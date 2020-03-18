DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı törenle kutlandı

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşti. Şehitleri selamlamak için TCG Heybeliada'dan 21 pare top atışı yapıldı. Öte yandan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde yapılması planlanan törenler, koronavirüs önlemleri kapsamında iptal edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.00'da başlayan törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, bürokratlar, askerler, muharip gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Her yıl törenlere katılan öğrenciler ise, okulların tatil olması nedeniyle bu yıl törende yer almadı. Yabancı konukların da törene katılmadığı görüldü. Tören için meydana gelen katılımcılar, koronavirüs tehlikesi nedeniyle tokalaşmak yerine ellerini kalbinin üstüne götürerek selamlaştı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı'nda bulunan TCG Heybeliada'dan 21 pare top atışı yapıldı.

ALTIN MADALYA BAYRAKLA GÖNDERE ÇEKİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından Türk bayrağına takıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. 'Çanakkale Geçilmez' yazılı altın madalya Türk bayrağı ile birlikte göndere çekildi. Öte yandan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde yapılması planlanan törenler, koronavirüs önlemleri kapsamında iptal edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN-Fatih Emrah ERDOĞAN/ÇANAKKALE, -

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Yurtdışından gelen vatandaşlar Kocaeli'deki yurtlara yerleştirildi

KORONAVİRÜS nedeniyle bulundukları ülkelerden Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, Kocaeli'de hazırlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkan ve koronavirüs salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan Türk vatandaşları, özel uçuşlar ile Türkiye'ye getirilmeye devam etti. Salgın nedeniyle karantinaya alınan vatandaşlar, gün boyu İstanbul'da belirlenen yurtlara yerleştirilmelerinin ardından, sabaha karşı 05.00 sıralarında İzmit'teki yurtlara getirilmeye başlandı. İzmit'e ilk gelen 164 kişilik kafile, Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yabancı ülkelerden dönen toplam 869 kişinin 14 günlük karantina süresini İzmit'teki yurtlarda geçireceği öğrenildi.

İZMİT'TE 859 KİŞİ YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Kocaeli Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesinden gelen 859 kişinin 4 yurda yerleştirildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya geçici olarak giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunarak ülkemize dönmek isteyenler, Kredi Yurtlar Kurumu'nun İzmit'te bulunan yurtlarına yerleştirildi. Ali Fuat Cebesoy Yurdu'na 354 kişi, Şerife Gelin Yurdu'na 200 kişi, Canfeda Hatun Yurdu'na 191 kişi, Gazi Süleyman Paşa Yurdu'na 114 kişi olmak üzere toplam 859 kişinin yurtlarda konaklanmaları sağlandı.

Valilik yurtların çevresinde önlem alındığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınacak ve vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır. Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz. Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

KOCAELİ

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Muş'ta mart ayında 3 metrelik karla mücadele

MUŞ İl Özel İdare ekipleri, Kurtik Dağı eteğinde kar kalınlığının yaklaşık 3 metreyi bulduğu Cevizlidere köy yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin güneyindeki deniz seviyesinden 2500 metre yükseklikteki Kurtik Dağı eteklerindeki Cevizlidere köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yolda, İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun bir çüaba harcıyor. Kar savurma makinesi operatörü Celal Tümer, "Üçevler grup köy yolundan 17 kilometre uzaklıktaki Cevizlidere köy yolunun 7 kilometresinde kar temizleme çalışması yapıldı. Kalan 10 kilometrelik bölümde karla mücadele sürüyor. Kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buluyor. 3 gün içinde yol tamamen kardan temizlenmiş olacak" diye konuştu.

Cevizlidere Köyü Muhtarı Seyfettin Uygun ise köylerini yazlık olarak kullandıklarını, yolun tamamen açılmasından sonra burada yaşayanların gelmeye başlayacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Köy yolundan detaylar

Köy yolunda karla mücadeleden detaylar

Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,

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Köprüden atlayan genci yakalayan mehter başı: İnsanlık görevimi yaptım

BURSA'da arabasına zabıtalar tarafından el konulması üzerine köprülü kavşaktaki demir korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulunan seyyar satıcıyı kurtaran Uludağ Mehter Takımı Mehter Başı Şaban Gülşen, "Herkes bana kahraman mehter başı diyor. Sosyal medyadan yazan, telefonla arayanlar var. Ben insanlık vazifemi yaptım. Araçtan indim, elimden gelen her şeyi yaptım. Arkadaş çok şükür kurtulduö dedi.

Osmangazi ilçesinde Merinos Parkı önünde geçen pazar günü yaşanan olayda, adı öğrenilmeyen seyyar satıcının arabasına zabıtalar el koydu. Duruma tepki göstermek isteyen seyyar satıcı da parkın önündeki köprülü kavşağın demir korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Arabasının geri verilmemesi halinde atlayacağını söyleyen seyyar satıcı ikna edilmeye çalışılırken, bir konserden dönen Uludağ Mehter Takımı Mehter Başı Şaban Gülşen ise, içinde bulunduğu otobüsten inerek seyyar satıcının yanına gitti. Tüm çabalara rağmen ikna edilemeyen seyyar satıcıyı köprüden atlamak için hamle yatığı sırada tuttu. Beraberindekilerle seyyar satıcıyı bulunduğu yerden indirdi. Seyyar satıcı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı.

'İNTAHARA KALKIŞAN GENCİ HAVADA YAKALADIM'

DHA muhabirine konuşan Şaban Gülşen, "Pazar günü mehter takımımızla birlikte görevden dönüyorduk. Geçerken Merinos Köprülü Kavşağı'ndaki demirlerin arkasında birinin durduğunu gördük. Biz de durduk. Önce camı açtık, ne yaptığını sorduk. Sonra arabadan inip yanına gittik. 'Ben öldüm, yandım' diye bağırıyordu. Ben de iyice yaklaştım. Kendisiyle biraz konuştum ama intihar edeceğini söyledi. Biraz daha yaklaşınca kendisini boşluğa bıraktı. Son anda demir parmaklıkların arkasında havada yakaladım. 'Kurtarmayın beni, yeter artık bıktım' diye bağırmaya devam ediyordu. Tek başıma tutuyordum, diğer arkadaşların da yardımıyla demir parmaklıkların üzerinden çıkardık. Vatandaşlar da yardıma geldi. Kendisini kurtardık. Bu sefer de kafasını yere vurmaya başladı. Kendisini teselli ettik. Polis ve ambulansa haber verdik. Biraz sakinleştirdikö dedi.

'HERKES BANA KAHRAMAN MEHTER BAŞI DİYOR'

Kendisinin insanlık vazifesini yerine getirdiğini belirten Gülşen, "Ben kendisini kurtarmış olduğumuz için seviniyorum. Şu an herkes 'kahraman mehter başı' diyor. Sosyal medyadan yazan, telefonla arayanlar var. Ben insani vazife olarak gördüm. Araçtan indim, elimden gelen her şeyi yaptım. Arkadaş çok şükür kurtuldu. Kendisine uzun ömürler diliyorumö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İntihar girişimindeki gençten detaylar

-Mehter başının genci kurtarmasından detaylar

-Röportaj

Haber: Semih ŞAHİN-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Kadir Şeker olayında öldürülen Özgür Duran'ın babası: 'İstenen ceza bir nebze olsa acımızı hafifletti'

KONYA'da parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan tutuklu Kadir Şeker (20), hakkında hazırlanan iddianamede, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi. Öldürülen Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran, istenen cezanın acılarını hafiflettiğini belirterek, "İstenen ceza bir nebze de olsun acımızı hafifletti. Sonuçta benim oğlum öldü. Ne olursa olsun bir can gitti. Olayın nefsi müdafaaya sokulmaması ise doğru bir karardı. Çünkü benim oğlumun elinde Kadir'in hayatını tehlikeye sokacak bir şey yoktu." dedi.

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp parka geldi. Bu sırada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Yapılan soruşturma sonucu Kadir Şeker, hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamede Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi. Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. Şeker, hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Ayrıca yanında taşıdığı bıçak içinde 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak.

'ACIMIZ HAFİFLEDİ'

İddianamede istenen cezayla ilgili konuşan öldürülen Özgür Duran'ın Antalya'da oturan babası Cengiz Duran, istenen cezanın acılarını hafiflettiğini belirtti. Duran, şunları söyledi:

"Kadir hakkında hazırlanan iddianamede istenen ceza bir nebze de olsun içimizi rahatlattı, acımızı hafifletti. Olay bir kasten adam öldürmedir. Bu olayda ben oğlumu kaybettim. Olayın nefsi müdafaaya sokulmaması ise bizce doğru bir karar. Çünkü nefsi müdafaaya girebilmesi için benim oğlumun da elinde Kadir'in hayatını tehlikeye atacak bir şey olması gerekirdi. Ben en üst sınırdan ceza almasını istiyorum. Ne olursan olsun giden bir can. Adalet yerini bulsun diyorum"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kadir Şeker'in adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA

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Hakkari'de kar yolları kapattı

HAKKARİ'de, yoğun kar yağışı nedeniyle 14 köy ile 29 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari ve çevresinde, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının merkezde 15 santimetre, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştığı Hakkari'de, 14 köy ile 29 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, kapanan yollarının yeniden açılması için çalışma başlatırken, Hakkari Belediyesi'ne bağlı ekipler de kent merkezindeki cadde ve kaldırımlarda yoğun çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandaşlar evlerinin damları temizlemesi

-Belediye ekiplerinin kaldırımlarda kar çalışması başlatması

-Karayolları iş makinesi ana yol çalışması

-Genel Detay

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

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