DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Düzce'de, Yığılca ilçesine girişler sınırlandırıldı

DÜZCE'de, koronvirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Yığılca ilçesine giriş-çıkışlar sınırlandırılırken, jandarma ve polis ekipleri denetimlerini arttırdı.

Düzce Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler aldı. Kurulun aldığı karar doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından Zonguldak'ın Alaplı ilçesine sınır olan Yığılca ilçesine giriş-çıkışlar geçtiğimiz gün gece 00.00'dan itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı. Bu kapsamda sınırlamanın ikinci gününde jandarma ve polis ekipleri denetimlerini arttırdı. Yığılca ilçesine sadece çalışanların, ikametgahı ve gıda ürünleri taşıyan araçların geçişine izin verildi. Araçlarda bulunan kişilerin belgeleri ile gıda ürünleri getirenlerin faturaları kontrol edildi. Ayrıca ilçeye giren ve çıkış yapanların ateşleri ölçüldü. Seyahat izin belgesi olamayanlara izin belgeleri almaları için uyarı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Jandarma ve polis ekiplerinin denetim görüntüsü

Jandarma ve polis ekiplerinden görüntü

Muhabir Murat Küçük'ün anonsu

Jandarma ve polis ekiplerinin ateş ölçerken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE

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Bilecik'te Akpınar köyüne koronavirüs karantinası

BİLECİK'in Bozüyük ilçesine bağlı 500 nüfuslu Akpınar köyü, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 21 Nisan'a kadar karantinaya alındı.

Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar köyünde koronavirüs testleri pozitif çıkan vakalar üzerine karantina karar alındı. Dün gece yarısından itibaren köye giriş çıkışlar kapatıldı. Bozüyük Kaymakamlığı, birden fazla vaka görüldüğünü ve vakaların çok sayıda kişiye temas ettiğinin belirlendiği ifade ederek, "İlçemiz Akpınar Mahallesinde COVİD-19 birden fazla pozitif vakanın olması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeni ile COVİD-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 07/04/2020 tarihi saat 24.00'den itibaren 21/04/2020 tarihi saat 24.00'e kadar giriş-çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir" denildi.

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Cafer ELMAS/ Bozöyük, BİLECİK

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Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada ölenlerin yakınları, otomobilin başında dakikalarca gözyaşı döktü.

Kaza sabah 06.30 sıralarında Başiskele Yeniköy Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 NH 6747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. 'Evde kal' çağrılarına uyulması nedeniyle çok fazla kimsemin sokağa çıkmaması nedeniyle saat 08.00 sıralarında yoldan geçenler, kazayı görerek 112 Acile haber verdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan 4 kişiyi kurtardı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan Emre Sevim ve Yusuf Büyük olay yerinde, Ada Gündoğdu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye götürülen M.S.'nin tedavisine devam ediliyor. Kaza haberini alarak olay yerine gelen kazada ölen kişilerin yakınları, otomobilin enkazı başında dakikalarca gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazanın yaşandığı yerden görüntü

-Kaza yapan otomobilin enkazı

-Yakınlarının cenazelerinin başında gözyaşı dökmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ BAŞİSKELE (Kocaeli),

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Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

BURSA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobi dereye uçtu, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. C.K. yönetimindeki 16 AEK 913 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, aşırı hız sonucu kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan otomobil önce trafik levhasına, ardından da köprünün korkuluklarına çarparak yaklaşık 5 metreden dereye düştü. Kazada, sürücü C.K. ile yanındaki S.B. ve E.C. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların dereden çıkarılması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekiplerinden detay

-Polis ekiplerinden detay

-Olay yeri detay

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA

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Irak'tan gelen 511 vatandaş Afyonkarahisar'da karantinaya alındı

IRAK'ta mahsur kalan ve özel uçaklarla Türkiye'ye getirilen 511 vatandaş, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye giriş ve çıkışların durdurulmasının ardından Irak'ta mahsur kalan ve çoğunluğunu işçilerin oluşturduğu 511 kişiden oluşan Türk kafile, dün özel uçaklarla Türkiye'ye getirildi. Dışişleri Bakanlığı'nın tahsis ettiği 2 özel uçakla akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. 511 vatandaş, güvenlik güçlerinin kontrolünde kendileri için hazırlanan otobüslere bindirilerek Afyonkarahisar'a gönderildi.

14 gün boyunca karantina altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na sabah 03.00 sularında 23 otobüsten oluşan konvoy ile gelen 511 yolcu, 5'er kişilik gruplar halinde sosyal mesafe kuralı gözetilerek, yurda giriş yaptı. Kişisel koruyucu kıyafet giyen AFAD, UMKE ve KYK personelleri tarafından karşılanan vatandaşlar, kişisel bilgilerinin yer aldığı kayıt işlemlerinin ardından içerisinde temel ihtiyaçlarının giderilebileceği ürünlerin de hazır olduğu tek kişilik odalara yerleştirildi.

Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı, Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri de otobüsleri dezenfekte etti. Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Afyonkarahisar Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologların da karantinadaki vatandaşlara destek sağlayacağı kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 60 personel, 511 yolcunun yurtlara yerleştirilmesi işlemleri sırasında gerekli güvenlik tedbirlerini alarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin vermezken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekipleri de karantinaya alınan yolcularla ilgili muayene ve test çalışmalarına başladı. 511 yolcunun yapılacak testler sonucunda sağlık problemine rastlanmayan bölümü için tahliye tarihinin ise 23 Nisan'da başlayacağı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kafilenin gelişi öncesinde yurt çevresinden detay

Kafilenin yurda geliş anı

Yolcuların araçtan iniş anı

Yolcuların yurda alınış anından detaylar

Araç konvoyu ve çevre güvenliğinin havadan görüntüsü

Yurda alınan yolcuların kayıt işlemlerinden detay

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/ AFYONKARAHİSAR

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Koronavirüs'ü yenen belediye başkanı: Evde kalalım

ORDU'nun Perşembe ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, yakalandığı koronavirüs hastalığını yenmeyi başardı. Tandoğan, "Sosyal mesafeye önem verelim, evde kalalım" dedi.

Ordu'nun Perşembe ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan 2 hafta önce sırt ağrısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tandoğan'ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede bir süre tedavi gördükten sonra evde kendini karantinaya alan, Tandoğan hastalığı yenmeyi başardı.

İlk günden itibaren 'Evde kalın' çağrısı yaptıklarını, fakat çalışması nedeniyle kendisinin evde kalamadığını ve virüsü kaptığını belirten Başkan Tandoğan, "Pozitif çıkan testimiz artık negatife döndü. Ben işim ve görevim icabı evde kalamadım. Her gün dışarıda kalmak zorunda kaldım. Mutlaka bu virüsü yeneceğiz. Sağlık personellerimiz çok özveriyle çalışıyorlar. Ben bu virüsü çok kısa zamanda yendim. Sigara içmemem ve sağlığıma dikkat etmemden dolayı beni fazla etkilemedi. Bunlar çok önemli. Sigarayı bırakın, hastanede sigara içenin bu hastalığı ağır geçirdiğini gördük. Sağlık yönünden sigara içmemenin bize sağlayacağı çok faydalar var. Sosyal mesafeye önem vererek evde kalalım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başkan Mustafa Sayım Tandoğan'ın açıklaması

Haber: Nedim KOVAN/ ORDU

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