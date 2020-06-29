DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-2

İşitme engelli Göksel'i öldürüp, dere yatağına atan 2 şüpheli tutuklandıKONYA'da, kendileri gibi işitme engelli Göksel Kızıltaş'ı (26) borç- alacak nedeniyle bıçaklayarak, öldürdükten sonra cesedini dere yatağına atan M.A. (23) ve D.K. (26), mahkemece tutuklandı.

İşitme engelli Göksel'i öldürüp, dere yatağına atan 2 şüpheli tutuklandı

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KONYA'da, kendileri gibi işitme engelli Göksel Kızıltaş'ı (26) borç- alacak nedeniyle bıçaklayarak, öldürdükten sonra cesedini dere yatağına atan M.A. (23) ve D.K. (26), mahkemece tutuklandı.

İşitme engelli Göksel Kızıltaş'ın ailesi, cuma gecesi eve gelmeyen oğulları için jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Kızıltaş'ın en son kendisi gibi işitme engelli olan arkadaşları M.A. ve D.K. ile birlikte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınan M.A. ve D.K., Kızıltaş ile akşam birlikte olduklarını ancak daha sonra ayrıldıklarını söyledi. İkili, jandarmanın, Kızıltaş'ın kendilerinden ayrıldığı yeri göstermelerini istemesi üzerine de cinayeti itiraf etti. Borç- alacak nedeniyle çıkan kavgada Kızıltaş'ı bıçaklayarak, öldürdüklerini söyleyen şüpheliler, cesedini de dere yatağına attıklarını anlattı. Bunun üzerine şüpheliler, jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri altında, cesedin olduğu yere götürüldü. Selçuklu ilçesine bağlı merkeze 50 kilometre uzaklıkta bulunan Tepekent Mahallesi'ndeki Arastoras mevkisinde Göksel Kızıltaş'ın cansız bedeni bulundu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Arkadaşları tarafından öldürülen Göksel Kızıltaş'ın cenazesi, Konya Numune Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kızıltaş, Tepekent Mahallesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden detaylar

Şüphelilerin yer göstermesi

Cenazenin kaldırılması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK - Mümin KARACA/ KONYA

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Torununun gözleri önünde intihara kalkıştı

ADANA'da, torununun gözleri önünde kendini Seyhan Nehri'ne bırakarak intihar girişiminde bulunan Feride C.'yi arkadaşı A.B. kurtardı. Baygınlık geçiren Feride C. hastaneye kaldırılırken, torunu Rabia Nur K.'yi polis ekipleri sakinleştirdi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Feride C. (40), arkadaşı A.B. ve torunu Rabia Nur K. (3) ile birlikte Seyhan Nehri kıyısındaki Kuva-i Milliye Parkı'na geldi. Burada bir süre oturan Feride C., torunuyla birlikte suları çekilmiş olan nehir yatağına indi. Feride C., bir anda "Bu hayattan çok sıkıldım, yaşamak istemiyorum" diyerek, torununun gözleri önünde kendini suya bıraktı. Feride C.'nin intihar girişimini gören arkadaşı A.B., kadını ikna etmek için uzun süre uğraştı. Bu sırada nehir kenarında balık tutan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

TORUNUNU POLİS SAKİNLEŞTİRDİ

Bir süre daha Feride C.'yi ikna etmeye çalışan A.B., ikna olmayınca kadını tutarak sudan çıkardı. Feride C.'nin korkarak ağlayan torunu Rabia Nur K.'yi olay yerine gelen polis ekipleri teskin etti. Baygınlık geçiren Feride C., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, torunu Rabia Nur K. ise annesi Burcu K.'ye teslim edildi.

Jandarma, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:38 Kaynak: DHA

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