DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Bitlis'te şehit uzman çavuşlar için tören

BİTLİS'in Sehi Ormanları bölgesinde sürdürülen operasyonlar sırasında çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuşlar Eyüp Fidan (42) ve Hasan Kuzu (30) için tören düzenlendi. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı.

Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca devam eden 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında dün akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağlanması üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada jandarma uzman çavuşlar Eyüp Fidan ve Hasan Kuzu şehit olurken, 4 uzman çavuş ise hafif şekilde yaralandı.

Çatışma bölgesinden kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatılırken, şehit askerler için de bugün İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, vali yardımcıları, kaymakamlar, şehit yakınları ile polis ve askeri yetkililer katıldı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, tören alanına getirildikten sonra öz geçmişleri okunup, İl Müftüsü Faysal Geylani tarafından dua okundu. Tören sonunda şehit cenazeleri, uçakla memleketlerine götürülmek üzere helikopterle Muş'a uğurlandı. Uzman Çavuş Eyüp Fidan Aksaray'da, Uzman Çavuş Hasan Kuzu ise memleketi Balıkesir'de toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şehitlerin tören alanına getirilmesi

-Şehit yakınlarından detay

-Şehitlerin silah arkadaşlarının omuzlarında katafalta konulması

-Şehitlerin özgeçmişerinin okunması

-Katılanlardan detaylar

-İl Müftüsü Faysal Geylani'nin şehitler için dua okuması

-Şehitlerin uğurlanması

-Helikopterden detay

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, -

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Muğla'da 4.6 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl belirlememelere göre Datça'nın kıyıya yakın kırsal mahallerine hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Adil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre bugün saat 08.54'te Datça'ın Akdeniz'e bakan açıklarında aletsel büyüklüğü 4.6 olan deprem meydana geldi. Deprem Datça'nın kıyıya yakın olan Yazıköy, Yakaköy, Sındı, Cumali ve Mesudiye Mahalleri'nden hissedildi. 7.4 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

BİR DEPREM DAHA OLDU

Akdeniz'de ikinci deprem ise saat 09.38'te yine Datça açıklarında yaşandı. 3.5 büyüklüğündeki deprem, 6.98 kilometre derinlikte meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaka mahallesi Avlana mevkiinden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Karantina süreleri biten 189 kişi, otobüslerle memleketlerine uğurlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Van'daki Süleyman Şah Öğrenci Yurduna yerleştirilen 189 Türk vatandaşı, 14 günlük karantinanın ardından, tahsis edilen otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Kentteki Süleyman Şah Yurduna getirilen Türk vatandandaları, 14 günlük karantina sürelerinin sona ermesinin ardından bugün sabah saatlerinde, kendilerine tahsis edilen 10 otobüsle memleketlerine uğurlandı.Yurt binasından çıkan vatandaşlara, görevliler tarafından seyahat belgeleri verilip, valiz ve bavulları dezenfekte edildikten sonra otobüslere bindirildi.

Türk vatandaşlar, 14 günlük karantina sürelerinin çok iyi geçtiğini belirterek,"Bu süre zarfında bizimle yakından ilgilenip moral veren görevlilere çok teşekkür ediyoruz. KKTC'den geldik. Karantina süremiz bitti. Şimdi de memleketimize dönüyoruz. Ramazan bayramını ailemizle geçireceğimiz için çok mutluyuz. Sağ olsun devletimiz hiç bir şeyi bizden eksik etmedi.Giderken de bizlere kitap hediye ettiler. Çok mutluyuz."diye konuştular.

Umman, Malta, KKTC ve Kazakistan'dan toplam 512 Türk vatandaşı Van'daki Süleyman Şah ve İmam Şafi Yurtlarına yerleştirilmişti. Bugün memleketlerine gönderilen 189 kişinin yanı sıra dün memleketlerine gönderilenlerle birlikte toplamda 262 kişi, karantina sürelelerinin bitmesinin ardından memleketlerine uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Süleyman Şah Yurdundan genel görüntü

-Otobüsler

-Vatandaşların sağlık kontrolünden geçişleri

-Yurttan çıkışları

-Valizlere dezenfekte edilirken

-Vatandaşlarla röportajlar

-Otobüse binmeleri

-Genel ve detaylar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

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Prof. Dr. Akyol'dan Ege'de görülen kemane balığı için 'zararsız' açıklaması

EGE Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Akyol, İzmir 'in Çeşme ilçesinde cep telefonuyla görüntülenen, yaklaşık 2 metre boyundaki kemane balığının, insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını söyledi. Akyol, "Bu balıkların herhangi bir saldırgan tavrı bilinmemektedir. Bahar aylarında kıyıda gözlemlenebilirler. Ülkemizde özellikle trol ve uzatma ağlarıyla oldukça fazla sayıda yakalandıkları için artık nadiren rastlanan türlerden olup, koruma altına alınmak durumundadırlar" dedi.

Ege ve Akdeniz kıyılarında zaman zaman rastlanan kemane balığı, Çeşme ilçesinde görüldü. Dün sabah saatlerinde bir kişi, Paşalimanı Sahili'nde, yaklaşık 2 metre uzunluğunda balık gördü. Şaşıran kişi, yaklaştığında, balığın vatoz ailesine bağlı tür olan kemane balığı olduğunu belirledi, cep telefonu kamerasıyla da görüntüledi.

Görüntüleri yorumlayan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Akyol, "Söz konusu balık, kıkırdaklı bir balık türü olan kemane balığıdır. Bunlar özellikle doğu Atlantik kıyılarında, Akdeniz'e kadar olan bölgelerde dağılım gösterirler. Dip balıklarıdırlar, bazen kumluk alanda kendilerini yarı yarıya gömdükleri olur. Genelde dipteki omurgasızlarla beslenirler. Bunlar özellikle Kuzey Afrika ve Mısır ülkelerinde yakalanırlar ve etleri yenir. Bizim sularımızda ise pek rağbet görmezler. Özellikle trol ve uzatma ağları gibi yollarla çok fazla yakalandıkları için günümüzde sayıları oldukça düşüşe geçmiştir ve artık nadiren rastlanan türlerdir. Genelde 0 ile 100 metre derinliğinde dağılım gösterirler. Boyları genellikle 80-100 santimetredir. Görüntülerde gördüğümüz balık ise maksimum boy olan 10 santimetrelik bir boya sahip olmalı. Bunlar bahar aylarında kıyılarda gözlenebilen türlerdir. Görüntülerde de kıyıya oldukça yakın olduğunu görüyoruz. Ancak bu balık türünün herhangi bir saldırgan tavrı bilinmemektedir ve insanlara karşı bir tehdit oluşturmamaktadır. Bu gibi nesli tehlike altında olan canlılar koruma altına alınmak durumundadır" dedi.

'KILIÇ BALIĞI OLMA İHTİMALİ YÜKSEK'

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Sahili'nde ise denizde kıyıya yakın noktada cep telefonu kamerasıyla görüntülenen, 1,5 metre uzunluğunda ve yüzgeçleri su yüzeyinde olan 2 balık hakkında da konuşan Akyol, şunları söyledi:

"Sırt yüzgeci görüntüleri bir köpek balığına ait olmayıp, bir kılıç balığına ya da 'Akdeniz kılıcı' olarak da tanımlanan, 'Tetrapturus Belone' türü bir 'Marlin' türüne ait olma olasılığı çok yüksek. Ancak bunu tanımlayabilmemiz için görüntüler yeterli değildir. Bunların en net şekilde ayırt edilen özelliği; kılıç balığının sırt yüzgeci tek ve kısadır, 'Marlin' türü ise daha uzundur, sırtı boyunca uzayan bir sırt yüzgecine sahiptir, rostrumu yani gagası kısadır. Kılıç balıklarında ise gaga oldukça büyük ve keskindir. Görüntülerde bir çift olarak gezen balık türünün kılıç balığı olma ihtimali bana daha yüksek geliyor. Çünkü kılıç balıklarının nisan, mayıs ayları gibi su yüzeyine çıkarak bir güneşlenme davranışı yaptıkları bilinmektedir. Bu balıklar da sırt yüzgeçlerine bu şekilde göstermişlerdir. Bu nedenle büyük olasılıkla kılıç balığı olduğunu düşünmekle birlikte, net olarak tanımlamam mümkün değil."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kıyıya gelen her iki balığın görüntüsü

Prof. Dr. Okan Akyol'un açıklamalarından görüntü

Haber: Davut CAN – Kamera: İZMİR,

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İzmir'de sokak hayvanları için mama seferberliği

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Valilik, İlçe Tarım Müdürlüğü, Belediye görevlileri, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve gönüllülerin de desteği ile ilçenin hemen her noktasında sokak hayvanları için mama dağıtımı gerçekleştirdi. Şehrin otuz ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 5 ton mama dağıtılacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarına İzmir'de mama dağıtımı yapıldı. Bir mama firması tarafından İzmir'e gönderilen 5 ton mama; valilik görevlileri, tarım müdürlüklerine bağlı görevliler, belediye bünyelerindeki görevliler ve HAYTAP başta olmak üzere görevliler tarafından tek tek dağıtıldı. Dağıtımın yapıldığı yerlerde biri de Karşıyaka ilçesi oldu. Sabah erken saatlerde harekete geçen ekipler ve gönüllüler, ilçenin hemen her noktasında giderek sokak hayvanları için mama dağıtımı yaptı. Dağıtımda, Karşıyaka İlçe Tarım Müdürü İsmail Emetli, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı ve personelli, HAYTAP İzmir İl Temsilcisi Meral Örüç'ün yanı sıra muhtarlar ve gönüllüler de hazır bulundu. Mama dağıtımının, İzmir'in 30 ilçesinde devam edeceği bildirildi.

HAYTAP İzmir İl Temsilcisi Meral Örüç, İzmir'de sokak hayvanları için koordineli bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Örüç, "Sokak hayvanları, yaklaşık bir aydır özellikle esnafların kapalı olması nedeniyle yemek ve su bulmakta zorlandıkları için bizler de bu sürede hep sokaklardayız. Her sokağa çıkma kısıtlamasında hepimiz birbirimizden destek alarak beslemelere devam ediyoruz. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü, Karşıyaka Belediyesi, HAYTAP ve gönüllüler olarak Karşıyaka'da 60 farklı noktada mama dağıtımı yapıyoruz. Özellikle bu zor günlerde mama bağışlayan üreticilere teşekkür etmek istiyorum" dedi.

'SOKAK HAYVANLARINI OBEZ YAPMAYALIM' UYARISI

Karşıyaka İlçe Tarım Müdürü İsmail Emetli, Karşıyaka'da yürüttükleri çalışmanın örnek olmasının altını çizip, "İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla birlikte Karşıyaka'da hafta sonları sokak hayvanlarının beslenmesiyle ilgili olarak belediye, STK'lar ve gönüllülerle uygulamalar yapıyoruz. Biz de belediyeyle ortak bir çalışma yürütüyoruz ve bu çalışmanın örnek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı da vatandaşlara önemli bir 'mama' uyarısında bulundu. İnanlı, "Vatandaşlarımızın sokak hayvanlarına karşı duyarlı olduğunu görüyoruz ve mutlu oluyoruz. Ancak gözden kaçırmamamız gereken detaylar da var. Hayvanları insan gibi görmemeliyiz. Uygun olmayan gıda maddeleri verildiği için sokak hayvanlarımız obezite sorunu yaşıyor. Evde artan her yemeği hayvanlarımıza vermeyelim. İyilik yapalım derken çevre anlamında da kirliliğe sebebiyet veriyoruz. Lütfen bu konuya dikkat edelim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Meral Örüç ile röp.

-İsmail Emetli le röp.

-Çağlayan İnanlı ile röp.

-Sokak hayvanlarından görüntü

-Sokak hayvanlarına besleme yapılmasından görüntü

Haber – Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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Tokat'ta, karantina süresi dolan 345 kişi evlerine uğurlandı

HOLLANDA'dan getirilerek, Tokat'taki yurda yerleştirilen, 2'si çocuk 345 Türk vatandaşı, koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından evlerine uğurlandı. Aynı aileden 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Hollanda 'dan 17 Nisan günü uçakla Samsun 'a getirilen, aralarında öğrenciler ile 2 çocuğun da bulunduğu 348 Türk vatandaşı, sağlık taramalarının ardından otobüslerle Tokat'a götürüldü. 348 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina uygulaması için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) Gülsüm Ana Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Karantina süresinin bitimine bir kaç gün kala rahatsızlanan S.K.'ye yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine yurtta kalanların karantina süresi ise tedbir amaçlı 2 gün uzatıldı. S.K ile aynı aileden olan 2 kişi de Tokat Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı. Yurtta kalan 345 kişiye de koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçlarının negatif çıkması üzerine sağlık kontrolleri yapılan 345 kişi otobüslere şehirden ayrıldı.

Annesi Emel Kaya ile birlikte 16 gün karantinada kalan Ömer Halis Kaya(2) yurttan çıktı. Ömer Halis, ilk olarak yurt bahçesinde salıncakta sallandı. Ömer Halis'in yurt günlerinin güzel geçtiğini söyleyen anne Emel Kaya, oğlunun en çok babasını özlediğini söyledi.