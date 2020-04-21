DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Resulayn'da SMO grupları çatıştı, TSK birlikleri sonlandırdı

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısındaki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) grupları arasında yaşanan anlaşmazlık çatışmaya dönüştü. İki grup arasında çıkan ve TSK birlikleri tarafından sonlandırılan çatışma nedeniyle, Ceylanpınar'da belediye ve cami hoparlöründen anonslar yapılarak pencere kenarında ve dışarıda durulmaması istendi.

PKK/ YPG'li teröristlerden Barış Pınarı harekatıyla temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde saat 22.30 sıralarında SMO grupları arasında yaşanan anlaşmazlık dolayısıyla çatışma çıktı. Ağır silahların kullanıldığı çatışma sırasında yükselen silah sesleri, Ceylanpınar ilçesinde tedirginliğe neden oldu. Yaklaşık bir saat süren çatışma sırasında Ceylanpınar'da belediye ve cami hoparlöründen anonslar yapıldı. Yapılan anonslarda pencere kenarında ve dışarıda durulmaması, sınır hattından uzak durulması istendi.

Ceylanpınar'da tedirginlik yaşatan çatışma bölgede konuşlu TSK birlikleri ve Resulayn'daki yerel güvenlik güçlerinin müdahalesi ile sonlandırıldı. Yaşananların ardından Ceylanpınar sınır hattında önlemler artırılırken, Şanlıurfa Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılan Resulayn'da 20 Nisan 2020 saat 22.30 sularında Suriye Milli Ordusuna bağlı iki grup arasında kısa süreli bir silahlı çatışma yaşanmış; meydana gelen olay, bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerimiz ve yerel unsurların müdahalesiyle sonlandırılmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Camii'den yapılan anons

Belediye'den yapılan anons

Çatışma ve patlama sesleri

Genel detay görüntüler

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa),

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Almanya'da 210 Türk vatandaşı, Ordu'ya getirildi

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşları Türkiye 'ye getirilmeye devam ediyor. Almanya'da bulunan 210 Türk vatandaşı, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirildi. Almanya'dan THY'ye ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen vatandaşlar, AFAD ve sağlık ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında uçaktan indirildi. Yolculara ait bagajları da uçaktan indirildikten sonra Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hazır bekletilen otobüslere binen vatandaşlar, Giresun'a gönderilerek, karantina yurduna yerleştirildi. Vatandaşların 14 gün boyunca yurtlarda kalacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Uçaktan görüntü

-Uçaktan yolcular inerken görüntü

-Bavullar indirilirken görüntü

-Bavullar dezenfekte yapılırken görüntü

-Otobüslerden görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Yolcular sağlık kontrolünden geçirilirken görüntü

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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İspanya'dan gelen Türk vatandaşlarından 'En büyük Türkiye' mesajı

İSPANYA'da bulunan 93 Türk vatandaşı koronavirüs salgını nedeniyle Samsun'a getirildi. Karayoluyla Tokat'ta götürülen vatandaşların, otobüslerinin önüne 'En büyük Türkiye' yazılı pankart asıldı.

Uçakta bulunan 93 Türk vatandaşı, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinden geçirildi. Özel kıyafetli sağlık görevlileri uçaklara girerek, ateş ölçümü yaptı ve ateşi yüksek çıkan bazı kişiler, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Vatandaşlar, ellerinde bulunan 'En büyük Türkiye' yazılı pankartla poz verdi. Pankartı otobüsün ön camına yerleştiren vatandaşlar, kendilerini görüntüleyen gazetecilere el salladı. Tokat'ta bulunan yurda yerleştirilen vatandaşların 14 gün boyunca gözetim altında tutulacakları öğrenildi.