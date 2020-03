DHA YURT BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

Bartın'ın Hasankadı beldesinde karantina devam ediyor

BARTIN Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Hasankadı Beldesinde, giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrol altında tutulmaya devam ediliyor.

Bartın'a bağlı 2 bin 104 nüfuslu Hasankadı Beldesi, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla dün karantina altına alındı. Geçen 29 Mart'ta İstanbul, çevre il ve ilçelerden 111 kişinin beldeye geldiği ve tedbir kararlarına uymamaları ve ateş, öksürük gibi hastalık belirtilerinin artması üzerine karantina altına alındığı açıklandı. Kararın ardından dün saat 15.30 itibariyle beldeye ulaşımı sağlayan Bartın kısmı ile Karabük Yenice İlçesi Yortanpazarı beldelerindeki yollar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Belde içinde belediye ve jandarma ekipleri, halkın alınan karantina kararına uyması için sık sık uyarılarını sürdürüyor. Halkın temel ve acil ihtiyaçları ekipler tarafından görülüyor.

KARANTİNA SINIRI 3 KİLOMETRE GENİŞLETİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından beldenin Bartın girişindeki karantina sınırı sabaha karşı değiştirildi. Dün belde tabelasının bulunduğu yerde bulunan jandarma ekipleri, bugün 3 kilometre daha ileriye giderek karantina bölgesini Tüloğlu Mahallesi çıkışına kadar genişletti.

Jandarma evden çıkamayan vatandaşın tarlasını sürdü

ERZURUM'un Pazaryolu ilçesinde koronavirüs tedbirleri sebebiyle evden çıkamayan 65 yaş üstü bir vatandaşın tarlasını jandarma sürdü.

Erzurum'da koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların yardımına Mehmetçik koşuyor. Pazaryolu İlçesi'ne bağlı Burçaklı Mahallesi'nde uygulanan tedbirler sebebiyle dışarı çıkamayan 65 yaş üstü bir vatandaş, ekim zamanı geldiğini belirterek tarlasının sürülmesi için jandarmanın 156 nolu telefonundan yardım istedi. Vatandaşın evine giden jandarma, traktöre binerek tarlayı sürdü.

Pazaryolu İlçesi'nde jandarmanın vatandaşa yaptığı bu yardımla ilgili görüntüye Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Komutanlığa ait resmi siteden de 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz' başlıklı açıklamada; "Erzurum Pazaryolu'nda çiftçilik yapan ve yaş kısıtlamısından dolayı evinde kalan amcamızın isteiğini kırmadık ve tarlasını sürerek ekime hazır hale getirdik. Hasat zamanı görüşmek üzere..' denildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın bu paylaşılı sosyal paylaşım sitelerinden büyük ilgi gördü.

Erzincan'da koronavirüs fırsatçılarına geçit yok

ERZİNCAN'da yasa dışı kolonya üretimi ve satışı yapan depo ve işyerlerinde yapılan aramalarda binlerce litre alkol, esans ve kolonya imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs salgınını fırsat bilerek yasa dışı dezenfektan ve kolonya üretimi ile satışının önlenmesi amacıyla, kent merkezindeki bir depo ve üç adet işyerinde arama yapıldı. Belirlenen yerlerde 3 bin 318 litre etil alkol, 4 bin 434 litre gelen parfüm-kolonya esansı, 643 litre kolonya, 2 bin 143 adet dolu parfüm şişesi, 3 bin 934 adet şişe kolonya, ile esans ve kolonya üretimi için kullanılan araçlara el konuldu. Şüpheli Y.S. 5607 SKM, Nitelikli Dolandırıcılık (TCK-158), Halk Sağlığını Tehlikeye Düşüren Maddelerin İmal ve Ticaretini Yapmak suçları kapsamında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

KYK'da gözlem altındaki öğrenciler şartlardan memnun

YURT dışından uçakla Sivas'a getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan öğrenciler şartlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilerden Çağla Kayasaroğlu, "Sanki karantinada değilde 5 yıldızlı oteldeymişiz gibi. Çalışanlar çok iyi, çok güler yüzlü" dedi.

ERASMUS programları kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden gittikleri İrlanda ve İskoçya gibi ülkelerden uçakla alınarak koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'a getirilen öğrenciler KYK yurtlarına yerleştirildi. Tedbir amaçlı 14 gün boyunca yurtlarda gözlem altında tutulması planlanan öğrenciler, buradaki ilk haftalarını tamamladı. Bir hafta daha kalacak öğrenciler için hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenerek süreci sıkılmadan geçirmeleri için yetkililer seferber oldu. Öğrenciler genel olarak verilen hizmetler ve gösterilen ilgiden duydukları memnuniyetleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

'SANKİ 5 YILDIZLI OTELDEYİZ'

İrlanda'nın başkenti Dublin'den 23 Mart'ta Sivas'a getirilerek KYK yurtlarına yerleştirilen öğrencilerden biri olan Çağla Kayasaroğlu, yurttaki şartlarla ilgili bilgiler verdi. Her şeyin yolunda olduğunu ve yurt şartlarının otel konforunu aratmadığını belirten Kayasaroğlu, "Bizim ülkemize dönmemiz gerekiyordu. Çünkü sağlık şartları Türkiye'deki kadar iyi değildi. Bu yüzden ülkemize dönmeye karar verdik. Ama biliyorsunuz ki 9 ülkeye Türkiye'den giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Ama onlara bir imkan tanınmıştı, özellikle öğrencilere. Sonunda ülkemize döndük. Dünyada bir ilk Dublin'den Sivas'a direk uçuşla geldik. Kızılırmak KYK'dayız. Çok mutluyum. Sanki karantinada değilde 5 yıldızlı oteldeymişim gibi. 5 yıldızlı otellerde yoktur. Çalışanlar çok iyi, çok güler yüzlü. Sürekli 'nasılsınız, iyi misiniz, bir eksiğiniz var mı' diye soruluyor. Buraya ilk geldiğimizde odalarımızın kapısını açtık ve hepimiz şok olduk. Herkese özel terlik, çorap, antibakteriyel jel, peçete, havlu peçete, tuvalet kağıdı hepsi hazırdı. Daha sonra bunlar artmaya başladı. Herkese pilates seti dağıtıldı. Ayrıca burada zamanımızı güzel geçirmemiz için kitaplar dağıtıldı. Bunlar çok güzel şeyler. Günde 3 öğün yemek yiyoruz. Yemeklerimiz kapımıza bırakılıyor. İyi ki ülkemize dönmüşüz. Şu an İrlanda'daki bir kaç arkadaşım dönemediği için pişman. Koşullarımız çok iyi. Şu an sağlık durumum da iyi. Bizimle gerçekten çok iyi ilgileniyorlar" ifadelerini kullandı.

Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

ANTALYA'da üniversite öğrencisi Emine G. (21), odasında boğazından tabancayla vurularak ölmüş halde bulundu. Bekçi ağabeyinin tabancası, cansız bedeninin yanında bulunan Emine G.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Ulus Mahallesi'nde Mehmet Akif Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Emine G., uzun süre odasından çıkmadı. Merak eden annesi, odaya girdiğinde kızını kanlar içerisinde yerde buldu. Göreve gitmek içi hazırlanan ve annesinin çığlıkları üzerine odaya koşan bekçi ağabey R.G., hemen 112'yi aradı. Eve gelen sağlık görevlileri, yanında ağabeyine ait beylik tabancası bulunanan genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı inceleme yaptı. İntihar ettiği değerlendirilen Emine G.'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Üniversiteli kızın kesin ölüm neden otopsiyle belirlenecek.

Eve gelen Emine G.'nin yakınları gözyaşı döktü.

