DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

DOÇ. DR. ÜNALAN: BU TİPİK BİR METEOR OLAYI

YURDUN BİRÇOK BÖLGESİNDE GÖRÜLEN IŞIK HÜZMESİ HEYECAN YARATTI

TÜRKİYE'nin özellikle Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi heyecan yarattı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünalan, ışık hüzmesinin meteor olduğunu belirterek, "Bu tipik bir meteor olayı, aslında yer yer bazı yerlerde yer sarsıntısı olmuş olabilir. Bu anlamda, tipik bir meteor olayı ile karşı karşıyayız diyebiliriz." dedi.

Bugün saat 20.30 sıralarında yurdun Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gökyüzünü aydınlatan ve bir kaç saniye süren ışık hüzmesi heyecan yarattı. Özellikle Artvin Erzurum ve Diyarbakır 'a yakın bazı bölgelerde gökyüzü bir anda ışık hüzmesi ile aydınlandı. Birçok kişinin şimşek çakması olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla bir anda gündeme oturdu.

Işık hüzmesi ile ilgili birçok yorum yapılırken, Demirören Haber Ajansı'nın görüşünü aldığı Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünalan, bu olayın meteor olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Ozan Ünalan, görgü tanıklarının ifadeleri, videolar ve resimlere bakıldığında ışık hüzmesinin tipik bir meteor olayı olduğunu belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Bir meteor vakası görüldü ülkemizde, özellikle Doğu illerde, Gündeydoğu ve Doğu Karadeniz tarafından görüldü diye raporlar geliyor. Bu bir meteor olayı görgü tanıklarının ifadelerine göre, yoğun bir ışık hüzmesi 3 dakika ardından gelen patlamayla beraber görülmüş, bu tipik bir meteor olayı, aslında yer yer bazı yerlerde yer sarsıntısı olmuş olabilir. Bu anlamda, tipik bir meteor olayı ile karşı karşıyayız diyebiliriz. Bu açıdan bakıldığında görgü tanıklarının ifadeleri, artı videolar ve resimler varsa bunlar bizim için çok önemli, e-mail vasıtası ile bana ulaşabilirler. Burda baktığımızda, ilk belirlemelere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre Erzurum tarafından gelip Artvin tarafına devam ediyor ve Batum açıklarında denize düşme ihtimali çok yüksek veya en kötü ihtimalle biraz daha farklı değerlendirirsek Gürcistan tarafına da düşmüş olabilir. Tabi ki bu değerlendirmeler sürüyor. Bir yandan da temaslarımız da devam ediyor, dolayısı ile bizimle temasa geçebilirsiniz. Bizler de araştırmaya devam ediyoruz, en yakın zamanda tekrar güncel bilgileri paylaşmış olacağız."

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Nurbay USTA- Halil İbrahim KARABIYIK/ARTVİN- İZMİR,

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Isparta'da 2 cadde ve 2 sokak karantinaya alındı

ISPARTA'da bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından temaslı olduğu kişilerin bulunduğu 2 cadde ve 2 sokak Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda Vatan Mahallesi 'nde ikamet eden bir vatandaşta koronavirüs tespit edilmesinin ardından 2 cadde ve 2 sokağın karantinaya alınması kararlaştırıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz merkez Vatan Mahallesi 230 Cadde'de ikamet eden bir vatandaşımızın 26 Mayıs tarihinde yapılan testler sonucunda Covid-19 testi pozitif çıkmış olması nedeniyle, vakanın temaslı sayısının çok olduğunda, (Covid-19) enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Isparta merkez Vatan Mahallesi 234 cadde, 230 cadde, 4147 sokak ve 4118 sokakları arasını kapsayan bölgenin 27 Mayıs 2020 tarihi saat 15.00 itibariyle 10 Haziran 2020 tarihi saat 16.00'ya kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına, kolluk kuvvetleri tarafından gerekli önlemlerin titizlikle alınmasına, karantina sürecinde yasaklara aykırı davranışta bulunanlara İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına riayet etmemekten dolayı 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca haklarında adli ve idari işlem başlatılmasına, yukarıda bahsi geçen kararların ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgililere tebliğine, halkımıza da basın yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Eskişehir'de yüksek hızlı tren seferleri yeniden başladı

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen yüksek hızlı tren (YHT) seferleri, normalleşme süreciyle birlikte yeniden başladı. Bu sabah ilk seferini yapan Eskişehir- Ankara treninde yolcular sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çapraz sistemle oturdu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan VE Mart ayında Türkiye 'de etkisini koronavirüs salgını nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tren seferlerine ara vermişti. Yaklaşık 2 aylık aranın ardından normalleşme süreciyle birlikte tren seferleri yeniden başladı. Eskişehir'de bu sabah 08.00'da ilk sefer Ankara'ya düzenlendi. HES kodu ve seyahat izin belgesi alan yolcular Eskişehir garında biletlerini alarak trene bindi. Normalleşme sürecinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcular sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çapraz sistemle oturdu. Koltukların bazılarına 'Lütfen sosyal mesafenizi koruyunuz, bu koltuğu boş bırakınız' uyarısı asıldığı görüldü. Yapılan kontrollerin ardından Eskişehir-Ankara treni yola çıktı.

İZİN BELGESİ VE MASKE ZORUNLU

YHT seferlerine getirilen yeni kurallara göre, yolcular HES kodu ve valiliklerden seyahat izin belgesi alarak yolculuk yapabilecek. Seyahatlerde personel ve yolcuların maske takması da zorunlu hale getirildi. Tren içinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çapraz sistemle oturulacak. Ayrıca yolculara yiyecek ve içecek ikramı da yapılmayacak. Düzenlenen her seferin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan çalışması yapılacak.