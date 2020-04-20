DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi, evlerinde silahlı saldırıda yaralandı

BURDUR'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel (64) evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Mümtaz ve Fatma Şenel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in, Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evine saat 04.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişiler, kapıyı çaldı. Saldırganlar, kapıyı açan Başkan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e tabancayla ateş açtı. Başkan Mümtaz Şenel'in sağ ve sol ayaklarına 5 el ateş eden şüpheliler, eşi Fatma Şenel'i de ayağından vurduktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Mümtaz Şenel'in ameliyata alındığı bildirildi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Devlet Hastanesi'ne giderek Başhekim Nedim Ongun'dan bilgi aldı.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in sol diz, sol ayak ve sağ ayağından, eşinin ise sağ ve sol ayağından yaralı olduğunu belirterek, "Bugün sabah 04.35'te, Sayın Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel'in evine gelen kişi ya da kişiler kapıyı çalarak, polis olduklarını söyleyerek, başkanımızı dışarıya çağırmış, kendisi ve eşini ayaklarından kurşunlanmış. Şu an hayati bir tehlikeleri yok. Doktorlarımız tedavisini yürütmekte. Başkanımıza, eşine ve tüm camiamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Milletvekili Mehmet Göker, olayın nedeniyle ilgili somut bir bilgileri olmadığını, konunun gün içinde netleşeceğini söyledi.

Saldırganların yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Olay yeri

Hastane dış görünüş

Ambulansın gelişi

Mümtaz Şenel sedyede hastaneye girişi

Ambulansın gelişi

Fatma Şenel'in hastaneye gelişi

RÖP: Mehmet Göker

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN- Yavuzkan AKDOĞAN/BURDUR,

==============================

Traktör girmeyen bağlar, atlarla sürülüyor

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Gedik köyünde, arazinin engebeli ve üzüm kütükleri arasındaki mesafenin az olması nedeniyle traktörün giremediği bağlar, atadan kalma, atlara bağlanan pulluklar ile sürülüyor.

Üzüm yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Bayramiç ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Gedik köyü sakinleri, traktörleriyle sarp arazideki üzüm bağlarına ulaşamıyor. Bazılarına ise kütük aralıklarının çok sık olması nedeniyle traktörlerle giremiyor. Köylüler de dedelerinden kalma eski yöntemle, atlara bağladıkları pulluklarla bağlarını sürüyor. Köylüler, düz ve sulak arazilerde ise daha farklı meyveler yetiştiriyor.

Çiftçilerden Hakkı Karaman (29), 7 dönümlük bağını arkadaşı Halil Görgül (35) ile birlikte atadan kalma atlara bağladıkları pulluklarla sürdü. İki çiftçi, engebeli arazi nedeniyle bitkin düşen atlarını, her saat başı dinlendirdi.

Hakkı Karaman, köyün sarp bir arazi yapısına sahip olduğunu, ancak Bayramiç ilçesinin en iyi üzüm bağlarının da köylerinde olduğunu söyledi. Karaman, "Arazimizin sarp olmasının yanında, üzüm kütükleri çok sık dikildiği için traktör ile sürmenin imkanı yok. Bağlarımızı sürerken en dikkat ettiğimiz konulardan birisi de atlarımızı saat başı dinlendirmek oluyor. Atların bağları sürerken otları yemeye çalışmaması için ağızlarına da telden yapılan ağızlık takıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Gedik köyünden görüntü.

Bağlardan görüntüler.

Hakkı Kahraman ve Halil Görgül'ün atlar ile bağları sürmesinden genel ve detay görüntü.

Hakkı Kahraman ile röp.

====================================

Mersin'de örnek muhtardan çocuklara yüzlerce kitap

MERSİN'de mahalle muhtarı Aziz Filiz (55), topladığı bin 500 kitabı, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların ayağına götürerek dönüşümlü olarak okumalarını sağlıyor.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı yaklaşık 8 bin nüfuslu Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nin Muhtarı Aziz Filiz, daha önce sosyal sorumluluk projesi kapsamında mahallesinde oturan çocuklara haftada iki gün futbol eğitimi verirken, bu kez de farklı bir projeye imza attı. Filiz, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan çocuklar için topladığı bin 500 kitabı, otomobili ile ev ev dolaşarak çocuklara ulaştırıyor.

'Evde Kal' çağrısı sonrası sosyal iletişim kanallarını kullanarak çocuklara yönelik birçok etkinliği hayata geçiren Muhtar Aziz Filiz, "Koronavirüs nedeniyle evde kalan çocuklarımız için her gün farklı sokaklara giderek onlara kitap dağıtarak, eğitimlerine katkı sunuyorum. Daha önce de 'Evde kal kitap oku', 'Evde kal resim yap' ve 'Evde kal müzik yap' diye çalışmalarımız olmuştu. En çok kitap okuyan, en iyi resmi yapan, en iyi müzik klipleri gönderen çocuklarımıza değişik hediyeler vererek onları teşvik ettim. Bugüne kadar yaklaşık bin 500 kitap dağıttım, devam da ediyorum. Çocuklar da okumuş oldukları kitapları bana iade ediyorlar. Ben de aldıklarımı götürüp dezenfekte ettikten sonra yeniden dağıtıyorum" diye konuştu.

Çocuklar ve velileri de Filiz'in bu çalışmalarının örnek olduğunu kaydetti.