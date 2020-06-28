DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-2

Giresun'da, 7 yaşındaki kayıp İkranur aranıyor GİRESUN'un Bulancak ilçesi İcili köyünde, dün akşam evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden İkranur Tirsi (7) geri dönmedi.

Giresun'da, 7 yaşındaki kayıp İkranur aranıyor

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GİRESUN'un Bulancak ilçesi İcili köyünde, dün akşam evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden İkranur Tirsi (7) geri dönmedi. Kayıp İkranur için ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı.

İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede dün arkadaşları ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince arkadaşları da durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarından iz bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, arama çalışması başlattı. Gece geç saatlere kadar sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Ekipler, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 15 hektarlık ormanlık alanda yeniden arama çalışması başlattı.

'İNŞALLAH SAĞ SALİM BULACAĞIZ'

İkranur'un halası Sevgican Tirsi, "İkranur dışarıda oynuyordu. Akşam eve gelmedi. Etrafı aradık hiçbir yerde bulamadık. Bir haber yok. Geceden itibaren arıyoruzö diye konuştu.

Niyazi Tirsi de "İkranur akşamdan beri kayıp. İnşallah sağ salim bulacağızö dedi.

Küçük kızın yakını Fatih Güner ise İkranur'un, arkadaşları ile oyun oynadığını belirterek, "Bu sırada 'Ben büyükbaşlara bakacağım. Siz gidin, ben gelirim' diyor. Oradan ayrılıyor. Bir daha kendisinden haber alamadık. Şu an arıyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden arama detayları

Evden detaylar

Ekiplerden detaylar

Yakınları ile röp.

Haber-Kamera: Ahmet BAYRAK GİRESUN-DHA

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Villada uyuşturucu üretimine, 225 yıla kadar hapis istemi

KONYA'da, inşaat halindeki villanın bodrum katını 10 milyon lira harcayarak, uyuşturucu imalathanesine dönüştürüp, esrar ürettikleri iddiasıyla tutuklanan 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıklardan her birine 45'er yıl olmak üzere toplam 225 yıla kadar hapis cezası istedi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde inşaat halindeki villada, yurt dışına gönderilmek üzere uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Polis, takibe aldığı villaya geçen yıl Haziran ayında baskın düzenledi. Çevresinde çok sayıda köpek bulunan villanın zeminindeki tahta kapak kaldırdığında, bodrum katta odalar olduğunu gördü. Uzaktan kumandalı asansör ile bodrum kata inen polisler, uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı. İmalathanede 65 kilogram kubar esrar, 5 kilogram toz esrar ile Türkiye'de ilk kez ele geçirilen 1,2 milyon lira değerinde, genetiği değiştirilmiş hibrit esrar (lemon haze) bulundu. Ayrıca 10 ruhsatsız yivli tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi. ?

Şüphelilerin 10 milyon lira harcayarak, uyuşturucu imalathanesine dönüştürdükleri villada, olası polis baskınına karşı telsizle irtibat kurup, önlem aldıkları tespit edildi. Kuyumcu ve inşaatçı olan villa sahibi Yasin Küçük (31) ile Mustafa Küçük (42), Bahadır Akı (27), Rahmi Öcal (51) ve oğlu Fahrettin Öcal (24) gözaltına alındı. 5 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOKU VERMEYEN POŞETLERLE YURT DIŞINA GÖNDERMİŞLER

Şüphelilerin, imalathanede ürettikleri esrarı, kendi makineleriyle özel üretilmiş, dışarı koku vermeyen vakumlu poşetlere koyup, kargoyla yurt dışına gönderdikleri belirlendi. Uyuşturucunun dikkat çekmemesi için poşetlerin üzerine 'ağaç kabuğu' yazdırdıkları tespit edildi. Sürekli olarak yurt dışına giden şüphelilerin imalathanedeki malzemeleri de gittikleri ülkelerden aldıkları saptandı. Şüphelilerin, villanın bahçesine, imalathanede çalıştıkları sırada yukarıdan ses duyulmaması için süs havuzu yaptırdıkları da öğrenildi. Villa, yapılan incelemenin ardından mühürlendi.

225 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 şüphelinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklular, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatları da hazır bulundu. Şüpheliler, daha önceki duruşmalarda hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Avukatlar ise suça konu olayda herhangi bir uyuşturucu imalatının söz konusu olmadığını, gerektiği taktirde Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınabileceği yönünde savunma yaptı. Mahkeme heyeti de avukatların rapor alınması isteğini reddetti.

Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Mütalaada, şüphelilerin aynı suçu işleme karar ve icrası kapsamında fikir ve eylem iş birliği içinde ortak halinde hareket ederek villanın gizli bölümlerinde özel olarak hazırlanmış tesisatla uyuşturucu madde imal ederek, üzerlerine atılı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme' suçunu işlediklerinin anlaşıldığı belirtildi. Şüphelilerin her birine 45'er yıl olmak üzere toplam 225 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mütalaanın ardından söz verilen avukatlar ise savunma için uzunca bir sürenin kendilerine verilmesini ve şüphelilerin tahliyeleri talep etti.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından suçun niteliği, dosyadaki delil durumu, katalog suçlardan olması nedeniyle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileriki erteledi.

Bulancak, Giresun, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:33 Kaynak: DHA

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