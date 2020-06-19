DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Yonca ve yem fabrikası yeniden alev aldı

AKSARAY'da dün yonca ve yem fabrikasında yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucu söndürülen alevler, gece saatlerinde tekrar yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Alevlerin, yoncaların bulunduğu diğer depolara sıçmaması için tedbir amaçlı tarımsal sulamada kullanılan yağmurlama sistemiyle yoncalar ve depo ıslatılmaya çalışıyor.

Yangın, dün saat 16.30 sıralarında Aksaray- Konya yolundaki Yenikent beldesinde Ali Uğurlu'ya ait yonca ve yem fabrikasında belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle hızla yayıldı. 10 itfaiye ekibi tarafından yapılan 4 saatlik müdahale sonucu yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarını sürdürdüğü sırada gece saatlerinde tekrar yoncaların bulunduğu bölgeler alev almaya başladı. Orman İşletmeye ait itfaiye ekipleri de takviye olarak çağrıldı. Yapılan müdahale sonucu alevler yeniden kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları da devam ediyor. Alevlerin, yoncaların bulunduğu diğer depolara sıçramaması için tarımsal sulamada kullanılan yağmurlama sistemiyle yoncalar ve depo ıslatılmaya çalışıyor.

Orman İşletme Müdürlüğü ekibinden Yakup Ceviz, "Biz itfaiye ekiplerine takviye olarak geldik. Aracımızla su takviyesi yapıyoruz. Şu anda gece boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen için için yanıyor. Ne zaman söneceği ise belli değil" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-İtfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerinin müdahale

-Tarımsal sulamada fıskiyelerinin görüntüsü

-Yonca balyalarının alev alev yanması

-Fabrikadan genel detaylar

Orman işletme memuru Yakup Ceviz röp

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

======================

Sivas'ta sokak hayvanları için otomatik su kabı

SİVAS Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sokak hayvanları için parklara otomatik su kapları yerleştirildi.

Sivas Belediyesi kentteki mesire alanları ile park ve bahçelere otomatik su kapları yerleştirerek yaz aylarında hayvanların susuz kalmalarını engelliyor. Yaz ayları ile birlikte başlayan aşırı sıcaklar nedeniyle sokak hayvanlarının artan su ihtiyacını göz önüne alınarak mesire alanları ile parklara otomatik su kapları yerleştirildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas İl Temsilcisi Özge Çubukçu "Hayvanlar yazın çok susuz kalıyorlar, böbrekleri iflas ederek ölüme neden olan sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Sağ olsun Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin konuya duyarsız kalmadı ve hemen çalışma yapılması için talimat verdi. Belediye ekiplerimiz de ivedi bir çözüm üreterek sokak hayvanlarımız için otomatik su kapları temin ederek mesire alanları park ve bahçelere yerleştirildi. Bunlar su israfını da önleyen farklı bir mekanizmayla çalışıyor. Böylece hem hayvanlarımızın suyu hiç azalmıyor hem de akan su boşa gitmiyor. Diliyorum kurdu, kuşu, köpeği, kedisi hepsi buradan su içerek hem böbreklerini koruyacaklar hem yaz günü ölümle sonuçlanacak hastalıklar azalmış olacak. Ama şunu da söylemek istiyorum; her şeyi devletten beklemeyelim, lütfen herkes kapısının önüne bir kap su, bir kap yemek koysun. Hayvanlarımız susuz ve aç kalmasın" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ise "Malumunuz iklimimiz gereği yazları kurak zamanlar geçirebiliyoruz. Bu nedenle biz de sokak hayvanlarımızı düşünerek hayvan derneklerimizin de tavsiyesiyle otomatik su kapları yaptık. Mesire alanlarımızda park ve bahçelerimizde hayvanlarımızın su bulmakta zorlanacağı ve daha öncesinde tespit ettiğimiz yerlere otomatik su kapları yerleştirdik. Bu kaplarımızın özelliği aynı zamanda su israfının da önüne geçmesi, şebekeden akan su azaldıkça yerine taze su geliyor, böylece hem hayvanlarımızın taze su içmesini sağlıyoruz hem de suyun israfı önlüyoruz. Bu vesileyle de sokak hayvanlarımızın susuz kalmaması için bir çalışma yapmış olduk. Ben emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu konuda bizlere destek olan Hayvan Hakları Federasyonumuza da duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otomatik su kabının görüntüsü ve çalışması

-HAYTAP temsilcisinin konuşması

-Başkan Yardımcısı Ahmet Duman'ın açıklaması

Haber: SİVAS,

======================

Doğumdan sonra bebeğiyle koronavirüse yakalandı, yaşam mücadelesini kazandı

DİYARBAKIR'da, doğum yaptıktan 29 gün sonra bebeğiyle koronavirüse yakalanan Ş.E. (29), yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini 12 gün sonra kazanıp, servise alındı. Ş.E., hastalığı hafif geçirip atlatan kızına kavuşacağı günü bekliyor.

Diyarbakır'da yaşayan Ş.E., 1 Mayıs'ta kız bebek dünyaya getirdi. Anne olmanın mutluluğunu yaşayan Ş.E., 30 Mayıs'ta yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Ş.E., hastanede tedaviye alındı. Kızının da koronavirüse yakalandığı belirlenen Ş.E., 4 Haziran'da durumu kötüleşip nefes alamayınca mekanik ventilatöre bağlanarak entübe edildi. Kızı, hastalığı kısa sürede atlatan Ş.E., sağlık çalışanlarının yoğun çabasıyla 16 Haziran'da yaşam mücadelesini kazandı, servise alındı. Ş.E.'nin durumunun iyiye gitmesi hem ailesini hem de hastane çalışanlarını sevindirdi.

'YOĞUN ENERJİ GEREKTİREN BİR SÜREÇTİ'

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Yenal Karakoç, Ş.E.'yi hayatta tutmak için büyük bir enerji sarf ettiklerini söyledi. Sağlık çalışanlarının sıcak havada tulumla hastaları iyileştirmek için saatlerce ter döktüğünü belirten Uzm. Dr. Karakoç, şunları söyledi:

"29 günlük yeni doğan bir bebeği vardı. Hastanemizde değerlendirildi ve yatışı verildi. Takibine başladık. Solunum sıkıntısı artınca yoğun bakımımıza aldık. 4 Haziran'da hastamızın yoğun bakımda solunum sıkıntısı daha fazla artınca entibasyon dediğimiz mekanik ventilatöre bağlandı. Tabi bu yoğun bakım süreci bizim için meşakkatli, çok yoğun çalışma, enerji gerektiren bir süreçti. 12 gün boyunca hastamızı mekanik ventilatörde takip ettik. Ayın 16'sında hastamız mekanik ventilatörden ayrıldı. Çok büyük bir mutluluk yaşadık. 29 yaşında genç bir hastamız ve 45 günlüğe ulaşmış bir yeni doğan bebeği vardı. Hem bir evladı annesiz bırakmama, hem gencecik bir anneyi yeniden hayata tutturma başarısı. Ekip olarak çok büyük bir mutluluk yarattı bizde. Covid-19 sürecinde hakikaten genç hastalarımız için, yaşlı hastalarımız için sarf ettiğimiz emek haddinden fazla. Diyarbakır çok sıcak. Diyarbakır'da da arkadaşlarımız o tulum içerisinde saatlerce ter dökerek hastalarımızı hayatta tutundurmak için çaba harcıyor. Bu mutluluk bizim için hakikaten çok büyük bir enerji kaynağı oldu. Tek hedefimiz şu an yoğun bakımda yer alan entübeli hastalarımızı ekstübe dediğimiz yani mekanik ventilatörden ayırmak. Yoğun bakımda takip ettiğimiz hastaları servis sürecine getirebilmek. Servisteki hastalarımızı yoğun bakım sürecine geçmeden taburcu edip evlerine alabilmek. Bunun için büyük çaba harcayan bir ekip var."

'BU MÜCADELEDE HERKESİN DUYARLI OLMASI GEREKİYOR'

Koronavirüse karşı verilen mücadeleye herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Karakoç, "Lütfen çağrılara uyalım. Maskeye, sosyal mesafe kuralına ve hijyen kurallarına uymaya devam edelim. Çünkü bu mücadele sadece sağlık çalışanlarının kaldırabileceği bir mücadele değildir. Halkımızın ve tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılık göstermesi gerekiyor. Bu kurallara uyulması gerekiyor. Özellikle etrafında PCR testi pozitif olan veya teması olan herkesin kendisini pozitifmiş gibi kabul edip, ona göre önlemlerini alması gerekiyor. Toplu yerlere, trafiğe, işte toplu taşıma alanlarına, her yere gittiğimizde maske ve mesafeye dikkat edelim. Evimizde bu kurallara uymaya devam edelim. Eğer bu mücadeleye hep birlikte el verirsek muhakkak başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.