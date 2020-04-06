DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

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16 dakika önce

Mısır Çarşısı'nda gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildiADANA'da Mısır Çarşısı'nda bir iş yerinde arama yapan polis ekipleri, 70 bin TL değerinde gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirdi.

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Mısır Çarşısı'nda gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi

ADANA'da Mısır Çarşısı'nda bir iş yerinde arama yapan polis ekipleri, 70 bin TL değerinde gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'nda bir iş yerine baskın yaptı. İş yerinin tezgahlarında yapılan aramada, piyasa değeri 70 bin TL olan değişik markalarda gümrük kaçağı 130 şişe içki ve 23 bin paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ö. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Bİr İşyerinde arama yapılması

Aramada ele geçirilen içiki ve sigaralar

Haber-Kamera: ADANA,

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Kilosu 130 lira olan kuzugöbeği, tezgahta yarım saatte tükeniyor

ÇANAKKALE'de vatandaşların ormanlık alanlardan topladığı kuzugöbeği mantarı, koronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde bağışıklık sistemini güçlendirdiği gerekçesiyle büyük talep görüyor. Az miktarda bulunabilen kuzugöbeği mantarının kilosu 130 liradan alıcı buluyor. Bu nedenle halk arasında, 'kara elmas' olarak anılan kuzugöbeği mantarı, tezgaha koyulduğunda yarım saat içinde tükenirken, satıcılar talebe yetişemiyor.

Türkiye'nin fauna ve flora bakımından zengin çeşitliliğe sahip, çok sayıda endemik bitki türünü de bünyesinde barındıran Kaz Dağları'nın eteklerinde kalan köylerde yaşayanlar, bugünlerde kuzugöbeği mantarı toplayarak ev ekonomilerine önemli katkı sağlıyor. Özellikle Bayramiç, Ayvacık ve Yenice ilçelerinde çok sayıda vatandaş, yüksek fiyatı nedeniyle 'kara elmas' olarak adlandırılan kuzugöbeği mantarı toplayabilmek için gününü ormanlık alanlarda geçiriyor.

'ÇOK NADİR BULUNAN BİR MANTAR TÜRÜ'

Mart, nisan ve mayıs aylarında Kaz Dağları eteklerindeki ormanlık alanlarda az miktarda bulunan kuzugöbeği mantarının, halk arasında bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılıyor. Koronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde kuzugöbeği mantarı büyük talep görüyor. Ayvacık ilçesinde 23 yıldır manavlık yapan Hilmi Çelik, kilosu 130 lira olmasına rağmen kuzugöbeği mantarını tezgaha koyduktan sonra yarım saat içinde tükendiğini söyledi. Bu mantarın her bölgede yetişmediğini ifade eden Çelik, "Normal mantar gibi çıkar ama her bölgede olmaz. Bölgemizde çayır ve çamlık alanın bulunduğu yerlerde olur. Çok nadir bulunan bir mantar türüdür. Çok bulunmadığı için ürün elimize az geliyor. Talep çok, yetiştiremiyoruz. Şu an kuzugöbeği mantarı 120-130 TL arasında fiyatla alıcı buluyor. Fiyatı yüksek olmasına rağmen talep çok fazla" diye konuştu.

'DOĞAL ANTİBİYOTİK'

Kendisi de ormanda kuzugöbeği mantarı arayan Hilmi Çelik "Bugün bayağı bir gezdim, 3-4 koruya girdim. Yeni yeni çıkmaya başladığı için yarım kilo kadar ancak bulabildim. Şu zaman daha fazla çıkmamış. Kuzugöbeği mantarı doğal antibiyotik özelliğine sahip. Her derde deva olduğu söylenir bu mantarın. Bağışıklık sistemine faydası var. Ben bunu köylerden toplatıyorum. Şu an da istek çok. Dışardan da telefonla talep geliyor. Tezgaha koyduğum zaman 15-20 dakika içerisinde satıyorum. Çok faydalı bir şey. Bu mantarı kendim de topluyorum ve tüketiyorum. Çok faydalı. Yemeyenlere de yemesini tavsiye ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hilmi Çelik'in ormanda kuzugöbeği mantarı aramasından görüntüler.

-Bulduğu kuzugöbeği mantarlarından görüntüler.

-Hilmi Çelik'in manav dükkanında görüntüsü.

-Hilmi Çelik ile röp.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),

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Anneleri ölen yavru kedilere, özel yapım kuvözde tedavi

OSMANİYE'de, bir okulun arşiv bölümünde anneleri ölmüş halde bulunan üç yavru kedi, düşük fiyata mal edilen özel yapım kuvözde tedavi altına alındı. İçerisindeki ultraviyole ışık sayesinde zararlı bakterilerden de korunan yavru kediler, şırıngayla verilen sütle beslendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tatil olan Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 2 Nisan'da temizlik ve dezenfekte çalışması yapan görevliler, bir kedi ölüsü buldu. Yavrularının olabileceği düşünülerek yapılan aramada ise 3 yavru kediye rastlanıldı. Okul Müdürü Mustafa Aslan, yavruları bir süre sütle besledikten sonra sahiplendirecek birilerini aradı ancak virüs salgını nedeniyle bulamadı. Aslan, daha sonra kedileri bakım ve tedavileri için Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Ali Laçinbaba'ya teslim etti. Ali Laçinbaba ve ekibi, yavru kedileri düşük bir fiyatla mal ettikleri özel yapım kuvözde tedavi etmeye başladı.

HAYTAP olarak sahiplendikleri yavru kedileri 'korona öksüzü' olarak nitelendirdiklerini söyleyen Laçinbaba, şunları söyledi:

"Hazırlamış olduğumuz kabin içerisinde, zeminden ısıtma olduğundan dolayı en azından anne sıcaklığını sağlayacağız. Ayrıca filtreden geçen temiz oksijen onlara şifa kaynağı olacak. Kabin içerisinde ayrıca ultraviyole ışık sayesinde yavrularımızı zararlı bakterilerden koruyoruz. Piyasa değeri yaklaşık 8 bin TL olan bu cihazı, çok düşük bir maliyetle yaptık. Yarı otomatik sistemimiz tam otomatik sistemler gibi olmasa da imkansızlıklarla mücadele eden ve bu hayvanlara yardım eli uzatan bizlere çok büyük olanak sağlayacak. İlk yapılan muayenelerinde yavrularımızın bir rahatsızlığı gözükmüyor. Onları anne sütüne yakın gıdalarla beslemeye çalışıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Okulun dışarıdan genel görüntüsü

Okul Müdürü Mustafa Aslan açıklması

Kedilerin okuldan alınıp çıkartılması

Kediler için özel olarak kovöz hazırlanması

Ali Laçinbala'nın, hazırlanan kabin ile ilgili bilgi vermesi

Kedilerden detay

Yavru kedileirn şırınga ile beslenmesi

Kedilerin kabin içindeki görüntüleri

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Pazar yerinde sosyal mesafeye yağmur engeli

İZMİR'in Foça ilçesinde, kurulan pazar yerinde koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler, zaman zaman bastıran şiddetli yağmur nedeniyle aksadı. Pazarcı esnafı ve vatandaşların tamamı maske takarken, sosyal mesafe korunamadı.

Bağarası Mahallesi'nde kurulan ve yakın yerleşim birimlerinden pek çok vatandaşın rağbet ettiği pazar yerinde, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin denetimi için İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri görev yaptı. Pazarcı esnafı maske ve eldiven takarken, ürünlerin elle seçilmesine müsaade edilmedi.

Foça Belediyesi ekipleri, pazar yeri girişlerinde vatandaşların ellerine dezenfektan sıktı, maskelerini uygun takmayanlar uyarıldı; sosyal mesafe kuralı hatırlatıldı. Bazı pazarcı esnafının ekipler uzaklaşınca maskeleri çene altına indirerek, önlemleri ihlal ettiği gözlendi. Başlayan şiddetli yağmur, araları açılan tezgahların birbirine yaklaştırılmasına, kapalı olan alana vatandaşın akın etmesi nedeniyle de sosyal mesafe kuralına uyulmamasına neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Pazaryerinden görüntü.

Pazaryerine gelenlere dezenfektan sıkılmasından görüntü

Jandarma ekipleri ve denetimlerden görüntü.

Pazarcı esnafı ve vatandaşın maskeli alışverilerinden görüntü

Sosyal mesafenin korunamamasından görüntü.

Haber-Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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Kırıkkale'de zabıta ve itfaiyeden evde kalanlara seyyar konser

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, zabıta ve itfaiye personeli, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalanlar için sokakta moral konseri verdi. Kamyon üzerinde sokak sokak dolaşan ekiplere, halk da alkışlarla destek verdi.

Yahşihan Belediyesi'nce koronavirüs salgını nedeniyle ilçede dezenfekte çalışmaları sürdürülürken, evde kalıp, sokağa çıkmayanlar için de harekete geçildi. Bu kapsamda, halka moral vermek için zabıta ve itfaiye ekiplerinden müzik grubu oluşturuldu. Toplam 8 kişiden oluşan grup, belediyeye ait 2 kamyona binip, ilçede dolaşarak, konser vermeye başladı. Mahalle mahalle gezen ekipler, kentin yöresel türkülerini seslendirdi. Şaşıran ilçe halkı da balkonlara çıkarak, türkü söyleyen ekiplere eşlik edip, alkışlarla destek verdi.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, salgının başladığı günden itibaren ilçede dezenfektasyon çalışmalarını tamamladıklarını söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Biz de belediyemizde çalışan birimlerimizle müzik ekibi kurduk. Cadde cadde, sokak sokak çıkacağız. Bir tebessüm bırakmaya geliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kamyon üzerindeki ekiplerin görüntüsü

-Ekiplerin türkü söylemesi

-Vatandaşların görüntüsü

-Başkan Türkyılmaz'ın açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:49 Kaynak: DHA

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