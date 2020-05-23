DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi vefat etti

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın, Manisa'da yaşayan annesi Semiha Dündar hayatını kaybetti. Orgeneral Dündar, Manisa'ya gelerek taziyeleri kabul etti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi'nde oturan Semiha Dündar akşam saatlerinde evinde vefat etti. Annesinin vefat haberini alan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Manisa'ya gelerek taziyeleri kabul etti. Semiha Dündar, Manisa'da bugün toprağa verilecek.

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Cemil SEVAL/MANİSA, -

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Mersin'de orman yangını

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Aydıncık ilçeninin Karatepe mevkiindeki gece saatlerinde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark edenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydıncık ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüklerinden ekipler sevk edidi. Yangına 5 arazöz ve 1 su tankeriyle müdahale edildi. Çevre ilçelerden ekipler de bölgeye takviye olarak gönderildi. Söndürme çalışmalarına çevre yerleşim yerlerindeki vatandaşlar da destek verdi. Bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.Yangında ilk belirlemelere göre 3 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.