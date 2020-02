DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Adana'da PKK operasyonu: 8 gözaltı

ADANA'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD propagandası yaptığı öne sürülen 8 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında PKK ve Suriye uzantısı PYD'yi öven, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen 11 kişiyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararının çıkartmasının ardından şafak vakti 11 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başlarıyla kırılarak girildi. Şüphelilerden adreslerinde bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 6 cep telefonu, 2 hafıza kartı ve bir örgüt üyesine ait fotoğraf ele geçirdi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

9 suçtan aranan host, kardeşine ait kimlikle yakalandı

KONYA'da hakkında 9 ayrı suçtan aranması ve 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rıza Tekin (33) kardeşine ait kimlikle çalıştığı otogarda yakalandı. Tekin'in kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Gün gelecek zaman görecek, bekle beni ibrahim"diye seslenmesi ise dikkat çekti.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde host olarak çalışan Rıza Tekin'in 8'i hırsızlık biri 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından hakkında aranması olduğunu belirledi. Polis, terminale giderek Tekin'i gözaltına aldı. Tekin, kendisinin Rıza değil, kardeşi K.T olduğunu söyleyerek polislere kardeşinin ehliyetini gösterdi. Bunun üzerine Tekin, parmak izi tespiti için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne getirilince gerçek ortaya çıktı. Rıza Tekin'in yakalanmamak için kendisine çok benzeyen kardeşinin kimliğini taşıdığı öğrenildi. Rıza Tekin'in yapılan sorgusunda ise kesinleşmiş 11 yıl 5 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Rıza Tekin, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Buradaki uygulamanın hepsi gün gelecek zaman görecek bekle beni ibrahim."diye seslenmesi ise dikkat çekti.

Tekin hakkında ayrıca 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak ve görevli memura yalan beyanda bulunmak suçlarından da işlem yapıldığı öğrenildi.

Üvey kızına istismar sanığı, tahliyenin ardından otomobilini ölüme sürdü

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 50 metre yükseklikten deniz kenarındaki kayalıklara uçan otomobilin sürücüsü Murat D.'nin (33) lise öğrencisi 16 yaşındaki üvey kızına, cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla yargılandığı ortaya çıktı. Polis, otomobilinde, 'adli kontrol şartıyla' serbest bırakıldığı mahkeme kararı bulunan Murat D.'nin, bu olay nedeniyle intihar ettiğini değerlendiriyor.

Marmara Ereğlisi'nin Marmara Denizi kıyısındaki Aşıklar Tepesi olarak bilinen İkiz Mağaralar mevkisinde, salı günü akşam saatlerinde, iddiaya göre sürücüsünün aşırı hız yaptığı 59 AAP 779 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten kıyıdaki kayaların üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hurdaya dönen otomobildeki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan ceset, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin konuştuğu görgü tanıklarından biri, sürücünün bilerek otomobili uçuruma sürdüğünü öne sürerek, "Otomobille gelen kişi bir süre bekledikten sonra aracıyla bir, iki kez patinaj çekti. Daha sonra da hızla uçuruma doğru sürüp, deniz kıyısındaki kayalıkların üzerine düştü" dedi.

'ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI' SUÇUNDAN MAHKEME KARARI

Morgda yapılan incelemede, cesedin Murat D.'ye ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekibi, otomobilin içinde yaptıkları aramada ise Murat D.'nin 8 Şubat 2020 tarihli Çorlu 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nde, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla hakim karşısına çıktığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı mahkeme kararını buldu. Polis, bulguların ardından Murat D.'nin ölümüyle ilgili intihar soruşturması başlattı.

ÜVEY KIZINDAN 'CİNSEL İSTİSMAR' İDDİASI

Olayla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, Murat D.'nin Çorlu'da bir fabrikada işçi olarak çalıştığını belirledi. Murat D.'nin 10 yıl önce, H.D. ile evlendiği ve lise öğrencisi üvey kızı K.E.'nin, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği belirlendi. K.E., öğretmenine annesinin evlendiği Murat D.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatması üzerine, olayın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirildiği belirlendi. Müdürlüğün Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması üzerine K.E.'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nde psikolog ve avukat eşliğinde ifadesi alındığı da ortaya çıktı. Kızının yaşadıklarını öğrenen anne H.D.'nin de eşi Murat D.'den şikayetçi olduğu tespit edildi.

'ONU KORUMAK İSTİYORDUM, NEDEN BU İFTİRAYI ATTI ANLAMADIM'

Olayda, H.D. ve kızı K.E.'nin ifadelerinin ardından Murat D. de gözaltına alındı. Murat D.'nin ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Polisteki ifadesinde kızını çok sevdiğini söyleyen Murat D., "Ben kızımı hiçbir zaman üvey olarak görmedim. Hep ona destek oldum. Ancak günümüzde olanları görüyoruz. Bunun içinde biraz kontrol altında tutmak istedim. Onun sosyal medya hesaplarına bakıyor, zarar gelebilecek olaylardan korumak istiyordum. Erkek arkadaşı olduğunu öğrendim. Elinden telefonunu aldım. Hiçbir zaman üzerine atılı olan o suçlamayı kabul etmiyorum. Onun neden böyle bir iftira attığını anlamadım" dediği ortaya çıktı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat D., Çorlu 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nde, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, Murat D.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Yakınları Murat D.'nin, hakkındaki suçlamalara çok üzüldüğünü belirtip, bu yüzden intihar etmiş olabileceğini söyledi. Murat D., memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kızı Sevgililer Günü'nde öldürülmüştü: Onu çok özledim

MERSİN'de geçen 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eski eşi Davut Demir (41) tarafından öldürülen Kübra Aşkın (37) mezarı başında anıldı. Kızını çok özlediğini söyleyen anne Sebirhan Aşkın, katil zanlısının en ağır cezayı almasını istedi.

Olay, 14 Şubat 2019'da Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi'nde meydana geldi. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen olan Kübra Aşkın, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut Demir tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Tutuklanan Demir hakkında, 'Kasten öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava halen sürerken, sokak ortasında katledilen Kübra öğretmen için önce görev yaptığı Çamlıbel Kız Meslek Lisesi'nde ailesi, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından anma töreni düzenlendi. Törende Kübra öğretmenin adının verildiği okuma salonu da gözyaşları arasında açıldı. Verilen yemeğin ardından Kübra öğretmen, Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı. Anne Sebirhan Aşkın, aile yakınları, öğretmenler ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen anmada gözyaşları sel oldu.

'BİR DAHA KOKLAYAMADIM KIZIMI'

Kızını çok özlediğini belirten anne Sebirhan Aşkın, "Olay günü, beni defalarca aradı, kontrol etti. Bir şeylerden korkuyordu. Birkaç gün önce tehdit etmiş katil, bana söylemedi ama. Kapı çaldı elinde çiçekle içeri girdi. Bana çiçek almış. Oturdu çay içti, sonra arkadaşları ile görüşeceğini söyleyip kalktı. Birbirimize sarıldık. Sanki son kez sarılıyor gibiydi. 'Otur' dedim, 'arkadaşlar bekliyor' deyip, çıktı. Evden çıktıktan sonra 10 defa aradı beni. Tehdit edildiğimiz için merak ediyordu bizi. Kızımı takip etmiş hep. Yolda arabasını sıkıştırmış. O akşam öldürüldü. Bir daha koklayamadım kızımı, kokusunu özledim. Bitsin artık bu cinayetler. 4 Mart'ta kızımın duruşması var. Onun en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Liderlerin özel pilotu: Özal kokpitte uçmak isterdi, Demirel aynı gün evde olmak

MERHUM Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Turgut Özal ile eski Başbakan Tansu Çiller'in de aralarında olduğu pek çok devlet büyüğünün özel pilotluğunu yapan, THY'nin efsane kaptan pilotu Mehmet Bodur, 43 yıl uçtuğu gökyüzünde, liderlerle yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Bodur, "Özal, uçağın kalkışı ve inişi sırasında kokpite gelirdi, Demirel akşamı evinde geçirmek için günlük uçuşlar yapardı. Çiller ise uçak seyahatlerinde rahat kıyafetler tercih ederdiö dedi.

Hava Kuvvetleri'nde 20 yıl, Türk Hava Yolları'nda 23 yıl süren uçuş hayatının, 28 bin 300 saatini gökyüzünde geçiren ve THY'nin efsane pilotu olarak hafızalara kazınan Mehmet Bodur, son uçuşunu geçen yıl, doğum günü de olan 10 Nisan günü gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Antalya'ya giden uçağın kokpitinde son kez kaptan pilot olarak görev alan Bodur, uçuşu tamamladığında ise iki müjdeyi birden aldı: Hem dede olmuştu hem de oğlu Burak, kaptan pilot eğitimini tamamlamış, babasının dört sırmalı apoletlerini takacaktı.

Türkiye'ye ilk kez gelen birçok uçağın test uçuşlarını da gerçekleştiren ve emekli olduktan sonra

pilot eğitmenliği yapmaya başlayan Bodur, şimdilerde deneyimlerini genç meslektaşlarına aktarıyor.

Merhum Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Turgut Özal ile eski Başbakan Tansu Çiller'in de aralarında bulunduğu pek çok devlet büyüğünün özel pilotluğunu yapan Bodur, eski Genelkurmay Başkanları Doğan Güreş ve İsmail Hakkı Karadayı gibi birçok önemli ismi de uçuran isim oldu.

'ÖZAL, KOKPİTTEN KALKIŞI VE İNİŞİ SEYREDERDİ'

Bu uçuşlarda "Abi-kardeş, baba-oğul gibi olurdukö diyen Bodur, devlet büyüklerine, bakanlara ve genelkurmay başkanları ile kuvvet komutanlarına uzun yıllar hizmet ettiğini ifade etti.

Mehmet Bodur, "Devlet büyükleri olarak Sayın Süleyman Demirel, Turgut Özal, Doğan Güreş, İsmail Hakkı Karadayı, başbakanlarımızdan Tansu Çiller'e çok uzun yıllar hizmet etme zevkine ulaştım. Ayrıca, kuvvet komutanlarımız ve bakanlarımızı da uçurmak bizlere nasip oldu. Kendilerini emniyetle bir noktadan diğer bir noktaya götürmüş olduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal, elektroniğe çok meraklıydı, uçuşlarda da zaman zaman kokpiti ziyaret eder, uçuşun hangi safhasında olduğumuzu merak ederdi. Uçağın kalkışını ve inişini seyrederdi. Kokpit ziyaretleri kendisini ve bizi mutlu ederdi. Çünkü kendisini kokpitte görmek bize büyük zevk verirdi. Uzun uçuşlarda liderlerimiz ile abi-kardeş, baba-oğul gibi olurdukö dedi.

'SÜLEYMAN DEMİREL YATAĞINI ÇOK ÖZLEDİĞİNİ SÖYLERDİ'

Merhum 9.'ncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özellikle akşam evde olacak şekilde uçuş programı yapmaya dikkat ettiğini anlatan Bodur, "Sayın Süleyman Demirel, bulunduğu tüm gezilerde, nerede olursa olsun programını öyle bir ayarlardı ki akşam mutlaka ama mutlaka evinde istirahat etmeyi arzu ederdi. Yatağını çok özlediğini söylerdi. Özellikle son zamanlarda eşinin rahatsızlığı nedeniyle bu durumu çok önemserdi. Biz de uçuşlarımızı ona göre programlardıkö diye konuştu. Eski Başbakanlardan Tansu Çiller için de "Çiller ise uçak seyahatlerinde rahat kıyafetler tercih ederdiö dedi.

'GENÇ PİLOTLAR 'EMERGENCY'LERİNİ MUTLAKA EZBERLEMELİ'

Bodur, genç pilotlara da önemli tavsiyelerde bulundu. Genç pilotların 'emergency' olarak bilinen acil durum talimatlarını ezbere bilmesi gerektiğini belirten Bodur, "Günün birinde mutlaka lazım olacak acil durum eğitimlerini her gün hatırlamaları lazım. Nasıl olacak bunlar? Mesela, 'Ben uçağın içerisine girdim, şu an emergency bir durum meydana gelirse ne yaparım? Kalkışa gidiyorum acil bir durum gelişirse ne yaparım?' Normal şartlarda insanın aklına gelmeyen şeyler, acil bir durumda kesinlikle gelmez. Ama siz uçuşun ilk 8 dakikası, yaklaşırken de son 5 dakikasında kendinize acil durumları hatırlatırsanız o zaman kendinizi yetiştirmiş olursunuz. Lütfen bıkmadan çalışmaya devam. Gençler mutlaka kuralları uygun olarak ezberlemeyi akıllarından çıkarmamalıö diye konuştu. Pilot olmayı hayal eden gençlerin sabırlı olmaları gerektiğini söyleyen Mehmet Bodur, "Hiçbir zaman kendilerinin bu işi başaramayacaklarını, beceremeyeceklerini değil, 'Ben bunu başaracağım' demelerini istiyoruz. Kesinlikle sıkılmamalarını istiyoruz. Değil 43 yıl, ne kadar uzun ya da kısa süre uçarsınız uçun mutlaka kuralları uygulamamız gerekiyor. Bir de öğrencilerimize her geçen gün yeni bir şeyler öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Daha önceden analog dediğimiz sistemler vardı, şimdi hepsi dijital oldu. Dijital ve yapay zeka ne kadar gelişirse havacılık da o kadar gelişiyor. Bu yüzden gençlerden ricamız kesinlikle araştırsınlar ve çok çalışsınlarö dedi.

'TÜRKİYE'DE EN FAZLA FARKLI UÇAK KULLANAN PİLOTLARDANIM'

Pilotluğa Ankara Etimesgut'ta bulunan 224 Özel Filo'da başladığını söyleyen Bodur, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye sivil havacılık olarak veya askeri uçak olarak verilen VİP uçakları ve eğitim uçakları ile ilgili 62 farklı tip uçak kullandım. Toplam 43 yılda 28 bin 300 saat civarında uçuşum var. Şimdi de uçuş öğretmenliği yaparak öğrendiklerimi gençlere aktarıyorum. Gençlerin yetişmesini sağlamak, onlarla beraber olmak için uçuş hayatıma devam ediyorum. Bu bir aşk, bu bir zevk, bu bir tutku. Biz pilotlar olarak görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz, bize verilen görevleri en iyi şekilde uyguluyoruz.ö

EMEKLİ OLDUĞU GÜN OĞLU KAPTAN PİLOT OLDU

Son hava uçuşunu 65 yaşına bastığı gün yapan Mehmet Bodur, aynı gün güzel bir haber aldığını da söyledi. Oğlu Burak Bodur'un o gün kaptan pilotluk eğitimini tamamladığını ifade eden Bodur, kendisinin uzun yıllar taktığı 4 sırmalı apoleti oğluna devretmenin mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

