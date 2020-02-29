DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

PAZARKULE'DE BEKLEYEN YÜZLERCE GÖÇMEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Edirne'de Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi.

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule sınır kapısına gelen yüzlerce göçmenin bekleyişi sürüyor. Göçmenler dün sabah saatlerinden beri otobüs ve minibüslerle Edirne'ye akın etti. Pazarkule sınır kapısında bekleyenlerin sayısı her dakika artıyor. Sınır kapısı önünde bekleyen kalabalık havadan bu sabah havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Bekleyen kalabalığın havadan görüntüsü

Haber-Kamera: Ali AKSOYER -

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Göçmenler geceyi otogarda geçirdi

TÜRKİYE'nin birçok şehrinden yola çıkıp Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye gelen göçmenlerin bekleyişi sürüyor.

Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenler, soğuk havaya rağmen bekleyişlerini sürdürdü. Geceyi Edirne Otogarı'nda yaktıkları ateşin başında ısınmaya çalışarak geçiren göçmenler, sınırı geçene kadar bekleyişlerini sürdüreceklerini söyledi. Göçmenler, gerekirse Meriç Nehiri'ni yüzerek geçeceklerini belirtti.

Afganistan uyruklu Amir Mesut, "Burada daha fazla kalırsak dayanamayız, soğuktan donarız, ölürüz. Ne yapacağımız belli değil. Sınırı yüzerek geçeceğiz. Çocuklara da ip bağlayıp, bir şekilde karşıya geçireceğiz. Geri dönmeyi düşünmüyoruz" dedi.

Servis şoförü Ercan Gül, "İki gündür otogardan sınıra yolcu taşıyorum. Yazıktır günahtır. Çok yağmur yağdı, çoluk çocuk hepsi ıslandı. Çok üzülüyorum. Bir şeyler yapılsın, herkesin hali perişan" şeklinde konuştu.

GÜN AYDINLANINCA YENİDEN YOLA ÇIKTILAR

Göçmenler havanın aydınlanmasıyla birlikte sınır kapısına doğru yeniden yola çıkarken, Yunan askerleri ise otobüs çekerek kapattıkları tampon bölgeye ulaşanları, ülkeye giremeyeceklerini söyleyerek, Türkiye'ye dönmeye ikna etmeye çalışıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Burçak BOZKUŞ- Osman BAKIR/ EDİRNE

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Taş, sopa, sandalye ve döner bıçaklı kavga kamerada

KONYA'da, iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, sandalyeli, döner bıçaklı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 26 Şubat günü saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akaba Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde karşılaşan, yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taş, sopa, sandalye ve döner bıçağının kullanıldığı kavga sırasında bazı kişiler yaralandı. Park halindeki bir minibüs ise taş ve sopa darbeleriyle hasar gördü. Yaklaşık 20 dakika süren kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde karşılaşan iki grubun kavga etmesi, şüphelilerin park halindeki bir minibüsü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İki grubun kavga etmesi

Minibüsün taşlanması

Polisin gelmesi ve kavgaya müdahalesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA

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İzmir- Ankara Karayolu'nda kar seferberliği

MANİSA'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, İzmir- Ankara karayolunda ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yapıyor.

Kula'da sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle kar kalınlığı, yer yer 10 santime ulaştı. İzmir Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Uşak 25'inci Şube Şefliği Gökçeören Bakımevi personeli, İzmir- Ankara D 300 karayolunda ulaşımın aksamaması için Kavacık Mahallesi ile Kovukdere mevkileri arasındaki bölümde, çalışma başlattı. Ekipler, 4 araçla yolda kar küreme işlemi yaparken, Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ne bağlı trafik ekipleri ise, karayolu üzerinde belirli noktalarda sürücüleri yönlendiriyor. Karayolunda ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmadığı belirtildi.

Uşak 25'inci Şube Şefliği Gökçeören Bakımevi ekip başı Akın Topal, "Kula ile Kovukdere mevkisi arasında yoğun çalışmalarımız var. Sabah 05.00 civarında başlayan kar yağışı, yer yer 10 santimetreye kadar birikti. Ekiplerimiz hala çalışmaya devam ediyor. Yolda olan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diler, yağışlı bölgelerde dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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kar yağışının etkili olduğu bölge

karayolu üzerinde kar küreme çalışmaları yapan karayolları ekipleri

detaylar

İzmir 2'nci Bölge Müdürlüğü Uşak 25. Şube Şefliği Gökçeören Bakımevi ekip başı Akın Topal rop.

Haber- Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

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Unutulan sırt çantası korkuya neden oldu

ANTALYA'da bankamatikler önünde unutulan sırt çantası korkuttu. Kontrol edilen çantadan kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki kavşak sisteminde trafik yoğunluğu nedeniyle çalışma yapan trafik polisleri, bankamatikler önünde duran bir sırt çantasını fark etti. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın etrafını yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha ekibi, özel kıyafetini giyerek çantayı önce uzaktan kontrol etti. Ardından çantanın başına giden polis, dikkatli bir şekilde boşaltmaya başladı.

Boşaltılan çantadan kıyafet, kişisel eşya ve cep telefonu çıktı. Kontrol edilen çantanın boş olması üzerine cadde üzerindeki bir eğitim kurumunun balkonunda bulunan öğrenciler polisleri alkışladı.

Çantadan çıkan eşyalar tutanak altına alınarak polis merkezine götürülürken, cadde tekrardan araç ve yaya trafiğine açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çevreden ve polislerden görüntüler

Unutulan çantadan görüntüler

Bomba imha ekibinin çantayı kontrol ettiği anın görüntüleri

HABER-KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,