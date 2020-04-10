DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

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6 saat önce

Ordu'da deprem korkusuyla geceyi sokakta geçirdilerORDU'nun Korgan ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü.

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Ordu'da deprem korkusuyla geceyi sokakta geçirdiler

ORDU'nun Korgan ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Sosyal medyada yeniden deprem olacağı yönünde yayılan söylenti ve yapılan paylaşımlar üzerine bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak geceyi sokakta geçirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 00.23'te merkez üssü Ordu'nun Korgan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli endişeye yol açarken, can ve mal kaybı yaşanmadı. İl genelinde de depremi hisseden vatandaşlar panikle evlerinden sokağa çıktı. Depremin ardından sosyal medyadan paylaşılan yıkılmış bina fotoğrafları ise paniğe yol açtı. Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak depremle ilgili herhangi bir hasarın olmadığını, paylaşılan görsellerinde gerçek olmadığını duyurdu.

ASILSIZ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI KORKUTTU

Korgan ve Kumru ilçesinde gece boyunca artçı depremlerin devam edeceği yönünde sosyal medya paylaşımlarından endişe duyanlar, geceyi sokakta geçirdi. Vatandaşlar, evlerinin önünde ateş yakarak battaniyeye sarılıp sabahladı.

'CAMA TIRMANDIM ATLIYORDUM ANNEM TUTTU'

Ailesiyle geceyi dışarıda geçiren Esra Tüzülcü, "O korkuyla cama tırmandım, atlıyordum annem tuttu balkona geçtik. Can havliyle ne yapacağımızı bilemedik. Gece yine deprem olacağını söylüyorlar, bilmiyoruz ne olacak. Bizde dışarıya çıktık bekliyoruz, çok korktukö dedi.

Meryem Tüzülcü de deprem esnasında yeni yattığını belirterek, "Yeni uykuya dalmıştım, yatıyordum. Bir uğultu duydum, çocuğu kucağıma alıp fırladım dışarıya. Sosyal medyada yeni sallantı olacakmış diyorlar, bizde korkudan içeriye gidemedik bekliyoruzö şeklinde konuştu.

Yılmaz Bibi ise, depremin hemen ardından ilçede panik oluştuğunu, sosyal medyada asılsız paylaşımlarla vatandaşların daha da tedirginleştiğini belirterek, "Depremi duyan dışarıya fırladı, ilçe merkezinde birikmeye başladı. Hemen maske dağıtmaya başladık. Vatandaşlarımız sosyal medya paylaşımlarının asılsız olduğunu rahat bir nefes aldı. Çok şükür herhangi bir olumsuzluk yokö dedi.

Korgan, Deprem, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:38 Kaynak: DHA

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