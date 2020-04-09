DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Vali Karaloğlu'ndan Gazipaşa'daki kumar görüntüsüne sert tepki

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kumar oynarken yakalanan 13 kişiye kumar oynamaktan 1250'şer TL, sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150'şer TL ceza yazıldı. Duruma tepki gösteren Vali Münir Karaloğlu, "İlginç olaylar yaşanıyor. İşin ciddiyetini anlamayanlar maalesef hala var" dedi.

Olay dün saat 21.30 sıralarında Gazipaşa'da meydana geldi. İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde Mahir Kardeş'e ait villada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, masa üzerinde 7 bin 200 TL ele geçirildi. 11 deste iskambil kağıdı 22 poker puluna da el konuldu. Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye, kumar oynamaktan 1250'şer TL, sosyal mesafeye uymamaktan ise 3 bin 150'şer TL ceza yazıldı. Kumar için yer temin eden Mahir Kardeş ise gözaltına alındı.

VALİ KARALOĞLU'NDAN TEPKİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlginç olaylar yaşanıyor. Gazipaşa ilçemizde bir konuta yapılan baskında 13 kişinin kumar oynadığını tespit eden jandarmamız kişi başı kumar oynamaktan 1250 TL, sosyal mesafeye uymamaktan 3150 TL ceza yazdı. İşin ciddiyetini anlamayanlar maalesef hala var" dedi. Karaloğlu paylaşımında ' Evde Kal Gazipaşa' çağrısında da bulundu ve kumar oynayanlarla birlikte ele geçirilen nakit para ve oyun gereçlerinin fotoğrafını paylaştı.

Jandarma ekipleri tarafından kumar oynarken yakalanan 13 kişiye toplam 4 bin 400'er TL'den 57 bin 200 TL para cezası kesildi.