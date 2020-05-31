DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Hakkari'de şehit 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, PKK 'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora (28) ile Piyade Er Mehmet Günay (21) Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Baski Tepe üs bölgesi mevkiinde keşif gözetleme görevi icra eden askerlere teröristlerce saldırı düzenlendi. Saldırıda Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora ile Piyade Er Mehmet Günay şehit olurken, bir asker de yaralandı. Yaralı asker, helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, hastane morguna kaldırılan şehit iki askerin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na getirilerek, tören düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Hakkeri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler katıldı. Törende, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralı uygulandı.

Şehit Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından, özgeçmişi okunan şehitler, yapılan duaların ardından helikopterle Yüksekova Sehalattin Eyyubi Havalimanı'na oradan da uçakla memleketeri Tokat ve Hatay 'a uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehit askerlerin naaaşının tören alanına getirilmesi

Şehit askerlerin özgeçmişinin okunması

İl müftüsü Faruk Gürbüzün dua etmesi

Törene katılanlardan detaylar

Şehit askerlerin helikoptere götürülmesi

-Heikopterin kalkışı

Haber-Kamera : Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Pazarcı arabasında 66 kilo eroin ele geçirildi

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özalp Karayolu üzerindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendiği manifatura, tuhafiye ve tekstil ürünlerinin olduğu minibüsü durdurdu. Narkotik köpeği 'Bozo' ile birlikte yapılan detaylı aramalarda minibüsün kaportası ile yan döşemelerinin arasına gizlenmiş vaziyette 66 kilo eroin ele geçirildi. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuşba İlçesi Özalp Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında manifatura, tuhafiye ve tekstil ürünlerinin olduğu pazarcı arabası olarak kullanılan minibüsün durumundan şüphelendi. Şüphe üzerine narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramalarda, minibüsün kaportası ile yan döşemeleri arasına gizlenmiş 66 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan minibüs sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Minibüste yapılan aramalar

-Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramalar

-Eroinin bulunması ve teşhir edilmesi

Haber-Kamera : Orhan AŞAN/VAN,

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Motosiklet hırsızları kameradan belirlenip, yakalandı

ADANA'da 5 motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mayıs ayı içerisinde motosikletini çaldıran 5 vatandaşın başvurusu üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Motosikletlerin çalındığı adreslerde çalışma yapan polis, çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, motosikletleri Tahir G. (29), Murat G. (19), Emrullah Can I. (19) ve Y.Ş.'nin (16) çaldığı belirlendi. Polis ekipleri, düzenlediği baskınlarda şüphelileri saklandıkları yerlerde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.