DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

MİT-Polis ortak operasyonuyla 2 DEAŞ'lı yakalandı

VAN'da, MİT Bölge Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak operasyonda, Afganistan'a gitme hazırlığı yapan DEAŞ'lı 2 terörist, yakalandı.

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'DEAŞ'lı teröristler ve işbirlikçilerinin deşifre edilip, engellenmesi' amacıyla yaptıkları ortak operasyonda, 2 teröristi yakaladı. 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan terörsitlerin, Afganistan'a gitme hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı. İsimleri açıklanmayan teöristlerin, gözaltındaki sorguları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-2 DEAŞ'lının emniyetten çıkarılışları

-Araca bindirilmeleri

-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN,

Tekne ve paraşütle 'Evde kal Türkiye'm' çağrısı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren su sporları işletmeci ve çalışanları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle paraşütle 'Evde kal Türkiye'm' çağrısı yaptı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkarak, bütün dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen Covid-19'la ilgili Manavgat'ta su sporları işletmeci ve çalışanları, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu. Alınan özel izinle ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının gözetiminde denize açılan su sporları çalışanları, paraşütle Manavgat sahillerinde Türk bayrağı ve 'Evde kal Türkiye'm' mesajının yazılı olduğu pankart açtı.

Manavgat Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ömer Şahin, dünyanın ve Türkiye'nin Covid-19 salgını nedeniyle çok zor günler geçirdiğini belirterek, "Bu süreçte en zor durumda kalan, meslektaşlarımız ve çalışanlarımız. En az 5 aydır bugünleri, sezonun açılmasını bekleyen turizmcilerimiz. Zor durumdaki turizm çalışanlarımıza bir nebze katkı olsun diye Manavgat Turizm Geliştirme Kooperatifi olarak yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber ayni ve nakdi yardımda bulunduk" dedi.

Başkan Ömer Şahin, ülke olarak mücadele ederek bu salgının üstesinden gelineceğini söyleyerek, "Bu salgının çok hızlı sona ermesi için uzmanların uyarılarında söylediği gibi evde kalmanın, insanlarla ilişkileri azaltmanın önemi çok büyük. Bu nedenle, 'Evde kal Türkiye' diyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Botla ırmaktan denize gidiş

Paraşütün uçuş hazırlığı

Paraşütün uçuşu ve bayrak ve pankartın açılması

Botta pankartın açılması

Başkan Ömer Şahin'in açıklaması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

Karantina odasından, oğluna özlemini dile getirdi

AKDENİZ Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı hastanedeki 6'ncı gününde odasının camından açıklamada bulundu. Baz, oğlunu çok özlediğini ve bir an önce evine dönmek istediğini söyledi.

Antalya'da, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, 10 gündür dinmeyen şiddetli öksürük ve ateş nedeniyle özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerde ilk önce zatürre teşhisi konulan Baz, ilaçlar verilerek evine gönderildi. İlaç kullanmasına rağmen hastalığın şiddeti artan Baz, bu kez pandemi hastanelerinden biri olan Kepez Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan ilk testte Baz'ın koronavirüs testi pozitif çıkarken, ardından yapılan 2 sürüntü testi ise negatif çıktı.

Belirtilerinin devam etmesi üzerine 6 gündür hastanede olan Baz'a, ciğerlerinin henüz normale dönmediği, bu nedenle bir süre daha hastanede kalması gerektiği söylendi. Kendini hastaneye geldiği ilk güne göre çok daha iyi hissettiğini söyleyen Baz, karantinada kaldığı odanın camından DHA muhabirlerine açıklamada bulundu. Yüzde 90 ağır otizmli oğlunu çok özlediğini söyleyen Baz, bir an önce hastaneden çıkmak istediğini söyledi.

Demet Çileli Baz, hastane camından yaptığı açıklamada, "Ateşim ve nabzım normal değerlere ulaştı, kan değerlerim yükseldi. Öksürük dışında ve öksürüğe bağlı belimdeki ağrı dışında pek bir sıkıntım yok. Her ne kadar burada her şey çok güzel olsa da, bir an önce evime dönmek istiyorum. Oğlumu çok özledim. Bizler için uğraşan sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

'DURUMUM ÇOK DAHA İYİ'

Kendisini karantinada değil tatilde gibi hissettiğini söyleyen Baz, "Allah'ın izniyle buradan bir an önce çıkacağım. Normalde koronavirüs şüphesiyle hastaneye gelen 5'inci günün sonunda taburcu olabiliyor. Ciğerlerimin normale dönmediğini söyledikleri için birkaç gün daha kalacağım. İlk geldiğim güne göre kendimi çok iyi hissediyorum. Öksürüğüm ve ağrılarım azaldı, aynı zamanda ateşim kontrol altında. Doktorlarımız bir süre daha burada kalmamın hem benim için hem çevremdekiler için daha iyi olacağını söyledi. Tatilim birkaç gün daha uzayacak" diye konuştu.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Sağlık çalışanlarının kendileri için yoğun çaba harcadığını belirten Baz, "Biraz önce kapım çalındı. İçeri dünyalar güzeli bir hemşire girdi. 'Demet hanımcım kendimize Türk kahvesi yapmıştık, size de getirdik' dediler. Çok mutlu oldum. Özellikle her gün odama gelen, gözlerinden başka bir yerini görmediğim astronot gibi giyinen sağlık çalışanlarının hepsine çok teşekkür ediyorum. Yaşadıkları stres, korku ve yorgunluk kan çanağına dönen gözlerine yansımış. Hepsine çok teşekkür ediyorum ve hepsinin bir an önce evlerine, çocuklarına dönmesi için dua ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kepez Devlet Hastanesi dış plan görüntü

Demet Çileli Baz pencereden el sallarken görüntüsü

RÖP: Demet Çileli Baz

Demet Çileli Baz hastane odasında kendi çektiği görüntüler

Kahve içerken görüntüsü

HABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kurt avıyla görüntülendi

ARDAHANLI doğa tutkunu Çağdaş Keçeci (35) Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla yaban hayvanların doğal yaşamındaki görüntülerini kaydediyor. Fotokapana, ağzında yakaladığı av ile bir kurt takıldı.

Çağdaş Keçeci, kurduğu fotokapan ile Yalnızçam ormanlarının derinliklerinde bir çok yaban hayvanı görüntülemeyi başardı. Fotokapana son olarak bir kurt takıldı. Ormanda tek başına gezen kurt önce fotokapanı fark ediyor ve bir süre inceledikten sonra uzaklaşıyor. Aynı kurt daha sonra ağzında yakaladığı av ile görüntüleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fotokapan görüntüleri

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ ARDAHAN

Sakız enginarı hem sofraları hem kalpleri fethedecek

İZMİR'in Urla ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli sakız enginarı, hasat süresinin sona ermesine sayılı haftalar kala İstanbul'dan Cizre'ye kadar tüm Türkiye'de sofralara konuk oluyor. Koronavirüs tehdidine karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler enginar tüketimini arttırırken uzmanlar yaklaşan Anneler Günü'nü hatırlatarak annelere göz kamaştırıcı mor enginar çiçeği hediye edilmesini öneriyor.

İçerisinde barındırdığı zengin vitamin ve mineraller sayesinde birçok hastalığa iyi gelen enginarın faydaları saymakla bitmiyor. Türkiye'de ve dünyada etkisini gösteren salgın tehdidine karşı bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemi artınca enginara da talep arttı. İzmir'in Urla ilçesinde her yıl nisan ayında düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali'nin bu yıl salgın nedeniyle iptal edilmesi üzerine üreticilerin pazar sıkıntısı yaşamamaları için harekete geçen festivalin kurucusu ve üretici Pelin Omuroğlu, internet üzerinden aldığı siparişleri tüm Türkiye'deki enginar severlere ulaştırıyor.

Urla'da organik zeytin ve zeytinyağı üreticiliği yapan ve ilçenin ilk sakız enginarı üreticisi Pelin Omuroğlu, 2000-2004 yılları arasında 80 bin kök enginar yetiştirdiğini ancak zeytin üretimine ağırlık vermesi nedeniyle enginar üreticilerine pazarlama alanında destek olduğunu belirtti. Urla'da yetiştirilen sakız enginarının Bayrampaşa enginarından farkını anlatan Omuroğlu, "Bayrampaşa enginarının çanağı yenilir ama yaprakları yenilmez. Genelde mayıs sonuna kadar 1 aylık süreçte toplanan geç çeşit bir enginardır. Sakız enginarı da festivalin ardından coğrafi işaret almış ve sadece Urla Yarımadası'nda üretilen bir türdür. Dış yapraklarında bordo hareleri, ortasında yarığı olan bir enginardır. Dışındaki yapraklar sıyrılarak yenilebildiği gibi çok taze olduğu için sapı da dışındaki liflerden arındırılarak çiğ şekilde limonlanıp, tüketilebilir" dedi. Meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesinin bağışıklığı arttırmak için çok büyük önem taşıdığını kaydeden Omuroğlu, enginarın çiçeğinin yenilebilen bir gıda olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Enginar doğal yollarla, zorlama yapmadan, örtü altı yetiştiriciliğine girmeden, güneşi, havayı ve suyu içinde özümsüyor. Hekimlerin enginarı karaciğerle ilgili sıkıntısı olan hastalara kür olarak önerdiğini biliyoruz. Enginardan yapılan bazı takviye gıdalar var. Bu yıl enginar festivalini yapamadığımız için bu enginarlar tarlalarda taban fiyatı düşük olarak satılıyor. Çünkü salgın nedeniyle pazarlar kurulamıyor. Ürünlerimizin ayıklanmış ve pakete konulmuş bir şekilde gelmesini istemiyoruz. Tam tersi evlere dalından koptuğu gibi taze taze ulaştırılsın. Sakız enginarının tadını, kokusunu hem tüketiciler anlasın hem katma değer çiftçiye yansısın istiyoruz. Bu enginar çok taze olduğu için kabuğunu dişinizle sıyırabiliyorsunuz. Gerek çiğ gerek haşlanmış gerekse de zeytinyağlı yemek olarak tercih edilebilir. Yöremize ait yemek tarifleri var. Urla'nın sakız enginar dolması meşhurdur, pirinçle yapılır, etlisi pişirilir."

'TALEPLER BAŞIMI DÖNDÜRDÜ'

Sivil inisiyatif başlatarak hiçbir kar amacı gütmeden tüketiciye destek olmak istediğini kaydeden Pelin Omuroğlu, internet üzerinden aldığı siparişleri kargolayıp adrese teslim ettiklerini söyledi. Omuroğlu, "Talepler başımı döndürdü. Bunu üreticiye de yansıtıyorum. Üretici ürünü tarlasında 1 lira 75 kuruşa satarken ben 2.5-3 liradan alıyorum. Kooperatif mantığıyla baktığımızda tarlada değerlenemeyen enginarlar, arada aracı olmadan hem üretici hem de tüketiciye kazandırıyor. Bir haftada 1000 adet sipariş aldım. Tek başıma zorlanıyorum ama çok mutluyum. Üreticinin yüzündeki o gülümsemeyi görmek çok güzel" dedi. Yaygın olarak İstanbul ve Ankara'dan sipariş aldığını belirten Omuroğlu, Cizre'ye dahi ürün kargoladığını dile getirdi. Tanıtımın çok önemli olduğuna dikkat çeken Omuroğlu, pişirme ve ayıklamayla ilgili çok soru aldığını kaydetti. Omuroğlu, şöyle devam etti:

"Enginarın taze olup olmadığını anlamak çok kolay. Bıçakla kestiğiniz anda içi açık yeşil, ortası beyazsa ve kolay ayrılabiliyorsa tazedir. Enginarı vazoda suyun içinde muhafaza ederseniz tazeliğini korur."

Hasat süresinin hava sıcaklığına göre değiştiğini anlatan Pelin Omuroğlu, sezonun sona ermesine 2 ya da 3 haftalık bir süre kaldığını belirtip,

"Enginar sezon sonunda mor çiçekler açar. Bu tarlaları mosmor görebilirsiniz. Kendine has kokusu vardır. Mayısın ikinci haftası kutlanan Anneler Günü'nde yerel üreticilerimizi desteklemek isteyenler annelerine yenilebilen bir çiçek armağan edilebilirler. Kısa bir zaman kaldı. Çok sıcaklarda liflenme başlar ve dikenli kısımlar artar. Sezon sona ermeden enginar almayı unutmayın" dedi.

'HAFTADA 2-3 KEZ PİŞİRİYORUZ'

Urla'nın Demircili mevkisinde enginar yetiştiriciliği yapan Mahmut Direk (64) salgın nedeniyle pazar sıkıntısı yaşasalar da destekler sayesinde ürünlerini satabildiklerini anlattı. Direk, "Ben 60 yıldır bu köyde yaşıyorum. Enginar yetiştiriyorum. 30 dönüme yakın alanda üretim yapıyorum. Ürünümüzü tarladan kesip perakende ve toptan veriyoruz. Belediye alıyor. Enginar karaciğere çok iyi gelir. Biz de ailece tüketiriz. Haftada 2-3 kez pişiriyoruz. Virüs olmasaydı yol kenarında satıyorduk. İzmir'den ya da başka illerden gelenler ilgi gösteriyordu" dedi. Kenan Direk (33) ise enginarın faydalarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Enginar pişirilip yenilebileceği gibi obeziteye karşı günde 2 ya da 3 kez çiğ olarak aç karnına da yenilebilir. Bu şekilde tüketildiğinde yemek isteği azalıyor. Ben de bahçede soyup yiyorum. İki kez yediğimde tok tutuyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Enginar tarlasından görüntü,

-Enginarın nasıl kesildiğinden görüntü

-Pelin Omuroğlu ile röp.

-Mahmut Direk ve Kenan Direk ile röportaj

-Anons

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

Teröristlerin tahrip ettiği sağlık merkezi için sosyal mesafeli imza kampanyası

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin, 5 yıl önce çukur eylemleri sırasında ateşe verip, tahrip ettikleri Aile Sağlık Merkezi'nin onarılıp, hizmete alınması için imza kampanyası başlatıldı. Kampanya için koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak bir araya gelen ilçe halkı, teröristlerin yaktığı aile sağlık merkezinin hizmete açılmasını istedi.

Silopi ilçesinde 2015 yılında PKK'lı teröristler, yaptığı çukur eylemleri sırasında 4 kattan oluşan 3 Nolu Aile Sağlık Merkezi'ni tahrip edip, ateşe verdi. Nuh Mahallesi'nde 4 bin kişiye hizmet veren aile sağlık merkezi, yaşanan olayların ardından 5 yıldır metruk bina konumunda. Uyuşturucu bağımlıların adresi oduğu belirtilen binanın tekrar aile sağlık merkezine dönüştürülmesi için Nuh Mahallesi sakinleri girişim başlattı. Mahallelerinde aile sağlık merkezine duyulan ihtiyaç ve metruk haldeki binayı kullanan kişilerden rahatsızlık duyduklarını anlatan mahalleli, dün imza kampanyası başlattı.

İLK GÜNDE 150 İMZA TOPLADILAR

İmza kampanyasını koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları kapsamında başlatan mahalleli, ilk günde 150 imza topladı. Mahalleli Mehmet Tayboğa, sağlık hizmeti için başka mahalledeki aile sağlık merkezine gitmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Hastalandığımızda Yenişehir Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezine gidiyoruz. Orası kalabalık oluyor. Eski sağlık merkezimizin bakımının yapılıp, hizmete girmesini talep ediyoruz" dedi.

'SAĞLIK MERKEZİMİZİ GERİ İSTİYORUZ'

Bir diğer mahalleli Reşit Ak ise sağlık merkezlerine kavuşmak istediklerini belirterek, "2015'te sağlık merkezimiz tahrip edildi. Metruk hale gelen binaya uyuşturucu ve alkol bağımlıları geliyor. Burada böyle bir şey istemiyoruz. Aile sağlık merkezimizi geri istiyoruz" diye konuştu.