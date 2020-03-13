DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Kırmızı bültenle aranırken teslim olan PKK'lı tutuklandı

MARDİN'de, ailesinin de desteğiyle jandarma tarafından ikna edilip teslim olan ve kırmızı bültenle hakkında yakalama kararı bulunan PKK'lı 'Siya Munzur' kod adlı Duygu Karayel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Trabzon'da öğrenci iken 2003'te terör örgütü PKK'ya katılan Duygu Karayel, ailesinin de desteğiyle jandarma tarafından 6 ay süren çalışmalarla ikna edildi. Karayel, 11 Mart'ta terör örgütünün Irak'taki barınma alanlarından kaçarak, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütünün üst kadrolarında görev yaptığı ve yer aldığı faaliyetlerden dolayı kırmızı bültenle hakkında arama kararının bulunan Karayel, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Mahkemeye çıkarılan Karayel, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

HABER: MARDİN,

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Malatya'da, üniversiteliler trenleri doldurdu

KORONAVİRÜS nedeniyle okulların tatil edilmesi kararının ardından yüzlerce üniversiteli öğrenci, Malatya Tren Garı'na gelerek doldurdukları trenle memleketlerine gitti.

Koronavirüse önlem olarak okulların tatil edilmesinin ardından yüzlerce üniversite öğrencisi memleketlerine dönmek için tren istasyonlarının yolunu tuttu. Bilet gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşurken, öğrenciler bu gece ve yarın akşam için boş koltuk aradı. Malatya'da İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, Ankara'dan, Malatya'ya hareket eden ve Malatya'dan sonra Yolçatı, Diyarbakır, Batman ile Kurtalan'a kadar giden '22014' sayılı Güney Ekspresi trenine binerek yola çıktı. 400 kişilik tren tamamen dolarken, hiçbir yolcunun geri çevrilmeyeceği, taleplere göre ek vagonlar konulacağını belirtildi. Öğrenciler ise alınan tedbir gereği okulların tatil edilmesinin yerinde bir karar olduğunu, bir an önce memleketlerine gitmek istediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Muhabirin anonsu

Öğrenciler röp.

Tren bekleyen öğrenciler

Trenin gelmesi

Yoğunluktan detay

Öğrencilerin trenlere binmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı

ŞANLIURFA'da, Murat Gümüş (38), otomobiliyle seyir halindeyken düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, gece yarısı Haleplibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan Murat Gümüş'e kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Bacaklarından vurularak yaralanan Gümüş, ihbar üzerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sağlık ekiplerinin gelmesi

Yaralıya müdahale eden ekipler

Polis ekiplerinin inceleme yapması

Yaralıyı ambulansa taşınması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Eşi barışma teklifini kabul etmeyince benzin döküp kendisini yaktı

DÜZCE'de, boşanmak üzere olduğu eşinin yaşadığı evin önüne giderek barışma teklifinde bulunan Enes Y.(40), eşi barışmayı kabul etmeyince üzerine benzin dökerek kendisini yaktı. Vücudunda yanıklar oluşan Enes Y. tedavi altına alındı.

Olay gece saatlerinde Düzce Metek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Enes Y. evi terk ederek akrabalarının evine giden eşi G.Y.'yi arayarak evinin önünde olduğunu ve barışmak istediğini söyledi. Enes Y. eşine binadan çıkmazsa kendisini yakacağını belirtti. Barışma teklifini kabul etmeyen G.Y binadan çıkmadı. Enes Y. yanında getirdiği bidondaki benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi. Etrafta bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Vücudunda yanıklar oluşan Enes Y. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinde incelemede bulunarak, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan adamın acile getirilirken görüntüsü

Acil önünden görüntü

Hastane görüntüsü

Olay yerinden görüntü

Çakmak ve penyenin görüntüsü ile detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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6 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

KONYA merkezli 6 ilde törer görütü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının mahrem imamı tarafından ankesörlü telefonla aranan Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensupları yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. 7 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt abisi ve mahrem imamı tarafından ankesörlü telefonla ardışık arama yönetimye aranan Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 16 örgüt mensubunun arandığı tespit edildi. Bunun üzerine 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de bugün Konya merkezli 6 ilde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Diğer 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Tolga YANIK/ KONYA

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Kırmızı Montlular', depremzedelere yardımları ulaştırıyor

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydan gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi, depremzedelere yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle 3 dernek, 1 öğrenci platformu ve 1 taraftar grubunun katılımıyla 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' kuruldu. Hareketin 300 kişilik gönüllüleri, depremzedelere ulaşıp, gıda, giysi, ısınma ve temizlik yardımında bulunuyor. Depremin ilk gününden bu yana 800 ev ve 15 bin insana ulaşan gönüllüler, yardımlarını sürdürüyor.

'YARALARIN SARILMASI İÇİN ÇABA HARCIYORUZ'

Kırmızı Montlular Hareketi Kurucu Başkanı Erhan Eğit, depremzedelere ulaşıp, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirterek, "Gönüllü arkadaşlarımız kendi özverili çalışmalarıyla sahada devletimizin sağladığı imkanların vatandaşlarımıza ulaşması noktasında çaba sarf ediyor. Depremin ilk anından itibaren şu güne kadar gerek bir tas çorba ile gerek oluşturulan bir gıda paketi ile gerekse hiç kapısı çalınmayan bir yaşlı evin kapısını çalıp sıcak bir muhabbetle vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Her yere devletimizin ulaşması cidden zor ama gönüller olarak bizlerde devletimizin oluşturduğu bu gıda kolileriyle devletimizin gölgesi olarak köylere ve mahallelere, gidilmeyen en ücra köşeye kadar Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın ve valimizin selamlarını götürerek küçük de olsa hazırlanan iaşeleri ulaştırıyoruz. Bu yaraların sarılmasına da Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi olarak da böyle bir çaba sarf ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yardım kolileri

Kolilerin paketlenmesi

Erhan Eğit ile röp.

Yardım için başvuru yapanlar

Kolilerin araca yüklenmesi

İsmet Camcı ve eşinden detay

İsmet Camcı ile röp.

Basri Camcı ile röp.

Yardım götürülürken ve teslim edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,