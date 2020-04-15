DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

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6 saat önce

Adıyaman'da 715 mahkum tahliye olduİNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 715 mahkum tahliye edildi.

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Adıyaman'da 715 mahkum tahliye oldu

İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 715 mahkum tahliye edildi.

TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tahliyeler başladı. Tahliye haberini duyan mahkum yakınları, cezaevleri önlerine gelerek yakınlarını bekledi. Adıyaman'da halk otobüsleri ile açık cezaevinden alınan 715 mahkum, şehir merkezinde yakınları tarafından karşılandı. Düzenlemeden yararlanan mahkumlar, "Allah devletimizden Cumhurbaşkanımızdan razı olsun bizleri ailelerimize kavuşturdu" dediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cezaevi

- Polis ekiplerinin önlem alması

-Mahkumların otobüslerden inmesi

-Mahkumlarının aileleri kavuşması

-Polislerin mahkum yakınlarına megafonla uyarması

-Mahkumlar ile röportaj

-Genel ve detay görüntü

Haber: Mahir ALAN -Kamera-ADIYAMAN-DHA)

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Gökçeada'ya fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Öte yandan Çanakkale- Eceabat hattında Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri uygulanan, Eceabat'tan saat 09.00 ve 19.00 seferleri, Çanakkale'den ise saat 18.00 ve 20.00 seferleri yapılmayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale feribot iskelesinden görüntü.

-Çanakkale boğazında sefer yapan feribottan görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Rize'nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı

RİZE'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararla Kalkandere ilçe merkezi ile 4 mahallede karantina uygulaması başladı. İlçe giriş ve çıkışları ulaşıma kapatılırken, kimi vatandaşlar evlerine kapandı, kimileri de evlerinin önündeki bağ ve bahçe işlerini yapmaya koyuldu.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Kalkandere ilçe merkezi ile Medrese, Aksu, Yukarı Tatlısu, ve Aşağı Tatlısu mahallelerinde karantina uygulamasına karar verildi. Karar, bu sabah saat 08.00'de uygulamaya konuldu. Polis ve jandarma ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapatarak önlem aldı, nöbete başladı. İlçede temel tüketim ihtiyaçlarına göre ekmek fırınları, eczaneler ve marketler hizmet vermeyi sürdürdü. Belediye hoparlörlerinden anonslarla halkın bilgilendirildiği ilçede, sosyal izolasyon kurallarına uyulması istendi.

EVLERİNİN ÖNÜNDE BAĞ-BAHÇE İŞLERİNE KOYULDULAR

Karantina altındaki ilçe merkezi ve 4 mahallede karantinanın ilk gününde vatandaşların çoğunluğu evlerinde kalırken kimi vatandaşlar da evlerinin önündeki bağ ve bahçe işlerini yaptı. Tarlalarını kazanlar, lahana, mısır ve diğer sebzeleri ekti. Evde kalan vatandaşlarda pencerelerden sokakları izledi.

Tarlasını kazan Hüseyin Türk "Yapacak bir şey yok, evimizde duracağız, karantina kurallarına uyarak zamanımızı geçireceğiz. Biraz bağ bahçe de biraz evin içerisinde bu süreyi tamamlayacağız ve karantina bitmesi için haber bekleyeceğiz. Komşuluk ilişkilerimiz tabii ki devam ediyor ama uzaktan uzağa telefonla devam edecekö dedi.

Ev işleriyle ile zaman geçiren Katibe Türkyılmaz da "Ev işleriyle bahçe işleri ile uğraşarak bu karantina sürecini geçireceğiz. Karantina bence tabii ki iyi bir şey, herkes daha dikkatli ve tedbirli olsun, mesafesini korusun, sağlıklı günlere ulaşalım. Komşularımızla bile görüşmüyoruz. Uzaktan uzağa balkondan balkona hal hatır soruyoruzö diye konuştu.

Zafer Türkyılmaz ise "Çay fideleri hazırlıyorum, biraz bahçe işleri ev tamiratları derken bu süreci bu şekilde geçirmeyi planlıyorum, hiçbir şey yapılmadan da durulmuyorö ifadelerini kullandı.

Adıyaman, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:14 Kaynak: DHA

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