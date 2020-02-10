DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı

ŞANLIURFA'daki birliklerden sevk edilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Şanlıurfa'daki birliklerden dün gece sınıra gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü araçların bulunduğu konvoy, sabaha karşı İslahiye'ye ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen konvoydaki araç ve personelin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki üslerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İslahiye Çevre yolu

Konvoyun geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 152 MB

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Yolcu otobüsü çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

SAMSUN'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsünün yolun kenarında bekleyen baza yüklü TIR'a çarpması sonucu otobüsün muavini Ramazan Turan (28) hayatını kaybetti, 1 yolcu yaralandı.

Olay, sat 00.30 sıralarında Samsun-Ankara Karayolu üzeri Tekke mevkisinde meydana geldi. Samsun-Ankara seferini yapan Mustafa Karaağaç'ın kullandığı 19 BA 950 plakalı Kamil Koç fimasına ait otobüs, Tekke mevkisinde buzlanma nedeniyle yolun kenarında bekleyen Mustafa Pastacı'nın kullandığı 38 FC 804 plakalı baza yüklü TIR'a çarptı. Kazada savrulan çekicinin dorsesinde bulunan yatak ve bazalar yol kenarına saçıldı. Kazada otobüsün muavini Ramazan Turan, olay yerinde hayatını kaybederken, bir yolcu da yaralandı. Yaralı yolcu sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Turan'ın cenazesi ise Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yapan otobüsten detaylar

Otobüsün çarptığı çekiciden detaylar

Polis ekiplerinden detaylar

Yolun trafiğe açılması

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, dereye yuvarlanan iş makinesinin operatörü Muhammet Yılmaz'ı (27), arama çalışmaları devam ediyor.

Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyündeki Aksu Deresi yatağında, heyelan sonrası iş makinesiyle çalışma başlatıldı. İş makinesi dereye yuvarlanırken, operatör Muhammet Yılmaz akıntıya kapıldı. Hafta boyunca dere yatağı boyunca yapılan tüm çalışmalara rağmen Muhammet Yılmaz bulunamadı. Muhammet Yılmaz'ın montu ve tişörtü bulunurken, dere yatağından kıyıda ve suda arama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca drone yardımı ile havadan kontrollerde bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Aramalardan görüntü ve detaylar

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Kars'ta tipi altında kalan köpek böyle görüntülendi

KARS'ta etkili olan şiddetli tipi ve kar yağışında bitkin halde sığınacak yer arayan iki sokak köpeği böyle görüntülendi.

Kars'ta hafta sonu kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kent merkezinde yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı ve tipi sokak hayvanlarını vurdu. Kent merkezinde iki köpeğin tipide yaşadıkları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Tipinin etkili olduğu saatlerde hayvansever Esat Özmen'in yaptırdığı mama kabından karnını doyurmak için gelen sokak köpeğinin yaşadığı zor durum cep telefonu kamerasıyla çekildi. Duvan dibine sığınarak fırtınadan korunmaya çalışan sokak köpeğinin yaşadığı acı yüzüne yansıdı. Bir süre duvar dibinde tipiden korunan sokak köpekleri mama kabından beslendikten sonra bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tipiden korunmaya çalışan sokak köpeğe

-Duvar dibine sığınmaya çalışması

-Diğer sokak köpeğinin mama kabında beslenmesi

Haber: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Tokat kazı, Kars kazına rakip oldu

TOKAT'ın Yeşilyurt ilçesinde yetiştirilen ve karla beslenen kazlar etlerinin tadına tat katarken, Kars kazına da rakip oldu.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ahmet Aydoğan (38), 4 yıl önce 60 kaz alarak yetiştiriciliğe başladı. Zaman içinde sayıyı artıran Aydoğan evinin bahçesinde yıllık 2 bin kaz yetiştirerek Türkiye'nin farklı illerine satış yapıyor. Aynı zamanda ilçe merkezinde lokanta işletmeciliği yapan Ahmet Aydoğan, sıklıkla zeytinyağlı, etli dolma ve bat yemeğinde kullanılan Tokat asma yaprağını kazın üzerine serdikten sonra fırında pişirerek müşterilerine ikram ediyor.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNE GÖNDERİYORUZ'

Yeşilyurt ilçesinin mevsimsel olarak kaz yetiştiriciliğine uygun bir yer olduğunu belirten Aydoğan "4 yıl önce Ankara'da market işletiyordum. Marketimi devrettim. Memleketime geldim. Evimizin önünde 12 tane kazımız vardı. Onların yanına komşularımızdan da kaz alarak 60 oldu. Daha sonra ise kaz sayımızı 2 bine kadar çıkardık. Yıllık 2 bin tane kaz satışımız oluyor. Kesiyoruz, temizledikten sonra Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Tokat'tan Kars'a da çok sayıda kaz gönderiyoruz. Bu yıl Kars'a bin civarında kazımız gitti. Oradaki insanlar da Tokat kazının tadına baktılar" dedi.

'TOKAT'IN BAĞ YAPRAĞI İLE YAPIYORUZ'

Kaz yetiştiriciliğinin ilçelerinde 300 yıllık gelenek olduğunu belirten Aydoğan "Burada herkesin kapısında 15-20 tane kaz var. Herkes kazlarını büyütüyor. Biz de bunu daha ileri bir pozisyona getirerek, vatandaşlarımızın da kazlarını alarak onlara bir ek gelir sağlıyoruz. Kaz bizim geçmişten gelen bir kültürümüz, aynı zamanda kazımızı bağ yaprağı ile harmanlayarak farklı bir tat olarak Kars'a rakibiz. Kars'tan farkımız biz bunu Tokat'ın bağ yaprağı ile yapıyoruz. Aynı zamanda da ete bağ yaprağı lezzeti karışıyor. Ortaya daha güzel bir tat çıktığına inanıyoruz. Bu bağlamda da Kars'a rakibiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Kazların görüntüsü

-Yetiştirildiği yer

-Yapraklarla kaz pişirilmesi

-İşletmecinin konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/YEŞİLYURT (Tokat),

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