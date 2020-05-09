DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Gebze'de fabrikanın çatısı yandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir perde fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Saat 07.00 sıralarında Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 2. Caddesi üzerinde bulunan perde üreten bir fabrikanın çatısında yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Fabrikada bugün üretimin olmadığı öğrenildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Gebze'de fabrikanın çatısında başlayan yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında söndürüldü. 2 katlı fabrika binasının çatısının büyük bir bölümü yanarken, çatının bir kısmında çökme yaşandı. İtfaiye ekipleri, yangının başlangıç noktasını ve sebebini bulmak için çalışma başlattı.