DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Kısıtlamayı fırsat bilen oto hırsızları polisten 5 dakika kaçabildi

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek otomobil çalan 3 şüpheli, 5 dakika sonra yakayı ele verdi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler 1 kilometrelik kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Olay, olay 21.15'de merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'nca 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa'nın da farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri Vatan mahallesi Vatan caddesi üzerinde bir aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü H.G.(23) yönetimindeki 16 SL 005 plakalı otomobille kaçmaya başladı. Millet Mahallesinde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheliler bir süre sonra yakalanacaklarını anlayınca Millet Mahallesi Varto sokak üzerinde aracı bırakıp koşarak uzaklaştı. Polisler, hırsızlık olayından 5 dakika sonra şüphelilerden H.G. ve S.A.(21)'yı inşaatta çimento çuvallarının arasında saklanırken, Y.A'yı ise sokak üzerinde bulunan bir apartmanda saklanırken kıskıvrak yakaladı. Polis ekiplerinden ancak 1 kilometre kaçabilen 3 kişiye trafiği tehlikeye düşürmek, dur ihtarına uymamak gibi çeşitli suçlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymadıkları gerekçesiyle toplam 15 bin 450 lira ceza kesildi.Şüphelilerin çaldığı araç sahibine teslim edilirken, H.G., S.A. ve Y.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.