DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 2

Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdüBOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu. D-100 Karayolu'nun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki sis lambaları yakılarak, görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle araç trafiğinin yoğun olmadığı Bolu Dağı'nda sis nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Sisten görüntüler -Sisten görüntüler - Araç geçişleri -Tabelalar -Tabelalar -Yoldan görüntüler -Yoldan görüntüler -Detaylar -Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ======================= Bursa'da 1 sokak karantinaya alındı Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi'ndeki 2. Sever Sokak, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 14 gün süreyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi 2. Sever Sokak, artan koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, kararın ardından tedbirler kapsamında mahalleye giriş çıkışları yasakladı. Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi 2. Sever Sokak, artan koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, kararın ardından tedbirler kapsamında mahalleye giriş çıkışları yasakladı. Bursa Valiliği 'nden karantina kararıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi 2. Sever Sokakta Koronavirüs (covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren 2.Sever Sokak 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Söz konusu sokakta karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz

Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum

Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız

Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu

Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi

Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı