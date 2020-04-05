DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

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6 saat önce

Kaş'ta 70 dönüm orman ile 4 dönümlük makilik ve zeytinlik yandıANTALYA'nın Kaş ilçesinde dün akşam iki ayrı noktada çıkan orman yangınında 70 dönüm kızılçam ormanıyla 4 dönümlük makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.

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Kaş'ta 70 dönüm orman ile 4 dönümlük makilik ve zeytinlik yandı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde dün akşam iki ayrı noktada çıkan orman yangınında 70 dönüm kızılçam ormanıyla 4 dönümlük makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.

Kaş'a bağlı Aklar Mahallesi'nin Sahil Aklar mevkisindeki makilik ve zeytinlik alanda dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, fırtınanın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir itfaiye aracı ve yangın ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 4 dönümlük makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.

70 DÖNÜM KIZILÇAM ORMANI ZARAR GÖRDÜ

Üzümlü Mahallesi Lapaz mevkisindeki kızılçam ormanında da saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik telinin kopması sonucu çıkan yangın, fırtınayla birlikte hızla yayıldı. Yangına Antalya ve çevreden gelen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 7 itfaiye aracı, dozer, 2 ilk yangın müdahale aracı, 4 su tankeri, 30 orman işçisi ve 7 teknik elemanla müdahalede bulunuldu. Yangın bir ara yerleşim alanına da sıçradı, ancak ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümesi önlendi. Yoğun çalışma sonucu yangın, saat 07.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları süren yangında, yaklaşık 70 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtildi. Bölgede hızı saatte yaklaşık 80- 90 kilometreyi bulan fırtınanın devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - 1 (Vatandaş cep telefonu)

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Yanan alanlardan görüntüler

Ekiplerin müdahalesi

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor.

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - 2 (Vatandaş cep telefonu)

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Yanan alandan genel görünüm

Yanan alanın gündüz görüntüleri

Kopan elektrik telinin görüntüleri

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),

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Çorlu'da karantina süreleri dolan 175 kişi evlerine gönderildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yurt dışından geldikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirilen 175 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından bugün evlerine gönderildi

Koronavirüs salgını nedeniyle, yurt dışından geldikten sonra Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 175 kişinin, karantina süreleri bugün doldu. Bu sabah yurtta işlemleri yapılan ve sağlık kontrolünden geçirilen aralarında öğrenci ve iş insanlarının da bulunduğu vatandaşlar, yurt bahçesine alınan otobüslere bindirildi. Polis yurt bahçesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ateşleri ölçüldükten sonra otobüslere alınan vatandaşlar, AFAD ekiplerinin koordinesinde, evlerine gönderildi. Bu kişilerin evlerinde kendilerini 14 gün boyunca izole edecekleri belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yurt binasından görüntü

-Yurt tabelası

-Muhabir Mehmet Yirun'un anonsu

-Yurtan çıkanlar

-Otobüslerden görüntü

-Yurt binası camından bakanlardan görüntü

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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Alkollü sürücü kaza yaptı: Eşi öldü, kendisi ağır yaralı

BURDUR'da otomobilin takla attığı kazada sürücü Veysel Çavga (32) ağır yaralanırken, eşi Sultan Çavga (33) yaşamını yitirdi. Veysel Çavga'nın alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Burdur- Antalya çevreyolu üzerindeki Ekrem Kabay Parkı yakınlarında meydana geldi. Veysel Çavga'nın kullandığı 15 AZ 111 plakalı otomobil, Antalya istikametinden Sanayi Sitesi yönüne giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak karşı şeride geçti, sonra da durdu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler otomobilden fırlayıp, çamlık alana uçan sürücü Veysel Çavga'nın ağır yaralandığını, otomobilde bulunan eşi Sultan Çavga'nın ise yaşamını yitirdiğini belirledi. Veysel Çavga, olay yerindeki ilk müdahale sonrası Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Veysel Çavga buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sultan Çavga'nın cenazesi ise Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Emniyet ve itfaiye ekipleri çiftin 2 çocuğunun da otomobilde olabileceğini düşünerek, refüjdeki çamlık alanda arama yaptı. Çiftin çocuklarını evde bıraktıkları belirlendi. Diğer yandan aracın içinde içki şişesi bulunurken, sürücü Veysel Çavga'nın yapılan muayenesinde 0.92 promil alkollü olduğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazaya karışan otomobilden görüntü

İtfaiye ve polislerin çamlık alanda yaralı araması

Yoldaki trafikten görüntü

Ambulans ve itfaiye araçlarından detay

Cenazenin götürülmesi

Aracın olay yerinden kaldırılması

Yaralının ambulansla sevk edilmesi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Kameradan belirlenerek yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, resmi kurum, ev ve depolardan hırsızlık yapan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturma başlattı. Polisler, hırsızlığın meydana geldiği ev, depo ve bir kamu kurumuna ait kabloların çalınmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerinden kimliği belirlenen 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüsü

Şüphelilerin çaldığı malzemeler

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

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Foça ilçe girişlerinde sıkı denetim

İZMİR'in yaz, kış hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan turistik ilçesi Foça'da giriş çıkışlar sıkı denetim altına alındı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan koronavirüs salgını yeni tedbir paketi kapsamındaki kararlar doğrultusunda  zorunlu gerekçesi olmayanlar ilçe girişlerindeki kontrol noktalarından geri çevriliyor.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri görevlerini;  ilçede kendilerine düşen bölgelerde 24 saat esasıyla  asayişin yanında koronavirüs tedbirlerini de uygulayarak sürdürüyor. Büyük çoğunlukla yasaklara uyulan ilçede yasaklanan sahil kenarlarına çıkanlar uyarılıyor, sokaklara çıkması yasaklanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar önce uyarılıyor. Ancak, uyarılara aldırış etmemeleri halinde Kabahatler Kanunu hükümlerince ceza kesiliyor.  Bu kapsamda çoğunluğu ilçe dışından olmak üzere uyarıları dikkate almayan 25  kişiye para cezası kesildi. İlçenin İzmir ve Aliağa yönünden olan tüm girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında özel ve toplu taşım araçları kontrol ediliyor. İlçe sakinlerinin ve zorunlu nedenleri olanların güvenlik kontrolları ve ateş ölçümleri yapılarak geçişlerine izin verilirken, diğer vatandaşların araçları geldikleri yöne geri çevrilerek ilçeye girişlerine izin verilmiyor. Durdurulan toplu taşım araçlarında da yasaklar doğrultusunda yapılan kontrollerde, alınan önlemlere uymadıkları belirlenenler indirilip, geldikleri yöne dönen ilk toplu taşım aracıyla geri gönderiliyor.

SALGIN BİTENE KADAR GELMEYİN

Yetkililer. 'Salgın bitimine kadar İlçeye gelmeyin' çağrısını yineleyerek genel tedbirlerin yanı sıra ilçe Hıfzısıhha Kurulu'nun aldığı sahillerde yürümek, oturmak, balık tutmak, spor yapmak gibi her türlü faaliyetin  yasak olduğunu, bu nedenle ilçeye gelenlerin geri döndürüleceğini hatırlattı.

YARDIMLAR EVDE TESLİM

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL'lik nakdi yardımları da, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile muhtarlar tarafından evlerde teslim ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polis kontrol noktasından görüntü

-Durdurulan özel araçlardan ve yapılan denetimlerden görüntü

-Durdurulan belediye otobüsünden ve yapılan denetimden görüntü

-Geri çevrilen özel araçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Seyfi GÜL/ FOCA, DHA)

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Tufanbeyli'de karantina önlemleri sürüyor

ADANA'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan Tufanbeyli ilçesinin giriş ve çıkışlarında önlemler devam ediyor.

Adana İl Pandemi Kurulu tarafından dün alınan kararla koronavirüs salgını nedeniyle Tufanbeyli ilçesi 15 gün süreyle karantinaya alınarak ilçeye tüm giriş çıkışlar durduruldu. İlçenin giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktasında gelen araçlar tek tek durduruluyor. İkametgahı Tufanbeyli'de olan sürücülerin geçişine izin verilirken, diğerleri geri gönderiliyor. İlçeden çıkışlara ise izin verilmiyor.

Görüntü Dökümü:

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Araçların kontrol noktasındaki genel detay görüntüleri

Araçtaki yolcuların ateş kontrolü

Bir aracın uyarılarak ilçeye alınmaması

Genel detaylar

Haber: Ali GÖKDAL   Kamera: TUFANBEYLİ(Adana),

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Atıl durumdaki fabrikanın müştemilatında korkutan yangın

İZMİR'in Konak ilçesinde, kullanılmayan eski fabrika binasının müştemilatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından bahçedeki ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

Alsancak semti İşçiler Caddesi üzerindeki atıl vaziyetteki Şark Sanayi Fabrikası'nda, bugün saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrika binasının bahçe duvarı kenarındaki müştemilatının çatısında başlayan yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Alevler çatının tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Çatının çökme ihtimali üzerine itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri, alevleri fabrika bahçesindeki ağaçlara sıçramadan güçlükle söndürdü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yanan binadan görüntü

-İtfaiyenin müdahalesinden görüntü

Haber: Tolga TAHÇI – Kamera: Ahmet Turan ALTAY/ İZMİR,


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:19 Kaynak: DHA

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