DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

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6 saat önce

Van'da PKK'ya ait silah ve patlayıcı ele geçirildiVAN'da yol kapatarak polise molotof, havai fişek ve el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenleyen 5 şüpheli yakalanarak, tutuklandı.

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Van'da PKK'ya ait silah ve patlayıcı ele geçirildi

VAN'da yol kapatarak polise molotof, havai fişek ve el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenleyen 5 şüpheli yakalanarak, tutuklandı. Polis, ihbar üzerine İpekyolu ilçesindeki arazide yaptığı aramada ise, 1 Kalaşnikof tüfek, 3 el bombası, 2 şarjör ve 122 fişek ele geçirdi.

20 Nisan günü, İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi'nde yolu kapatıp, polis ekiplerine molotof, havai fişek ve el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenleyenlere yönelik Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, 2 el yapımı patlayıcı, 7 çakmak gazı dolum tüpü ve 3 dinamit fitili ele geçirildi.

Şüpheliler sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ise, ihbar üzerine İpekyolu İlçesi Karpuzalan Mahallesi'ndeki arazide yaptıkları aramada, 1 Kalaşnikof tüfek, 3 el bombası, 2 şarjör ve 122 fişek ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

VAN,

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Suudi Arabistan'dan getirilen 80 Türk, Burdur'da yurtlara yerleştirildi

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Suudi Arabistan'da bulunan ve Türk Hava Yolları'na ait özel izinli uçakla Antalya'ya getirilen 349 Türk vatandaşının 80'i Burdur'daki yurtlara yerleştirildi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla Suudi Arabistan'a bulunan Türk vatandaşlarının talebi üzerine Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Türk Hava Yolları'na ait bir uçak Suudi Arabistan'a gitti. Buradan 349 Türk vatandaşını alan uçak dün öğle saatlerinde Antalya Havalimanı'na indi. Burada hazır bekleyen otobüslere alınan 349 kişiden 80'i karayoluyla Burdur'a getirildi.

Vatandaşlar Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Yurtlara alınmadan önce ateşleri ölçülen 80 kişi 14 gün karantina sonunda tahlil sonuçlarına göre evlerine gönderilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüsün gelişi

Yurt binasna girenler

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Fas'tan getirilen 277 kişi, Aksaray'da yurda yerleştirildi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Fas'tan Türkiye'ye getirilen 277 kişi, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere Aksaray'daki KYK yurduna yerleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi uygulaması sürüyor. Bu kapsamda Fas'ta bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen 277 kişi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla önce Ankara'ya, ardından karayolu ile Aksaray'a getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen 277 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda yerleştirildi.  İşlemler sırasında AFAD, UMKE, ve polis ekipleri de hazır bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otobüslerin yurda gelmesi

Gelen vatandaşların yurda alınması

Genel detaylar

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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Çanakkale Boğazı, doğal gaz tankerinin geçişi sırasında tek yönlü kapatıldı

ÇANAKKALE Boğazı, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü Bahamalar bayraklı 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı tankerin geçişi sırasında tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Ege Denizi'nden saat 07.00'de boğaza giriş yapan 118 bin 363 ton kapasiteli tanker, saat 08.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen tanker, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Tankere, boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'Zübeyde Ana' ve 'Kurtarma-9' römorkörü eşlik etti. Geçiş sırasında Çanakkale Boğazı, güvenlik amacıyla Marmara Denizi'nden Ege Denizi yönüne transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Tankerin Marmara Denizi'ne açılmasının ardından, boğazın transit gemi geçişlerine saat 10.30'da yeniden açılacağı belirtildi. Tankerin 25 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bahamalar Bayraklı sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı tankerin Çanakkale Boğazı'nı geçişi sırasında çekilen detay genel görüntüler.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Yol kenarına inen karaca görüntülendi

KIRKLARELİ'de koruma altındaki karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma ve Kontrol çalışmaları sırasında görüntülendi.

Kırklareli'de koronavirüs önlemleri kapsamında Tabiat Parklarının da kapatılmasıyla aç kalan yaban hayvanları yol kenarlarına inmeye başladı. Koruma altında bulunan bir karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma ve kontrol çalışmaları sırasında görüntülendi. Bir süre yol kenarında kulan karaca, daha sonra ormanlık alana girerek, gözden kayboldu. Karacanın görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar  Kırklareli Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında, "Yapılan koruma ve kontrol çalışmalarımız esnasında bize bir süre eşlik eden karaca. Birlikte koruyalım" notuyla paylaşıldı.

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 10:11 Kaynak: DHA

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Son Dakika

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