minibüsü halatla çekerek kurtardı. İş makinesi önde yolu açarken takip eden minibüs öğrencileri yaklaşık 2 saatlik bir bekleyişin ardından evlerine ulaştırdı.

Sağlık durumları iyi olan öğrenciler, ekipleri görünce çok sevindiklerini söyledi. Borluk Köyü Muhtarı Halis Tikicieri, özel idare ekipleri ve jandarmaya teşekkür ederek "Ne zaman yolumuz kapansa hemen harekete geçip imdadımıza yetişiyorlar.ö dedi,

Özel idaresi ekipleri Borluk köyü içindeki ana yolları açtıktan sonra Tekneli köyüne hareket etti. Burada da karla kapanan yolu açan ekipler, yeniden ulaşımı sağladı. Tekneli Köyü Muhtarı Mehmet Şan, "Yoğun kar yağdığında her taraf kapanıyor. Sağ olsunlar özel idare ekiplerini aradık hemen geldiler. Şu anda da çalışmalar devam ediyorö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Minibüs ve jandarma

-Minibüsün kurtarılması

-Öğrenciler ve konuşmaları

-Köylülerin konuşması

-Borluk Köyü Muhtarı Halis Tikicieri'nin konuşması

-Öğrenciler ile röp.

-Köydeki kar temizleme çalışmaları

-Tekneli köyündeki kar temizliği

-Tekneli köyü muhtarı Mehmet Şan'ın konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Başkomiserim yalanıyla, kadının 24 bin lirasını dolandırdı

KONYA'da kendisini terörle mücadele başkomiseri olarak tanıtıp, kimlik bilgileriniz bir kuyumcu soygununda kullanıldığı yalanı ile Z.B.'nin (60) 24 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını dolandıran Ahmet Yıldık (25) memleketi Şanlıurfa'ya kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Yıldık, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Z.B.'yi cep telefonundan arayan şüpheli, kendisini Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde başkomiser olduğunu, kimlik bilgilerinin bir kuyumcu soygununda kullanıldığını, suçsuz olduğunuzu kanıtlamamız için elinizdeki para ve ziynet eşyalarının seri numaralarını almaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Z.B., eve gelen şüpheliye 24 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Z.B. polis merkezine giderek şikayette bulundu.

MEMLEKETİNE KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin parayı almaya gittiği kamyonun plakasını kısa sürede tespit etti. Kamyonun Selçuklu ilçesindeki bir sanayi sitesinde olduğunu belirleyen polis, şüpheli Ahmet Yıldık'ı memleketi Şanlıurfa'ya kaçmaya hazınlandığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan Yıldık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yıldık, dün çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Tolga YANIK/ KONYA

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Serik'te ilginç kaza: 1 yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki toptancı halinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç 4 metreden burun üstü çakıldı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Serik Toptancı Hali'nde meydana geldi. Mahir Anar'ın kullandığı 06 AFD 157 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, hal meydanının bittiği noktadan düştü. Yaklaşık 4 metreden burun kısmının üzerine düşerek durabilen aracı görenler yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtaki Mahir Anar'ı çıkarıp, ambulansla Serik Devlet Hastanesi 'ne götürdü. Sürücünün kafasından hafif yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, aracın bir anda hal meydanından aşağı gittiğini gördüklerini, içerisinde şoförü olduğunu ancak kazanın nasıl meydana geldiğini anlayamadıklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden detay görüntüler

Aracın olay yerinden vinç yardımıyla çıkarılması

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

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Adana'da polisten motosiklet denetimi

ADANA'da polis, kent merkezinde motosiklet sürücülerine yönelik yaptığı denetimlerde, 25 sürücüye, 49 bin 280 lira para cezası kesti.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. 45 ayrı uygulama noktasında, 244 polisin yaptığı denetimlerde, 742 motosiklet, 219 elektrikli motosiklet ve 799 sürücü kontrol edildi. 17 motosiklet trafikten men edilirken, şaşi numarası kazınmış 5 motosiklete el kondu. Ayrıca ekipler, 25 araç sürücüsüne 49 bin 280 lira para cezası kesti. Uygulamaların devam edeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Motorsikletlerin durdurulması

Şasi numaralarının kontrol edilmesi

Genel ve detaylar

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Depremzede, ihtiyacını karşılayan kaymakamı başından öptü

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde depremde evi hasar gören Hatun Demiralp (67), yerleştiği çadırda kendisini ziyaret ederek ihtiyacını karşılayan İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ı başından öperek, "Allah devletimize zeval vermesin, hepiniz benim oğlumsunuz" dedi.

Elazığ 'ın Sivrici ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Baskil ilçesinde evi hasar gören Hatun Demiralp, çadıra yerleşti. Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat , ilçede kurulan çadırda kalanları ziyaret etti. Ziyaret sırasında, depremzede Hatun Demiralp'a beraberinde getirdiği ısıtıcı, battaniye ve gıda kolilerini teslim etti. Yapılan bu destek karşısında duygulanan Demiralp, Kaymakam Murat'ı başından öptü. Sosyal medyada paylaşılan ve büyük beğeni alan görüntülerde Demiralp, Kaymakam'a Murat'a "Allah devletimize zeval vermesin. Hepiniz benim oğlumsunuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hatun Demiralp'in kaymakam ile konuşması

Kaymakamı öpmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Erkan BAY/KAMERA: ELAZIĞ,