DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

2 ayda 14 evi soymuşlar

KONYA'da son iki ay içinde 14 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen Ramazan Batur (21) tutuklandı, Halil Y. (35) adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son iki ay içerisinde kent merkezinde bulunan 14 evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin girdikleri evlerden, ev ve araba anahtarları, ziynet eşyaları, sürücü belgesi, tesbih, para, cep telefonu, televizyon, sigara ve dizüstü bilgisayar çaldıkları tespit edildi. Araştırmasını derinleştiren polis, şüphelilerin 8 suç kaydı bulunan Ramazan Batur ve 10 suç kaydı bulunan Halil Y. olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, her iki şüpheliyi de kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden ele geçirilen 4 altın yüzük, 2 altın bileklik, 1 cep telefonu, birer adet otomobil ve ev anahtarları ise sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Batur çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Halil Y. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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Koronavirüs ithalatı etkiledi

ÇİN'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs, ticaret alanında da olumsuz etkisini göstermeye başladı. Çin'den ithalat yapan Ergün Kurluk, "Salgın sebebiyle Çin'deki üretim tesisleri yüzde 30 kapasiteyle çalışıyor. Salgının etkileri birkaç ay içerisinde fiyatlara yansıyacak" diye konuştu.

Türkiye'nin ticaret hacmi 21 milyar dolar olan Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının olumsuz etkileri, ticaret alanında da görülmeye başladı. Yıllık 18,4 milyar dolar ithalat yapılan Çin'de, salgın nedeniyle üretim tesislerinin kapasiteleri yüzde 30'a düşürüldü. Yedek parçadan kimyasal maddelere, ayakkabıdan plastiğe, elektronikten çeşitli gıda maddelerine kadar geniş bir yelpazede Türkiye'nin önemli ticari ortaklarından olan Çin'de, üretim tesislerinin düşük kapasitede çalışması, ülkedeki birçok ürünün stoklarının hızla erimesine yol açtı.

ÇİN'DEKİ TESİSLER YÜZDE 30 KAPASİTEYLE ÇALIŞIYOR

Çin'de üretilen bir klima markasının Türkiye distrübitörü olan Global İklimlendirme İthalatçılar ve İhracatçılar Derneği Başkanı Ergün Kurluk, en çok etkilenen ürünlerin başında elektronik ürünlerin geldiğini bildirdi. Çin'in, dünyanın üretim üssü olduğunu ve dünyadaki mamül, yarı mamül, yedek parçaların neredeyse tamamının Çin'de üretildiğini kaydeden Kurluk, "Salgın sebebiyle Çin'deki üretim tesisleri yüzde 30 kapasiteyle çalışıyor. Bu sistemde 60 günde tedarik edilen ürünler artık 180 ila 270 günde tedarik edilmeye başlandı. Salgının etkileri henüz piyasaya yansımadı ancak birkaç ay içerisinde hissedilmeye başlayacak" diye konuştu.

'NAKLİYAT İÇİN TIR ŞOFÖRÜ BİLE BULUNAMIYOR'

Çin'den getirilen ürünlerin taşıma bedellerinin bin 800 dolardan, 2 bin 900 dolara kadar çıktığını belirten Kurluk, şunları söyledi:

"Taşıma bedelleri piyasadaki tüm ürünlere yansıyacak. Geçtiğimiz hafta üreticimizle konuştuğumuzda yedek parça temin edemediklerini ve parçalara zam geldiğini söyledi. Aralık ayında verdiğimiz siparişin hazır olduğu söylendi. Buna rağmen biz, ürünlerin fotoğraflarını ve videolarını göndermelerini istedik. Gönderdiklerinde peşinatın dışındaki paralarını gönderdik. Öte yandan sevkiyatta da çok komik şeyler yaşanıyor. Hazır olan ürünlerimin bulunduğu 4 konteynerim TIR'lara yüklendi ama 3 TIR'a şoför bulundu, 4'üncüsü orada kaldı. Taşıyıcımı arayıp ücreti mukabilinde şoför istedim ancak onlar da bulamadı. Bitmiş ürünümün 4'te 3'ü geldi, diğeri önümüzdeki ay gelecek."

'SEZONLUK ÜRÜNLERDE FİYATLAR YÜKSELECEK'

Mevcut stoklarındaki ürünlerin mayıs ayına kadar dayanabileceği görüşünü savunan Kurluk, "İklimlendirme sektöründe siparişler şubat ve mart aylarında verilir ama biz aralıkta vermek zorunda kaldık. Ürünleri şubat ayında almamız gerekirken, nisana kaldı. Soğutucu, buzdolabı ve klimalarda sezon kaçmış durumda. Bu ürünler bulunamadığı için fiyatlar yükselecek. Sezonluk ürüne ihtiyacı olanların hemen almasını öneriyorum. Çünkü ürün bulma ve fiyat faktörü büyük sıkıntı olacak" dedi.

'SALGIN DÜNYANIN SORUNU'

Koronavirüs salgınının sadece Çin'in değil, tüm dünyanın sorunu olduğunu hatırlatan Kurluk, "İthalatçılara ürünlerinin bittiğinden emin olmasını öneriyorum. Gerekirse ürünleri yola çıkmadan üreticilerinden bu ürünlerin fotoğraflarını ve videolarını istesinler. Sonrasında taşıyıcı firmasıyla görüşerek teslimatın yapılabileceğini kesinleştirdikten sonra ödeme yapsınlar. Çin'in bir an önce normale dönmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Klimalardan görüntüler

-Depodan genel görüntüler

-Ürünlerin forkliftle taşınması

-Ergün Kurluk ile röportaj

-Ergün Kurluk'tan görüntü

-Soğutuculardan görüntü

Haber: Rüşan Anıl ATAR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Sağlık durumundan sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor

ADANA'nın Kozan ilçesinde, 12 yıllık uzman çavuş Selman Gök'ün paraşütten atlayabilmek için sağlık raporu almaya gittiğinde, sol böbreğinin doğuştan mesaneye yakın bir yerde olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle sözleşmesi uzatılmayan Gök (35), şimdi belediyede zabıta olmak istiyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda 12 yıl uzman çavuş olarak görev yapan 2 çocuk babası Selman Gök, 4 yıl önce, paraşüt eğitimi için doktor raporu almaya gitti. Ancak yapılan muayene sırasında sol böbreğinin mesanesine yakın bir yerde olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine sözleşmesi, 'sağlı durumu elverişli olmadığı' gerekçesiyle uzatılmadı.

12 yıl boyunca Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri'nde görev yaptığını anlatan Selman Gök, "Paraşütten atlamak için rapor almaya gittiğim sırada, böbreğin olması gereken yerde değil de başka bir yerde olduğunu öğrendik. Bu süreçten sonra sıhhi izin aldım. 13 Ocak itibarıyla da ilişiğim kesildi. Doktorların söylediğine göre, benim durumumda olan birisi askere dahi alınmıyormuş. Yani 'askerliğe elverişli değildir' raporu veriliyormuş. Ben 2005 yılında askere gittim, 15 ay askerlik yaptım ve çatışmada sağ el işaret parmağımdan yaralandım, uzuv kaybım var. Uzman çavuş oldum, sevdim, gönül verdim bu işe. Çok şükür onurla, gururla yaptığım mesleğimde yıllar içerisinde komutanlarımız tarafından verilen takdirnamelerle ödüllendirildim. 12 yıl boyunca ailemden defalarca uzakta kaldım" dedi.

ZABITA OLMAK İSTİYOR

2008 yılında Güneş Harekatı Operasyonu'na katıldığını, herhangi bir sağlık sıkıntısı yaşamadığını kaydeden Gök, "Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çalışmak gurur verici, onur verici. Şükürler olsun ki bunu yaşadım. Kendimle gurur duyuyorum. Ama böyle bir şeyle karşılaştım. Bu süreç beni çok yıprattı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 92'inci maddesi uyarınca, biz açıktan atama ile belediyelere başvurup, normal devlet memuru, zabıta memuru ya da itfaiye eri olabiliyoruz. Bu süreçten sonra onlara başvuracağım. İnşallah buralarda kadro buluruz. Belediyelere başvurumu yaptım cevap bekliyorum. Başka çarem yok. SGK'da doğuştan gelen bir rahatsızlık olduğu için malulen de emekli etmedi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Eski Uzman Çavuş Selman Gök ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),

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Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'na termal kamera takıldı-TEKRAR

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Deniz Gümrük Kapısı'nın gelen yolcu girişine termal kamera takıldı.

Marmaris ilçesinin Adaağzı Mahallesi'nde bulunan, geçen yıl Yunanistan'dan günübirlik gelen turistler ve uluslararası lüks yatlar ile 42 kruvaziyer gemisiyle gelen 35 bin 887 yabancı turistle birlikte yaklaşık 500 bin kişinin giriş yaptığı Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda, hastalıkların tespit edilebilmesi için Ankara'dan talep üzerine getirilen termal kamera takıldı. Sınır kapısından giren turistlerin uzaktan ateşini ölçmek için gerekli cihazlar monte edilerek, termal kamera çalıştırıldı. Ayrıca, sağlık odası (karantina odası) kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ile ekipman kullanması kararı alındı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yolcu giriş bölümüne 'Yeni koronavirüsten nasıl korunabiliriz' başlıklı pankartlar asılarak bilgilendirme yapıldı.

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan feribotla gelen, aralarında Türk, Gürcü, Alman, İngiliz, Rus, Ukraynalı, Yunan toplam 96 yolcunun, sağlık görevlileri tarafından termal kamera önünden geçerek kontrolleri yapıldı. Nisan ayından itibaren kruvaziyer gemilerin limana geleceği öğrenilirken, alanında uzman sağlık ekipleri tarafından önümüzdeki günlerde gümrükte çalışan personele bir dizi eğitim semineri verileceği kaydedildi.

Yolculardan Hasan Bulut, Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda termal kamera ile önlem amacıyla yapılan kontrolden memnun olduğunu belirtip, "Sağlığımız ve güvenliğimiz için gerekli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Marmaris Deniz Gümrük Kapısı güvenliğin olduğu ön girişinden görüntü

-Termal kameradan görüntü

-Gelen yolcu bölümüne asılan koranaviristen korunma bilgilendirme pankartları

-Yolcuların termal kamera önünden geçişlerinden görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı

TOKAT'ın Turhal ilçesindeki Kayacık köy okulunun maskotu haline gelen ve yakalandığı gençlik hastalığı nedeniyle tedaviye gittiği Ankara'da kurtarılamayan Fındık'ın ölümü üzüntüye neden oldu. Fındık'ın giydiği önlük okulun bahçesindeki kulübesine asıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyünde Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdiği av köpeği melezi yavru köpek, okulun maskotu oldu. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve 'Fındık' ismi verilen köpek, 3 hafta önce rahatsızlanarak Turhal'dan Ankara'ya sevk edildi. 'Gençlik hastalığı' teşhisi konulan ve özel klinikte tedavi olan Fındık, önceki gece yaşamını yitirdi. Fındık'ın ölüm haberi okulunda üzüntüyle karşılandı. Fındık'ın sınıfta giydiği okul önlüğü bugün bahçesinde bulunan kulübesinin girişine asıldı.

Sabah okula gelen öğrenciler Fındık'ın öldüğünü haberlerden duyduklarını belirterek, "Onu çok seviyorduk. Öğretmenimizi aradık. Fındık'ın öldüğünü söyledi. Öğretmenimiz de bize 'Sabah biz bu konuyu hep beraber konuşacağız' dedi. Onu biz çok seviyorduk. Onunla birlikte oyun oynuyorduk, top oynuyorduk. Yemek veriyorduk. Onunla ders yapıyorduk. 'Gel pisi pisi' kitabını okuyorduk. O bizim okulumuzun maskotu olmuştu" dediler.

Fındık'ın cansız bedeninin akşam saatlerinde kente geleceği ve ilçede gömüleceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Okuldan görüntüler

-Fındık'ın önlüğünün kulübesine asılması

-Öğrencilerin üzüntüsü ve konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat),

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Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Süleyman Keçeli (24) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Fethiye-Antalya karayolu Çamköy Kavşağı'nda meydana geldi. Cengiz Öztürk (47) yönetimindeki 48 YN 523 plakalı hafif ticari araç, Süleyman Keçeli'nin kullandığı 48 JD 102 plakalı motosiklete çarptı. Kazada her iki sürücüyle, hafif ticari araçtaki Fatma Öztürk yaralandı. Ambulansla çevre hastanelere kaldrırılan yaralılardan, motosiklet sürücüsü Keçeli hayatını kaybetti. Kazanın ardından yaklaşık 300 metre sürüklenerek yanmaya başlayan motosiklet ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntüler

Kazaya karışan motosiklet ve aracın görüntüsü

Haber- Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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Ekmek arasında uyuşturucu bulundu

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ekmek arasında gizlenmiş 124 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsüyle İstanbul'a uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, H.A.'nın bulunduğu otobüsü durdurarak narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı. Aramada otobüsün bagaj kısmında, H.A.'ya ait çantada bulanan ekmek arasına gizlenmiş 124 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A.'nın jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Narkotik köpeğinin araması

Ekmeğin içinden uyuşturucu çıkarılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

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Yolcu valizinden 2 kilo 240 gram metamfetamin çıktı

VAN'ın merkez Edremit ilçesi'nde durdurulan bir otobüste yapılan aramada bir yolcuya ait valizde 2 Kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Edremit İlçesi Su Sporları Merkezi önünde oluşturdukları uygulama noktasında, şehirlerarası taşımacılık yapan bir otobüsü durdurararak arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Şila' ile birlikte yapılan detaylı aramada; yolcu E.K. ait valizin kasnağı içerisine zulalanmış 2 paket halinde 2 Kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınan E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-polis kamerası

-Durdurulan otobüsün bagaj bölümünde arama yapılırken

-Köpeğin arama yapmasından detaylar

-Köpeğin uyuşturucu olan valizi bulması

-Valizin açılması

-Detaylar

Haber: Orhan AŞAN/VAN,