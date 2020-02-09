DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Van'da 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü ihbarı

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirtilen 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü ihbarı yapıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ekipler, henüz bölgeye ulaşamadı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirtilen 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü ihbarının geldiği belirtildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle bölgeye ulaşılamadığı belirtilen açıklamada, "Akşam saatlerinde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığımıza yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmenin donarak yaşamını yitirdiği ihbarı yapılmıştır. İhbar üzerine adli, askeri makamlar ve AFAD'a konu ile ilgili olarak bilgi verilmiştir. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Hava şartlarının normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacaktır. Ayrıca İranlı yetkililere konu iletilip bilgi almaya çalışılmaktadır" denildi.

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Behçet DALMAZ/VAN,

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Van'da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor

VAN'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 765 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor. Van-Bahçesaray ve Çatak yolu, olumsuz hava koşulları ve can güvenliği nedeniyle valilik kararıyla araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Bu arada bir itfaiye personelinin çığ altında kaldığı bölgede bugün de, olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışma yapılmayacağı, hava koşullarının düzelmesi halinde teknik heyetin bölgede inceleme yapacağı belirtildi.

Van'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 765 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde 40 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle, Van-Bahçesaray karayolunda düşen çığın altında kalan itfaiye personeline ulaşılması için olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de çalışmaların yapılmayacağı belirtildi. Van Valiliği'nin kararıyla, olumsuz hava koşulları ve can güvenliği nedeniyle Van-Bahçesaray ve Çatak karayolunda araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Bölgede etkili olan kar fırtınası ile birlikte sis de etkili oluyor. Kent genelinde kapanan 415 mahalle ve 350 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çalışmalarına zaman zaman ara vermek zorunda kalıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışı altında yürüyenler

-Detaylar

-Bir vatandaşla röportaj

-Kara gömülen araçlar

-Belediye ekiplerinin kar temizliği

-Genel ve detaylar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,-

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Polisten 'telefon dolandırıcılığı' uyarısı

Adana'da, polis ekipleri vatandaşları evlerinde ziyaret ederek 'telefon dolandırıcılığı' konusunda uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik, Suçlarla Siber Suçlarla Mücadele, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonda kendisini, savcı, jandarma ve polis olarak tanıtarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıcı broşür hazırladı. Tespit edilen bölgelerdeki cadde, sokak ve evleri ziyaret eden ekipler, vatandaşları uyaran polis, ' Hiçbir kamu görevlisi telefonla arayarak vatandaşlardan para istemez. Böyle bir durumla karşılaştığınız anda, güvenlik güçlerini aranması gerekir' diyerek uyarılarda bulundu.

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla yapılan uygulamanan süreceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Polis ekiplerinin vatandaşlara broşür vermesi

Dolandırıcılık konularında vatandaşları bilgilendirmesi

Apartmanlara bilgilendirici kağıt yapıştırmaları

Apartman sakinleri ile konuşmaları

Vatandaşların konuşmaları

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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TMO Başkanı Güldal: Stoklarımız dolu

MERSİN'de düzenlenen Dünya Bakliyat Günü kutlama etkinliğinde konuşan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Başkanı Ahmet Güldal, stoklarında yeterince mercimek ve nohutun bulunduğunu söyledi.

Dünya Bakliyat Günü, Mersin Ticaret Borsası'nın düzenlediği etkinlikle kutlandı. Kutlamaya Vali Ali İhsan Su, milletvekilleri, belediye başkanları, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güldal, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan ve sanayiciler katıldı.

Kutlamaya katılan TMO Başkanı Güldal, Mersin'in bakliyat açısından en önemli il olduğunu kaydetti. Bakliyatın kaynağının Anadolu olduğunu dile getiren Güldal, "Dünyanın geleceği için çok önemli bir bitki. Bu bitkinin de ilk sahibi ülkemizdir. Geçişten bu yana sofralarımızda bakliyat yer alıyor. 2017'ye kadar bakliyat alanlarında gerileme oldu. Tarım ve Orman Bakanlığımızın, bakliyat alanlarındaki gerilemeyi fark etmesinin üzerine 2017'de çok ciddi radikal bir adım attı. 300 lira olan tarımsal desteği 500 liraya çıkarttı. Mazot, gübre ve diğer desteklerle beraber bakliyat üreten çiftçilerimizin dönüm başı aldığı destek miktarı 800-850 liraya ulaştı. Böylece 1 buçuk milyon tona yaklaşan bakliyat üretimine geçmiş olduk. Biz bu üretimi Türkiye olarak yapabiliyoruz ama üreticinin karşı değerini alması lazım. Bu noktada Toprak Mahsuller Ofisi MO olarak görev verildikten sonra bakliyatta özendirici, sürdürülebilir bir fiyat politikasını belirledik ve 2018-2019 yıllarında ciddi miktarda bakliyatı üreticilerden satın aldık. Stoklarımızda yeterli miktarda, fazlasıyla bakliyat ürünlerinden nohut ve mercimek var. Kırmızı mercimek ve kuru fasulyedeki üretimi arttıracağız, dengelemek için" dedi.

Mersin'in Dünyada sayılı bakliyat merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Özdemir, bakliyatın besin değeri açısından oldukça zengin bir ürün olduğunu belirtti. Bakliyatın başta diyabet ve obezite olmak üzere, kalp damar rahatsızlıklarına kadar çok çeşitli hastalıklar ile mücadelede etkili olduğunu kaydeden Özdemir, "Bakliyat son derece sağlıklı bir besindir. Zengin, fakir herkesin gıdasıdır" diye konuştu.

Kutlamada ayrıca konuklara bakliyattan yapılmış 8 çeşit yemek ve mezeler ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hazırlanan bakliyat yemeklerinden görüntü

-Protokolden görüntü

-TMO Başkanı Ahmet Gürdal konuşması

-Mersin Ticaret Odası Başkanı Abdullah Özdemir'den görüntü

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

HATAY'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, merkez Antakya ilçesi 16. Cadde üzerinde meydana geldi. Cemal Bahadır idaresindeki 31 RAH 55 plakalı hafif ticari araç ile Mevlüt Bayraktar yönetimindeki 31 ADH 888 plakalı otomobil seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar park halindeki başka bir araca daha çarptı. Kazada sürücüler Bahadır ve Bayraktar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücüler Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden görüntüler

Haber -Hüseyin BOZOK/ KAMERA-HATAY,