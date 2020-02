DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

DEAŞ'ın istihbaratçısı, Bursa'da yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ta istihbaratçı olduğu öne sürülen Suriye uyruklu K.E., yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından özel harekat polislerinin de desteğinde, gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ta istihbaratçı olduğu belirtilen Suriye uyruklu K.E., yakalandı. Operasyonda, ayrıca 'genel güvenlik açısından tehlike arz ettiği belirtilen 2 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Evine çağırdığı komşusunu öldürdü

Bursa'da, Erhan Ç. (31), evine çağırıp, tartıştığı komşusu Emre Şahin'i (26) tabanca ile başından vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Novadori Caddesi'nde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Ç., alt kat komşusu Emre Şahin'i telefonla arayarak evine çağırdı. Erhan Ç. ile Şahin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Erhan Ç., tabancayla Şahin'i başından vurarak öldürdü. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi Erhan Ç. ise evinde tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

ADANA merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. 2009 yılındaki komiserlik sınavına giren ve çoğu KHK ile ihraç edilen 27 polis hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2009 yılındaki komiserlik sınavında başarılı olan çoğu KHK ile ihraç edilen 27 polis hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Adana merkezli 11 ilde sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin de işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.

Kadir Şeker'e üniversite sınavlarına hazırlana bilmesi için eğitim desteği veriliyor

KONYA'da üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker (20), sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken çıkan arbedede Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep olup tutuklandı. Şeker'i değer mahkumlarda olduğu gibi cezaevindeki eğitim birimi tarafından üniversiteye hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verildiği öğrenildi. Şeker'e ayrıca psikolojik destek ile talebi üzerine dini eğitimde aldığı belirtildi.

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba akşamı, tramvaydan inip teyzesinin evine giderken, iddiaya göre Özgür Duran'ın, Ayşe D.'yi dövdüğünü gördü. Şeker, Duran'a engel olmak istedi. Ancak çıkan arbedede Kadir'in cebinden çıkardığı bıçak, Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Kadir Şeker, tutuklanmasının ardından derslerinden geri kalmamak için ailesinden üniversiteye hazırlandığı ders kitapları ile sevdiği kitapları istedi. Kadir Şeker'e ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumları'nda diğer mahkumlara da olduğu talebi üzerine eğitim birimi tarafından üniversiteye hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verildiği öğrenildi. Şeker'in hem kendi kitaplarından hemde cezaevi tarafından verilen kaynaklar eşliğinde üniversite sınavına hazırlanmayı sürdürdüğü öğrenildi. Ayrıca Şeker'in psikolojik destek ile talebi üzerine dini eğitimde aldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından en ince ayrıntısına kadar sürdürüldüğü ve kısa sürede sonuçlanmasının beklenildiği öğrenildi.

Hasta oğlunun ihtiyaçları için reçel yapıp, satıyor

ÇANAKKALE'de 3 çocuk annesi Yasemin Dingin, Ağır Kronik Aplastik Anemi (kemik iliğinin kan hücre üretememesi) hastası 12 yaşındaki oğlu Cahit Dingin'in ihtiyaçlarını karşılamak için evde yaptığı reçelleri pazarda satıyor. Elde ettiği gelirle, oğlunun tedavi sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bozcaada ilçesinde yaşayan Yasemin (33) ve Ahmet Dingin (42) çiftinin oğulları Cahit Dingin, 2012 yılı Nisan ayında 3,5 yaşındayken Aplastik Anemi hastalığına yakalandı. Teşhisin konulmasının ardından tedavi süreci başladı. Dingin çifti, 2014 yılına kadar her 15 günde bir oğulları Cahit Dingin'i İzmir'e tedaviye götürdü. Cahit Dingin'e, sağlığına kavuşması için annesi Yasemin Dingin'den ilik nakli yapıldı. Bir süre sonra Cahit Dingin'in vücudu ilik naklini kabul etmedi. Antalya'da Cahit Dingin'e 2015 yılında babası Ahmet Dingin'den alınan ilik ile ikinci nakil gerçekleştirildi. İliğin tutmasının ardından aile 3 ay Antalya'da kalarak, kontrollere devam etti. Aradan geçen 4 yıl içinde babası Ahmet Dingin'den yapılan ikinci ilik naklini Cahit Dingin'in vücudu kabul etmemeye başladı. Cahit Dingin, vücuttaki kemik iliğini red eden hücreleri yenilemesi için 15 günde bir fotoferez makinesine girmeye başladı.

Anne Yasemin Dingin, oğlunun tedavi masraflarını devletin karşıladığını, her ay ortaya çıkan 5 bin TL'ye yakın diğer giderleri karşılamak için evinde yaptığı reçelleri satmaya başladı. Anne Dingin, evinde yaptığı domates, yeşil incir, karpuz, patlıcan gibi reçelleri Salı, Cuma ve Pazar günü kentte kurulan pazarda satışa sunuyor. Tedavi sürecinde 5 yılın güzel geçtiğini belirten anne Yasemin Dingin, "Şimdi temennimiz vücut iliği sıfırlamasın, üçüncü nakil ihtiyacımız olmasın. Bunun yanında maddiyat da çok önemli. Devletin karşıladığı tedavi giderleri dışındaki ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için reçel yapıp, satmaya karar verdim. Her şeyi devletten beklemememiz gerekiyor. Allah bize el, ayak vermiş. Allah razı olsun devletimiz hastane veriyor, doktoraları da ücretsiz veriyor, gerisini de biz halledelim. Tedavi sürecinde Bozcaada'dan taşınıp, Çanakkale'ye yerleştim. Çanakkale'de yeni olduğum için hiçbir yer bilmiyorum. Tedavi altında ve küçük çocuklarım olduğu için işe giremiyorum. Bende Bozcaada'daki kadınlardan görerek, reçel işine başladım. Tedavi sürecinde eşim de desteğini bizden esirgemiyor. Ama her şeyi de eşimin üstüne yüklersem bu iş olmaz. Üstesinden beraber gelmek için ben de işin ucundan tutmak istedimö diye konuştu.

Okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler mağdur oldu

ADANA'da özel bir okulun sahibi iflasını açıklayınca, okulda öğrenim gören öğrenciler ve kayıt paralarını peşin olarak yatıran veliler, mağdur oldu.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki özel bir okulun yaklaşık 30 senedir kurucusu ve sahibi olan Oktay Seçmen, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının ortasında ekonomik olarak kötü durumda olduğunu gerekçe göstererek, iflas ettiğini duyurdu. Okulda görevli olan öğretmenlere bir yılı aşkın süredir maaş ödemesi yapmadığı ve velilerden 20 bin TL civarında olan kayıt paralarını peşin aldığı iddia edilen Seçmen, son yıllarda ekonomik sıkıntılarının giderek arttığını ve artık okulun eğitim ve öğretimi sürdüremeyeceğini velilere bildirdi. Ayrıca okul yönetimi tarafından da velilere çocuklarını başka okula alması konusunda SMS yoluyla bilgi verildi.

Öğretmenlerin maaşını ödeyemediğini söyleyen Seçmen, "Velilerin tepkisini anlıyorum. Ama şu an durum budur. Bundan sonrası için bir çözüm arıyorum. Velilerimizi başka okula yönlendirmeye çalışacağız ve eğitim-öğretim hayatlarına ara vermemeleri için elimizden geleni yapacağız. Mağduriyetlerinin farkındayım" diye konuştu.

KAYIT PARALARINI PEŞİN ALDI

Eğitim ve öğretimin durduğu okulda çocuğunun eğitim gördüğünü belirten velilerden Abdullah Ziya Çelik, sene başında kayıt paralarının kendilerinden peşin istendiğini ve ödeme yaptıklarını anlattı. Okul sahibinin kendilerine verdiği taahhütlerden hiçbirini yerine getirmediğini öne süren Çelik, "Öğretmenlerin dahi maaşını ödememiş. Öğretmen kalmadı okulda zaten. Maaşlarını ödemediği için mahkemelik oldu herkesle. Eğitim durdu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çocuklarımızın eğitiminin aksamasını istemiyoruz. Yaklaşık 20 bin TL'lik paramızı da alıp bizi ortada bıraktılarö dedi.

Velilerden İlker Birin ise okulun sahibi Oktay Seçmen'in diğer senenin parasını dahi peşin istediğini ileri sürüp, bu ücreti ödemediklerini dile getirdi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN SABRETTİK'

Bir senedir maaşlarını alamadıklarını söyleyen okulda görevli öğretmenlerden Zeynep Karateke ise mağduriyetlerinin büyük olduğunu vurgulayarak, "Bizler ilk başta öğrencilerimiz için sabrettik. Ama artık öğrencisi, velisi ve öğretmeni, herkes mağdur oldu. Biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Okullar ticarethane değildirö diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de okula gelerek mağdur velilerle görüştü.

Çocukken duyduğu ses, neyzen yaptı

MERSİN'de görsel sanatlar öğretmeni Ülkühan Boz, yakma sanatıyla ney çalgısına hem hayat, hem de ses veriyor.

Mersin'deki bir okulda öğretmenlik yapan Ülkühan Boz, çocukken ailesi ile birlikte gittiği piknikte duyduğu sesin, neye karşı olan ilgisini ortaya çıkardı. Aradan geçen yıllarda kursa başlayan Ülkühan Boz, hem ney çalmayı öğrendi, hem de özel bir yakma işlemi kullanarak hat sanatı ile sureler ve Allah'ın 99 isminden seçkilerini Arapça olarak neyin üzerinde yazdı. Hat sanatını Türk kilim motifleri, lale ve çeşitli çiçek resimleri ile güçlendiren 27 yıllık öğretmen, ortaya çıkardığı eserler sayesinde, bu alanda Türkiye'de ney çalgısının tamamını süsleyen birkaç sanatçıdan biri oldu. İlk defa Sümerler tarafından kullanılan ve M.Ö. 5 bin yıllarına ait geçmişi bulunan ney çalgısına farklı bir yöntem ile karakter kazandıran Boz, bugüne kadar birçok ünlü neyzene de ney yaparak başarısını kanıtladı.

Günde bir saatlik çalışma ile bir ayda neyin tamamını bitirdiğini kaydeden Boz, "Neye merakım, küçükken başladı. Sulak bir alana gitmiştik. Orada kamışlara rüzgar vurdu. O zaman babama sordum, 'Baba bu ses nedir' diye o da bana, 'Kamışlar rüzgara vurdukça ses çıkarır' dedi. Daha sonra yıllarca o sesi aradım. Sonra da 4-5 arkadaşımla beraber ney kursuna başladım. Onlar kursu bıraktı, ben devam ettim. Ardından neylerin üzerine yakma yapmak istedim, 'Sen bu işi yaparsın, resim öğretmenisin' dediler. Bu işe başladım, yıllardır da bu işle meşgul oluyorum aynı zamanda da mesleğimi yapıyorum" dedi.

Neylerin üzerine farklı şekil ve motifler işlediğini ifade eden Boz, "Her bir ney farklı, birbirinin aynısı değil. Hepsinde de farklı motifler ortaya çıkardım. İşlediğim her motife de kendimce isim buldum. Onları da bulduğum isimlerle telaffuz ediyorum. Hasan Cihat Örter, Ömer Faruk Tekbilek, Kuzey Ferit Çubukçu gibi birçok sanatçıya hediye ettim" diye konuştu.

Kendisi de programlarda sahneye çıkarak ney üfleyen Boz, sanatı ile neyzenlerden de beğeni topladı.

12 yaşındaki Oguzhan'ın imdadına ekipler yetişti

VAN'ın Tuşba ilçesi Ermişler Mahallesi'nde karın ağrısı başlayan İsa Oğuzhan(12), karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla, sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Van ve çevresinde 3 gün boyunca etkili olan kar yağışının durmasının ardından, karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir mücadele yürütüyor. Tuşba ilçesine bağlı Ermişler Mahallesi'nde bulunan ve yolu kardan kapanan Ermişler Mahallesi'nde oturan İsa Oğuzhan'ın karın ağrısı başlayınp kusunca, yakınları sağlık ve karla mücadele ekiplerine haber verdi. Tuşba Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu ve tipiye rağmen zorlu bir çalışma sonucunda 3 saatin sonunda mahalleye ulaştı. Burada sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi yapılan İsa Oğuzhan, daha sonra Van Yüzüncü Yıl (YYÜ) Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezine ulaştırılarak tedaviye alındı.

