DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Ambulans uçak rahatsızlanan 17 günlük Kübra Ceyhan bebek için havalandı

AĞRI'da şeker düşüklüğü nedeniyle nöbet geçiren 17 günlük Kübra Ceyhan bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla tedavisinin yapılması için Ankara'ya gönderildi.

Tutak ilçesine bağlı Ataköy köyünde dünyaya gelen Kübra Ceyhan, kan şekeri düşüklüğü nedeniyle ailesi tarafından ilçedeki devlet hastanesine götürüldü. İlk müdahalenin ardından sevk edildiği Ağrı Devlet Hastanesinde iki gün önce Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'ne alınan bebeğin tam teşekküllü hastanede tedavi görmesi için Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Ambulansla Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na getirilen Kübra bebek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla gönderilen ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

Minik Kübra'yı uğurlamak için havalimanına gelen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan , gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin sağladığı imkanlarla gurur duyulması gerektiğini söyledi.

Sayan, şöyle konuştu:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'nde bundan kaç yıl önce yer ambulansını bulamıyorduk. Hastanelerde rehine hastalar vardı. Bugün artık bir uçak ambulans iniyor, diğeri kalkıyor. Bu, Türkiye için, bizim ve bu memleketi seven herkes için bir gurur meselesidir. Buradan bütün Ağrılılar adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Ambulans Uçak detay

-Savcı Sayan Röp

Haber- kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,

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Susuz Şelalesi doğal güzelliğiyle büyülüyor

KARS - Ardahan karayolu üzerinde bulunan 75 metre yükseklikte su düşüşüne sahip Susuz Şelalesi, doğal güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

Susuz halkı arasında 'Su uçan' olarak da adlandırılan şelalenin doğal yapısı da dikkat çekiyor. Şelaleden düşen suların kayalarda oluşturduğu yosunlar, suların süzüldüğü siyah dev kaya parçalarıyla ayrı bir güzellik oluşturuyor. Şelalenin yanında bulunan vadi 24 farklı kuş türüne ve çeşitli yabani hayvanlara doğal yaşam alanı oluşturuyor. Şelale, bölgenin en yüksek su düşüşünü sağlamasıyla doğaseverlerin uğrak mekanı haline geliyor.

Ziyarete gidenler buz gibi suya ayaklarını sokarak serinlemenin zevkini çıkarıyor. Etrafındaki yeşillik ve çiçeklerle birbirinden güzel fotoğraf kareleri yakalayan ziyaretçiler bu anı ölümsüzleştirmek için selfie çekmeyi de ihmal etmiyorlar.

Şelalenin izlenmesi için yapılan seyir terası ve mesire alanları koronavirüs önlemleri kapsamında piknik yapanların ziyaretine kapatıldığından bu yaz çevresinde şenlik yaşanmadı. Vatandaşlar koronavirüs tedbirlerinin normale döneceği günleri bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şelalenin karşıdan görünümü

Şelaleden genel ve detaylar

Hızlı ve ağır çekimler

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi. Sığınakta ayrıca el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice'ye bağlı Akçabudak ve Konuk mahalleleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Ünver İstihbarata Dayalı Nokta Operasyonu' tamamlandı. Operasyonda, teröristlerce kış üslenmesi maksadıyla kullanılan Akçabudak Mahallesi kırsalında toprak altına kazılarak yapılmış ve girişinde tahtadan kapağı olan 1 sığınak, Konuklu Mahallesi kırsalında da toprak altına kazılarak yapılmış, tabanı halı ve duvarları naylonla kaplı 1 sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Sığınaklar içinde ve çevresinde yapılan aramada toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde teröristlerce EYP düzeneği yapımında kullanılan 9 elektrikli fünye, 250 pil, 1 avometre, 4'lü pil bloğu, 15 metre elektrik kablosu ile gıda, yaşam, ilk yardım malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçen delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.