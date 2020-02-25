DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Genç kız, tartıştığı nişanlısını ormanda bıçakla öldürdü

ESKİŞEHİR'de Zehra A. (22), ormanda çıkan tartışmada nişanı bozmak isteyen Emrah Öztürk'ün boğazını kestikten sonra 8 farklı yerinden bıçaklayıp öldürdü. Olayın ardından Antalya'ya kaçmak isteyen şüpheli Zehra A., yakalanarak gözaltına alınırken, ilk ifadesinde, nişanı atacağını söylemesi üzerine öldürdüğünü itiraf etti.

Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi, Kent Ormanı erkek ceset olduğunu görenler jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede bıçaklanmış ve boğazı kesilerek öldürülmüş erkek cesedinin 2 gündür ailesi tarafından kayıp olarak aranan Emrah Öztürk'e (28) ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kent Ormanı'nın güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Zehra A. ve Emrah Öztürk'ün birlikte ormana girdikleri ancak bir süre sonra Zehra A.'nın tek başına çıktığı tespit edildi. Savcılık ve Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Emrah Öztürk'ün cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAÇARKEN YAKALANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmanın ardından katil zanlısı olduğu belirlenen Zehra A., şehirlerarası otobüs terminalinden Antalya'ya kaçmak istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Zehra A., nişanlısı olan Emrah Öztürk'ü öldürdüğünü itiraf etti. Bir süredir aralarında sorunlar olduğunu anlatan şüpheli Zehra A., "Nişanlımla bir süredir sorunlarımız nedeniyle tartışıyorduk, ormanda nişanı atmak istediğini söyleyince öldürdüm" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Kent Ormanı

-Ormandan görüntüler

-Engin ÖZMEN anons

-Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi

-Hastane morgu

-Nişanlı çiftin fotoğrafları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

=================================

İzmir'de ev yangını

İZMİR'in Konak ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, iki katlı evin üst katı, kullanılmaz hale geldi.

İkiçeşmelik semti 826 Sokak'ta iki katlı bir evde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Evin ikinci katından dumanlar yükseldiği gören mahalleli, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çalışmalar sırasında, bir itfaiye erinin üzerine evin ikinci katından parçalar düştü. İtfaiye eri şans eseri yara almadı. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

İkinci katın kullanılmaz hale geldiği yangının, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Yanan evden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

============================

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 40 kişi hakkında gözaltı kararı

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 40 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.

Kent merkezinde uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 40 şüphelinin adresini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından 41 adrese sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde, özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------

Polis araçlarının emniyetten çıkışı

Polis araçlarının baskın yapılacak adrese gidişi

Özel harekat polislerinin tim yürüyüşü ile baskın yapılan evin önüne gelmesi

Özel harekat polislerinin koç başı ile kapı kırması

Polislerin eve girmesi

Sokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri

Evin avlusundaki özel harekat polisleri

Özel eğitimli narkotik köpeğinin eve girmesi

Özel eğitimli narkotik köpeği ile evde arama yapılması

- Gözaltına alınan şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber – Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

============================

24 ilde FETÖ operasyonu: 16'sı ihraç, 37 asker için yakalama kararı

KONYA merkezli 24 ilde, FETÖ'nün TSK içindeki kripto üyeleri olduğu iddia edilen 16'sı meslekten ihraç edilmiş 37 askere yönelik operasyon başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan örgütün mahrem imamlarının ifadeleri doğrultusunda, TSK içindeki kripto üyeler deşifre edildi. Bunun üzerine 16'sı meslekten ihraç edilmiş 37 asker hakkında yakalama kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri de Konya merkezli 24 ilde, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon sürüyor.

Haber: Tolga YANIK KONYA DHA))

=============================

Soyguna uğrayan kuyumcu: Kafama silah dayayıp, beni rehin aldılar

KONYA'da plakalarını 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatarak, gelin arabası görüntüsü verdikleri otomobille geldikleri kuyumcudan silah tehdidiyle 82 bilezik ve 20 bin lira alıp kaçan Servet Gülperi (21) ve Alparslan Çokkaynar (22) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soygun anlarını anlatan kuyumcuda çalışan Mustafa Kehya, çok şaşkın olduğunu belirterek, "Benim ellerimi ve ayağımı bağlamaya çalıştılar. Kafama silah dayayıp rehin aldılar. Halen daha çok şaşkınım" dedi.

Soygun, geçen cumartesi günü saat 11.10'da Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda yaşandı. Plakaları 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatılarak, gelin arabası izlenimi verilen otomobilden inen yüzleri maskeli 2 kişi, kuyumcuya girdi. Kuyumcuda çalışan Mustafa Kehya ve kuyumcunun oğlu Hüseyin Solak'ı (17) ellerindeki tüfekleri doğrultarak etkisiz hale getiren soyguncular, 82 bilezik ile yaklaşık 20 bin lirayı alıp, kaçtı. Soygun anı ise iş merkezinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

'ALPARSLAN' İSMİNE YOĞUNLAŞILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soygunculardan birinin diğerine, "Hadi Alparslan, aldıysan gidelim" dediğini tespit etti. Polis ayrıca şüphelilerin kaçtıkları otomobilin marka ve modelini de belirledi. Otomobilin, 20-22 Şubat tarihleri arasında Servet Gülperi ve Alparslan Çokkaynar tarafından kiralandığı tespit edildi. Şüphelilerin Meram ilçesinde olduklarını belirleyen polis, en son görüldükleri bölgede devriyelerini sıklaştırdı. İkili, yolda yürürken yakalanarak gözaltına alındı.

PARAYI GÖMÜP, CAMİDE YATMIŞLAR

Şüpheliler sorgularında, paraya ihtiyaçları olduğu için soygunu gerçekleştirdiklerini, para ve altınları bir çuval içerisine koyup, Dere Mahallesi'ndeki bir arazide gömdüklerini, tüfekleri de aynı bölgede bulunan bir su kuyusuna attıklarını anlattı. İkili, parayı gömdükten sonra kiralık otomobili teslim edip, kalacak yerleri olmadığı için bir camide yattıklarını da itiraf etti.

Soyguncuların gösterdikleri yeri kazan polis, çuval içerisinde 1 kilo 700 gram değerinde olan 82 bilezik ile yaklaşık 20 bin lirayı buldu. Araca gelin arabası süsü verme fikrinin ise Servet Gülperi'den çıktığı ve bir çiçekçide aracı süslettiği belirtildi. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAFAMA SİLAP DAYAYIP, BENİ REHİN ALDILAR

1,5 yıldır iş yerinde çalışan Mustafa Kehya yaşananları şu sözlerle anlattı: "O anda biz dükkandaydık. Hiç beklenmedik bir durum oldu. Aniden içeri girdiler. Sonrasında elimiz kolumuz bağlandı. Hiç beklemiyorduk böyle bir olayı. Rehin alındık. Ellerimi kollarımı bağlamaya başladılar. Birkaç defa kalkmaya çalıştım. Mücadele ettim. Kolumu bağlattırmadım. Sonra silahı başıma doğrultup beni tekrar yere yatırdılar. Etkisiz haldeydim. Silahın namlusunu kafama dayayıp beklediler. Girer girmez bir tanesi hemen benim üzerime atladı. Altın ve paraları toplayıp apar topar gittiler. Arkasından bile yetişemedik. Dükkanda müşteriler ve çevrede insanlar vardı. Güpegündüz pompalı silahlarla soygun gerçekten çok saçma bir şey. Çok şaşkınım. O anı yaşamak çok farklı bir duygu. Bu dünya ile öbür dünya arasında gidip geldik. Çoluk çocuk var. O an ailen geliyor aklına. Şüpheliler yakalandı. Altın ve paralarımızı buldular. Herhangi bir kaybımız yok. Polisimize çok teşekkür ediyorum. Güpegündüz böyle hareketli bir bölgede bu eylemin yapılması bizi en çok bu şaşırtıyor. İnsanlık bitmiş. Şüphelilerden biri ben burada yerde yatarken, benim üzerimden kalktı ve bilezikleri toplayan kişi diğer tarafa geçince Alparslan ismini kullanarak, 'Yeterince aldın. Bırak aldık, yakalanacağız' kelimesini kullandı. Kendilerini ele verdiler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Soygun sonrası polisin inceleme yapması

Güvenlik kamera görüntüleri

Şüphelilerin sağlık kontrolünden çıkartılması

Mustafa Kehya'nın yaşadıklarını anlatması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA

================================

Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu bitti

TÜRKİYE'nin sınır komşusu İran 'da ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda oluşan yaklaşık 5 kilometrelik TIR kuyruğu, araçların İran'a girmesiyle sona erdi.

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler ile teşhis koyulanların sayısının yükselmesinin ardından Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı, giriş ve çıkışlara tek taraflı kapatıldı. Termal kameraların yerleştirildiği sınır kapısında, sağlık tedbirleri de artırıldı. İran'a giriş ve çıkışların kapatılması nedeniyle dün sınırda yaklaşık 5 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. İran'da yaşayan Türklerin geçişine izin verilen sınır kapısında sürücülerin bekleyişi, dün gece sona erdi. Sınır kapısında bekleyen İranlı TIR sürücülerinin, sabaha kadar yapılan çalışma sonununda ülkelerine dönmesiyle TIR kuyruğu bitti. Sınırda bu sabah sadece 10'a yakın Türkmenistan plakalı TIR olduğu görüldü.

Öte yandan termal kameralı önleme devam edilen Gürbulak Sınır Kapısı'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun imzasıyla gönderilen 'Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler' konulu genelgenin ardından koronavirüs tedbirleri üst düzeye çıkarıldı. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanırken, Ağrı Sağlık Müdürlüğü'nün sınır kapısına gönderdiği doktor ve hemşirelerden oluşan bir grup sağlık çalışanı da görevini sürdürüyor. Termal kamera ve sağlık görevlileri ile yapılan kontrollerde virüs şüphesi görülmesi halinde kişi, ambulansla bölgedeki hastanelere götürülecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Sınır kapısından detay

-Sınırda bekleyen bir kaç tırdan detay

-Sınırkapısındaki maskeli görevlilerden detay

Hümeyra Pardelinin anonsu

-Sınır kapısında ekleyenler ile röp

Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ - Zafer KUMRU/ AĞRI

=================================

Dağcılar, Hocalı şehitlerini Nahçıvan Haca Dağı'nda andı

KARS Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK), 26 Şubat 1992'de Ermenilerce gerçekleştirilen Hocalı katliamını protesto etmek ve şehitleri anmak için Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin en yüksek ve sembol dağı Haça Dağı'na tırmandı.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekoloji Bakanlığı'nın davetine katılan KARSDAK üyeleri, Hocalı katliamının 28'inci yıldönümünde anma tırmanışı gerçekleştirdi. Ermeniler tarafından 26 Şubat 1992'de gerçekleştirilen Hocalı katliamını protesto ve 613 Azerbaycanlı şehidi anmak için 2426 metre yüksekliğindeki Haça dağına tırmanan dağcılar, Özfer Koçak , Alpay Korkmaz, Nesip Kılıçarslan , Serkan Naktiyok, Onur Kavak , Şemistan Kızıltepe , Zarife Dörtyol ve Perihan Edesbu zirvede Türkiye ve Azerbayan bayraklarını açtı. İstiklal Marşı okuyan dağcılar, zirvede katliamı protesto etti, şehitler için dua okudu.

Haça'nın bölgenin tırmanış açısından en zorlu dağı olduğunu belirten KARSDAK Başkanı Özfer Koçak, Hocalı katliamı şehitlerini anmak için her yıl tırmanış yapacaklarını söyledi. Koçak, "Hocalı katliamını protesto etmek için Kars 'tan, Ağrı Doğubeyazıt ve Iğdır 'dan sporcu arkadaşlarımızla Nahçıvan'dayız. Nahçıvanlı kardeşlerimize destek vermek ve yanlarında bulunduğumuzu tüm dünyaya haykırmak için Haça Dağı'na tırmandık. Çok da güzel başarılı bir tırmanış oldu. Her sporcunun kolay kolay başarabileceği bir dağ değil, çok zorlu bir dağ. Ama gelen tüm dağcı sporcularımız sağlıklı bir şekilde zirve yaptılar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zirvede istiklal marşının okunması

-Özfer Koçak'ın konuşması

-Fotoğraflar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

=================================