DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-2

13 dakika önce

Burdur'da Seyahat İzin Kurulu oluşturulduİçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığına yönelik genelgesi gereği Burdur Otobüs Terminali'nde Valilik, Belediye, İl Emniyet Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi...

DHA YURT BÜLTENİ-2, System.String[]

Burdur'da Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolcu taşımacılığına yönelik genelgesi gereği Burdur Otobüs Terminali'nde Valilik, Belediye, İl Emniyet Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi ve Şoförler Odası temsilcisinden oluşan Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu.

Burdur Valiliği İl İdare ve Denetim Müdürü Ramazan Şencan kurulun Burdur Valiliği'nin koordine ve sorumluluğunda kurulduğunu söyledi. Şencan, "Seyahat İzin Kurulu, Burdur Valiliği koordine ve sorumluluğunda, Burdur Belediyesi görevlisi, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Odası temsilcisinden oluşuyor. İçişleri Bakanlığı genelgesindeki şartları taşıyan, otobüsle yolculuk yapmak isteyen vatandaşlarımız gelip müracaat ettiklerinde seyahat izin belgesi düzenliyoruz" dedi.

Diğer yandan, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından da otogar girişinde gelen ve giden yolcuların ateşleri ölçülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Otogar dış görünüş

Seyahat izin kurulundan detay

Ateş ölçümü

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

======================

Taksicilerden 5 dilde koronavirüs uyarısı

ANTALYA'da taksici Hakan Doğan, koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve vatandaşları uyarmak için taksilerin tepe lambalarına Türkçe ile beraber 5 dilde #evdekal, #hayatevesığar yazdırdı.

Antalya'da daha önce taksiciler için tehlike anında dışarıya acil yardım uyarısı gönderen sistem geliştiren taksici, aynı zamanda girişimci Hakan Doğan, dünyayı etkisine alan koronavirüs salgınına yönelik farkındalık yaratmak için  taksilerde yer alan tepe lambalarına 5 dilde uyarı yazısı yazdırdı. Taksilerin tepe lambalarında Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça #Evdekal ve #HayatEveSığar yazısı yer alıyor.

'VATANDAŞLARI BİLİNÇLENDİRMEK İSTEDİK'

Şu ana ana kadar Antalya merkezde 100'den fazla araçta yer alan uyarının daha çok taksiye ulaşmasını istediğini belirten Hakan Doğan, "Koronavirüs salgını, ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuruyor. Biz de taksiciler olarak toplumsal farkındalık yaratmak için, tepe lambalarımızda #evdekal yazısı yazdırdık. Bunu Türkçe dışında 4 dilde daha yaptık. Antalya'da misafir olarak kalan yabancı uyruklular da var. Bu duyarlılıkla inşallah vatandaşları biraz bilinçlendiririz" dedi.

TÜRKÇE İLE 5 DİL

Taksici esnafının duruma olumlu baktığını belirten Doğan, "Taksici esnafından yoğun talep var yazıları yazdırmak için. Pazartesiden itibaren bütün taksilerde olmasını sağlamaya çalışacağız. Türkçe dışında İngilizce, Rusça, Almanca ve Arapça yazılarımız yer alıyor" diye konuştu. Hakan Doğan, 100 araçta 5 dilde uyarı yazısının yer aldığını, 600 aracın daha tepe lambalarına uyarı yazılarının yazılacağını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Taksiler detay

Taksi tepe lambası 5 dil detay

Ticari taksici Hakan Doğan röp

Taksilerin hareket etmesi detay

Taksiler yolda detay

Taksilerin gece tepe lambası detay

Genel detaylar

HABER- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

=====================

Burdur Gölü'nde sazlık yangını

BURDUR Gölü kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Burdur Gölü'nün Burkent mevkisinin alt kısmındaki sazlık alanda dün saat 21.30 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle polis sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

Yangında yaklaşık 1,5 dönüm sazlık alan zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi (cep tel görüntüsü).

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

======================

Meslek lisesinde 10 günde 150 ton hijyen malzemesi üretildi

AFYONKARAHİSAR'da Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya laboratuvarında başlanan hijyen malzemesi üretim çalışmalarında 10 günde 150 ton üretim yapılarak kullanıma hazır hale getirildi. Kimya Bölüm Şefi Nurcan Ergenekon, "Ürünlerimizi 'Gazi-03' markasıyla üretiyoruz. Bu konuda da patent başvurusu yapmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kimya laboratuvarı bulunan 38 meslek lisesine hijyen malzemesi üretimi için verilen iznin ardından 38 okuldan biri olan Afyonkarahisar Gazi Meslek Lisesi Kimya Bölümü öğretmen ve öğrencileri çalışmalara başladı. Okulun Kimya Bölümü'nde görevli 4 öğretmen ve 20 öğrenci, 10 gün boyunca el ele verdi ve 150 ton hijyen malzemesi üretti. Afyonkarahisar Gazi Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri, koronavirüs salgınıyla mücadelede taşın altına ellerini koyarak, "Koronavirüs savaşında biz de varız" dedi.

Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölüm Şefi Nurcan Ergenekon, koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan hijyen malzemeleri üretim çalışmalarında gelinen noktaya ilişkin bilgiler verirken, 10 günde 150 ton üretim yaptıklarını söyledi. Ergenekon, "Bölümümüzde görevli 4 öğretmenimiz ve dönüşümlü çalışan 20 öğrencimizle üretimlere başladık. Yaklaşık 10- 12 günde toplam üretim kapasitemiz 150 tona ulaştı" dedi.

'GAZİ-03' MARKASIYLA ÜRETİYORUZ'

Hijyen solüsyonu dışında da farklı üretimlere devam ettiklerini aktaran Ergenekon, "Hijyen solüsyonunun yanı sıra 15 ton sıvı el sabunu, 5 ton yüzey temizleyici ve 9 ton çamaşır suyu üretimi yaptık. Ürettiğimiz ürünleri başta Afyonkarahisar il merkezi ve ilçeleri olmak üzere Eskişehir, Uşak, Muğla, Kırıkkale gibi illere de gönderiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın yetkilendirmesi dahilinde gelen talepler doğrultusunda üretim yapmaya devam edeceğiz. Ürünlerimizi 'Gazi-03' markasıyla üretiyoruz. Bu konuda da patent başvurusu yapmaya hazırlanıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Kimya laboratuvarında kimyasal maddelerin ölçülendirme aşaması

Öğrencilerin hazırlık aşamasından detaylar

Üretilen hijyen malzemelerinin yükleme öncesi son hali

RÖP: Nurcan Ergenekon

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

=====================

Vefa ekibi, yaşlı çiftin odunlarını da kırdı

AMASYA'nın Hamamözü ilçesinde, evinin önünde odun kırmaya çalışan Ali Aydın'ın (79) yardımına köyleri dolaşan Vefa Sosyal Destek Ekibi yetişti. Ekip, Aydın'ın odunlarını kırarak, evinin önüne dizdi.

Koronavirüs salgının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sokağa çıkmalarına sınırlama getirilenlerin temel ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, saha gezilerini sürdürüyor. Kızılcaören köyüne giden ekipler, Ali Aydın'ın baltayla odun kırmaya çalıştığını gördü. Ekip üyeleri Aydın'ın elindeki baltayı alarak, odunlarını kırdı, evinin önüne dizdi.

Ali Aydın ve eşi Cemile Aydın, odunları kıran görevlilere teşekkür etti. Saha ekiplerinin ilçedeki çalışmalarına katılarak öncülük eden Kaymakam Özgür Kaya da vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edileceğini belirtti.

Görüntü dökümü

-------------------------

-Vefa destek grubu detay

-Yaşlı adamın odunlarının kesilmesi detay

-Diğer detay

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,

=====================

Adana'da kaçak el dezenfektanı ve cinsel içerkli ürün ele geçirildi

ADANA'da polisin bir iş yerine yaptığı baskında piyasa değeri 1,5 milyon lira olan kaçak el dezenfektanı ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yerine baskın yaptı. Polisin iş yerinde yaptığı aramada piyasa değeri 1,5 milyon TL olan gümrük kaçağı 53 bin 48 paket el dezenfektanı ve 12 bin 850 adet değişik markalarda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Kaçak ürünleri piyasaya sürme hazırlığında olduğu iddia edilen Suriye uyruklu M.A. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Polslerin depoya girişi

Depoda bulunan kolileri açması

Kutularda çıkan malzemeleri göstermesi

Kolilerin yüklenmesi

Haber-Kamera: ADANA,

=====================

Domates yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde domates yüklü kamyonun devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Gazipaşa'dan Anamur istikametine seyir halinde bulunan Ahmet Alaçam'ın kullandığı 15 ton domates yüklü 31 ADF 734 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Alaçam (41) ile kamyonda yolcu olarak bulunan oğlu Emrullah Alaçam (15) ve arkadaşı Mustafa Şayar (22) yaralandı. Kamyonun kasasında yüklü 15 ton domates ise çevreye saçılarak, telef oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Kaza yerinden görüntü

Devrilen kamyon

Telef olan domatesler

Genel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,

=====================

Seyhan Belediyesi'nden pazar esnafına hijyenik önlük

SEYHAN Belediyesi'nin Kıyafet Atölyesi'nde dikilen pazar önlükleri, semt pazarlarındaki esnafa dağıtıldı.

Seyhan Belediyesi Zabıta ekipleri, semt pazarlarında geçici olarak yasaklanan "Elle seçme" uygulaması ve fiyat denetimi yaptı. Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekipleri de pazara gelen vatandaşların ateşini ölçtü. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da Adana Semt Pazarcıları Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçay ile birlikte koronavirüs tedbirlerini ve uygulamaları yerinde denetledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle daha hijyenik bir çalışma ortamı oluşumuna katkı vermek üzere belediyeye bağlı "Kıyafet Atölyesi"nde dikilen pazar önlükleri, Akif Kemal Akay ve Ahmet Akçay tarafından esnafa dağıtıldı. Başkan Akay, daha etkin hijyen sağlanması için esnaflara maske ve eldiven de verdi. Akay, esnafın hijyen kurallarına uyması ve kişisel mesafeyi koruması konusunda hatırlatıcı bilgiler verdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Önlük dikimi

Önlük dağıtımı

Pazar esnafının ateşinin ölçümü

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: ADANA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:31 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
93 yaşındaki sanatçı İlham Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı 93 yaşındaki sanatçı İlham Gencer sokağa çıkma yasağına uymadı         
10:10
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi         
10:03
Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek         
09:58
West Ham İkinci Başkanı Karren Brady, 8 futbolcuda koronavirüse rastlandığını söyledi West Ham İkinci Başkanı Karren Brady, 8 futbolcuda koronavirüse rastlandığını söyledi         
09:28
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi         
09:25
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek         
09:22
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek         
09:19
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu         
09:03
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı         
09:01
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi         
08:50
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında         
08:35
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak         
08:11
Mariano: Eğer koronavirüs nedeniyle maçlar ertelenmeseydi, sahaya çıkmama kararı almıştık Mariano: Eğer koronavirüs nedeniyle maçlar ertelenmeseydi, sahaya çıkmama kararı almıştık         
08:05
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı         
07:55
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok         
07:36
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak         
01:29
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar         
01:22
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti         
00:48
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti         
00:33
Gaziantep Valiliği Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı         
00:12
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı         
00:07
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı         
23:28
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık         
23:19
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü         
23:00
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı         
22:33
Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı         
21:34
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı         
21:34
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı         
21:16
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi         
21:06
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi         
21:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2020 10:45:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]