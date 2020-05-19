DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, dualarla memleketine uğurlandı

KARS'ın Kağızman ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi (34), Harakani Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi Isparta'ya uğurlandı.

Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesine takviye 3 teröristin gönderildiği bilgisi üzerine dün sabah saatlerinde Kağızman Jandarma Komando Taburu'ndan gönüllü timler, operasyon başlattı. Yerleri tespit edilen teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 3 terörist, etkisiz hale getirilirken, Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ise yaralandı. Bölgeye sevk edilen helikopterle hastaneye kaldırılan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞEHİT ÇİFTÇİ İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ

Şehit Yüzbaşı Çiftçi için Kars Harakani Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Kars Valisi Türker Öksüz, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nohut, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, askeri ve mülki erkan katıldı. Sosyal mesafe kuralının uygulandığı tören alanına şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin bayrağa sarılı cenazesi, sirenlerle getirildi. Saygı duruşunun ardından Yüzbaşı Çiftçi'nin özgeçmişi okundu. Kars Müftüsü Yusuf Eriş'in okuduğu duanın ardından Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi, askerlerin omuzunda uçağa konuldu. Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Isparta'ya gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ambulansın tören alanına gelmesi

-Törene katılanlar

-Naaşın ambulanstan alınması

-Özgeçmişinin okunması

-Dua edilmesi

-Şehit naşının uçağa konulması

-Uçağın hareket etmesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalandı, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti

ANTALYA'da karantina bölgesine girmeye çalışan Bülent G. (29), polis tarafından yakalandı. Ağlayarak polise bölgeye girmeye çalışmadığını söyleyen Bülent G.'ye karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Akşam saatlerinde Gazi Bulvarı üzerindeki bariyerlerden atlayarak mahalleye girmeye çalıştığı iddia edilen Bülent G. ise polis tarafından yakalandı.

Bülent G., idari para cezası uygulayan polislere ağlayarak, bölgeye girmeye çalışmadığını söyleyip, itirazda bulundu. Çabaları sonuçsuz kalan gence karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Evrak imzaladığı sırada gazetecilere dönen Bülent G., "Bu Ramazan ayında yapmadığım halde bana bu cezayı yazdılar. Allah biliyor" dedi.

Bülent G., işlemlerin ardından bölgeden yürüyerek ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karantina bölgesine girmeye çalışan kişi detay

Polisler detay

Polis ile karantina bölgesine giren kişi arasında diyaloglar

Karantina bölgesine girmeye çalışan kişi ağlaması detay

Genel detaylar

336 MB/// 03.00"

HABER: Semih ERSÖZLER - KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Kısıtlamayı fırsat bilen hırsızlardan 1 saatte 40 bin liralık vurgun

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek 1 saatte 5 farklı iş yerine giren hırsızlar 8 sadaka kutusu, yaklaşık 10 bin liralık para ve toplam 30 bin lira değerinde 2 motosiklet çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 10 Mayıs gecesi saat 3.30'da Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek 1 saatte 5 farklı iş yerine giren hırsızlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre iş yerinin önüne gelen 2 kişi çevreyi kontrol etti. Ardından 2 kişi iş yerinin cam kapısını sıcak suyla gevşeterek içeri girdi. Şüpheliler 1 dakika içerisinde iş yerinde bulunan sadaka kutusu ve bir miktar parayı çaldı. Kasadan aldıkları anahtarla iş yerinin önünde bulunan 2 motosikleti çalarak kayıplara karışan şüphelilerin hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından iş yerinin kapısının açık olduğunu gören bekçi ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede aynı kişilerin 1 saat içinde 5 farklı iş yerine girerek toplam 30 bin lira değerinde 2 motosiklet, 8 sadaka kutusu ve yaklaşık 10 bin liralık para çaldığı tespit edilirken, güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin iiş yerinin önüne gelmesi ve evreyi kontrol etmesi güvenlik kamerası

-Şüphelilerin iş yerine girmesi sadaka kutusu ve paraları alarak iş yerinden ayrılması güvenlik kamerası

-İş yerinin önünden detay

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadı başladı

DOĞU Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretimi bugün başladı. Çay bahçelerine giren üreticiler, koronavirüs tedbirleri ile ilk çay hasadını yaptı. Büyükşehirlerden gelecek sayıları 20 bini aşan çay üreticileri de bu gece yarısından itibaren kente girmeye başlayacak.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilde yapılan yaş çay hasadı bugün başladı. Yıllık 1 milyon 100 bin ila 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde edilen yaş çayda üreticiler bahçelerine girerek ilk hasadı gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 44 maddelik acil eylem planı oluşturdu. Plan kapsamında, çay hasadından satışına, nakliyesinden üretim aşamalarına kadar tedbirler alındı. Üretici ve çalışanların sorunsuz hasat dönemi geçirmelerinin amaçlandığı plan, çay eksperleri tarafından üreticilere anlatıldı. Bu yıl koronavirüs nedeniyle sınır kapılarının kapatılması ile 40 bin dolayında yabancı işçinin bölgeye gelememesi ile üreticiler, ailece bahçelere girerek çay hasadını gerçekleştiriyor.

'AİLECE TARLAYA GİRDİK'

Çay üreticisi Suzan Şamlı 'çayı nasıl toplayacağız' diye dert edindiklerini ancak kendilerinin ailece bahçeye girerek hasat yapmaya başladıklarını söyledi. Şamlı, "Hastalıklarım dolayısıyla bahçeye giremiyordum, işçiye toplatıyorduk ama bu yıl işçi gelmeyince yeniden bahçedeyiz, yavaş yavaş toplayacağız, bitireceğizö dedi.

Kadir Şamlı da "Girdik artık bahçeye, bundan sonra sıkıntı olmaz inşallah. Maskemizi de taktık, önlemlerimizi aldık, dikkatli davranarak hasadı tamamlayacağız. Önceleri yabancı işçiye toplatıyorduk, bu yıl işler böyle bolunca mecbur kaldık bahçeye girdik. Artık eskiye dönüş oldu, aile tarımı olan çay kendini bulduö diye konuştu.

Berk Şamlı ise "Anne babama yardım etmek hem de çayımıza sahip çıkmak için bu yıl bende çay bahçesine girdim. Bölgenin geleceği çay ve bu tarımı hep birlikte yaparak sürdüreceğizö ifadelerini kullandı.

BU YIL YABANCI İŞÇİ GELEMEDİ

Çay tarımında koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başlamıştı. İçişleri, sağlık ile tarım ve orman bakanlıkları koordinesinde 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

20 BİN ÜRETİCİ GELİYOR

Çay üreticileri, İçişleri Bakanlığı'na başvurarak izin belgelerini almaya başladı. Sayıları 20 bini aşan çay üreticisinin 20 Mayıs günü giriş yapmaya başlayacağı Rize'de alarm verildi. Rize-Trabzon il sınırında geniş güvenlik önlemleri alınacak, takviye polis, jandarma ve sağlık ekipleri görevlendirilecek. İl Pandemi Kurulu'nca kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilecek üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak. Evlerinde kalanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacak. Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 3 günde 20 bin dolayında gelmesi beklenen üreticilere günlük 1700 dolayında koronavirüs testi yapacak.

YAŞ ÇAY ÜRETİMİ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında yıllık 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde ediliyor. Üretilen yaş çayın 151'i özel sektör, 46'sı Çaykur'a ait fabrikalarda işlenerek, yılda ortalama 230 ile 250 bin ton arasında kuru çay elde ediliyor. Dünya Çay Komitesi'nin hazırladığı 'Dünya Çay Raporu' sonuçlarına göre, yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında 3,5 kilogram ile Türkiye ilk sırada yer alıyor. Dünya çay üretiminde ise 2 milyon 270 bin ton ile Çin birinci, 1 milyon 210 bin ton ile Hindistan ikinci, 475 bin ton ile Kenya üçüncü, 329 bin ton ile Sri Lanka dördüncü, 250 bin ton ile Türkiye beşinci sırada yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çay bahçesi detaylar

-Çay toplayan üreticiler

-Röportajlar

-Muhabir Anonsu (Arzu ERBAŞ )

HABER: Arzu ERBAŞ KAMERA: Mehmet Can PEÇE/RİZE

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Sosyal medyadan yardım istedi, vali doğum günü pastası gönderdi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan Osman Akkuş, oğlu Özgür'ün doğum gününü kutlayabilmek için Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'a sosyal medya üzerinden mesaj atarak yardım istedi. Vali Aksoy, Akkuş ailesinin evine polis aracılığıyla doğum günü pastası göndererek Özgür'ün doğum gününü kutladı.

Gölcük Kavaklı Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan Osman Akkuş, oğlunun doğum gününü kutlayabilmek için sosyal medya hesabı üzerinden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'a mesaj atarak yardım istedi. Gönderdiği mesajda, "Sayın valim, 18 Mayıs oğlumun doğum günü ve sokağa çıkma yasağı var. Evde onun için doğum günü sürprizi yaptırabilir misiniz? Teşekkürler." diyen Akkuş'un isteğini dikkate alan Vali Aksoy, Akkuş ailesinin yaşadığı eve polis ekipleri aracılığıyla doğum günü pastası gönderdi. 14'üncü yaş gününü kutlayan Özgür Akkuş, kapıda ellerinde doğum günü pastasıyla polis ekiplerini görünce, şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi.

Yapılan sürpriz doğum günü kutlaması nedeniyle yaşadıkları mutluluğu dile getiren Osman Akkuş, "Oğlumun 14'üncü yaş gününü kutluyoruz. Gölcük Emniyet Müdürlüğü personeli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Vali Hüseyin Aksoy'a tweet attım. Bizi kırmadılar, emniyet müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum. Kapımıza kadar geldiler sağ olsunlar." dedi.