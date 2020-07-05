DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Elazığ'da, inşaat iskelesi çöktü: 5 işçi yaralı

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası yapımına başlanan konutlardan birinin inşaatında, iskele çökmesi sonucu 3'ü ağır 5 işçi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sivrice merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yapımına başlanan konutlardan birinin inşaatında iskele çöktü. 5'inci katta çalışan işçiler, zemine çakıldı. Diğer işçilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan 5 işçiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan işçilerden 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-İnşaattan detay

-Polis ekipleri

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

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Batan tekneyi arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor

VAN'da 8 gün önce içinde yaklaşık 55- 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin arama çalışmalarına bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı. Havadan, karadan ve gölden Jandarma Asayiş Bot Timleri, AFAD ekiplerinin yanı sıra çalışmalara, Deniz Kuvvetleri'nden de bir ekip de 'Yatay Sonar ' ve 'ROW' cihazlarıyla destek veriyor. Yapılan arama çalışmalarında gölde çıkarılan ceset sayısı ise 9'a yükseldi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat Akbaş ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda başlatılan Sedat Akbaş ile 55-60 kaçak göçmenin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor. Dün Bitlis'in Reşadiye ilçesinde cesetleri bulunan 2 kişi ile birlikte şu ana kadar yabancı uyruklu 9 ceset gölden çıkarıldı. Jandarma Asayiş Bot Timlerinin yanı sıra yolcu taşımacılığında kullanılan tekneler ile AFAD'ın bir bot ve 6 personelle destek verdiği arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Dün Deniz Kuvvetlerinden gelen bir ekip de çalışmalara dahil ordu. Ekip, 'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla çalışmalara katılırken, Çarpanak Adası çevresinde bölgede arama tarama faaliyetleri havadan, karadan ve göl yüzeyinde sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gölde yapılan aramalar

-Teknelerle yapılan aramalardan genel ve detaylar

-Çarpanak adası yakınındaki çalışmalar

HABER: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN, VAN

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Rize'de, ormanda kaybolan çocuk bulundu (2)

O ANLARI ANLATTI: UÇURUMA DÜŞTÜM, YOLU KAYBETTİM

Rize'nin İkizdere ilçesinde, arkadaşları ile gittiği piknikte ormanlık alanda kaybolan ve 11 saat sonra bulunan Can Kaya, o anları anlattı. Piknik sırasında ormana girdiğini ve dağ çileği toplamaya başladığını söyleyen Kaya, "Arkadaşlarımla dağ çileği toplamaya gittik. Onlar gitti ben toplamaya devam ettim. Toplayıp geri dönerken ayağım kaydı, uçurumdan düştüm. Geri dönmeye çalıştım, ancak yolu bulamadım. Ben de ırmağa doğru ilerledim. Sonra ırmakta yol aldım. Geceyi orada geçirdim. Sabah yol kenarına çıktığımda beni buldular" diye konuştu.

Düşmeye bağlı başında yara olan Can Kaya'nın Rize Devlet Hastanesi 'nde tedavisi sürüyor.

BABA: EKİPLERDEN ALLAH RAZI OLSUN

Can Kaya'nın babası Fevzi Kaya da, " Kayseri 'deydik. Olayı haber alınca geldim. Sabah bizi hocalarımız karşıladı. Oğlumu daha görmedim. Rize'ye geldiğimde bulunmuştu. İyi olduğunu söylediler. Tüm ekiplerden Allah razı olsun. Sabaha kadar uyumayıp oğullarımı aradıkları için herkese teşekkür ederim" dedi.

Can Kaya'nın dayısı Sabri Çiçek ise, "Bulunduğuna çok sevindik. Allah herkesten razı olsun. Çocuğumuzu buldular, bizi çok sevindirdiler. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaybolan çocuk röp

Ailenin çocuğunu görmesi

Baba ve dayı ile röp

HABER-KAMERA: Mehmet Can PEÇE RİZE/DHA

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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1'i gardiyan, 8 şüpheli tutuklandı

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, aralarında cezaevine uyuşturucu soktukları ve ticaretinin yapılmasına göz yumdukları iddia edilen 7 gardiyanın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Gardiyanlardan Faruk Döner (36) ile 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla kent merkezi, Ceyhan ve Kozan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 19 şüphelinin yakalanması için savcılığın kararıyla harekete geçen ekipler, önceden belirlenen 19 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 164.41 gram bonzai, 0.62 gram metamfetamin, 0.62 gram skunk, 2 bin 966 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Operasyonda, 7'si Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevi'nde görevli gardiyan, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, cezaevine uyuşturucu soktuğu ve ticaretinin yapılmasına göz yumduğu iddia edilen gardiyan Faruk Döner ile 7 şüpheli tutuklanırken, 9'u ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin emniyete getirilmesi

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

Haber: Rüşan Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

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Bursa'da sosyal mesafe ve maske unutuldu; parkta horon oynandı

BURSA'da, özellikle gençlerin buluşma noktası olan Görükle Yürüyüş Parkı'nın gece saatlerinde kalabalık olması dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etmeyen gençlerin, müzik eşliğinde horon oynadığı görüldü.

Bursa'da koronavirüs salgınına yönelik bazı tedbirlerin kaldırılmasının ardından özellikle parklar, kalabalıklaşmaya başladı. Merkez Nilüfer ilçesindeki Görükle Yürüyüş Parkı'na gece saatlerinde akın eden gençler, müzik eşliğinde horon oynadı. Yürüyüş yapan ve arkadaşlarıyla sohbet eden gençlerin maske de takmadıkları görüldü. Kendi aralarında gruplar halinde mini konserler veren bazı kişilerin ise sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Gençlerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi.

'TEHLİKENİN FARKINDA DEĞİLLER'

Parka hava almak için gelen Yusuf Güler, Bursa'da vaka sayısındaki artışın halk tarafından dikkate alınmadığını belirterek, "İnsanlarımızda çok çabuk boş vermişlik oluştu. Kısıtlamalar kalktıktan sonra düğünlere bakıyoruz, sokaklara, kafelere bakıyoruz sanki hiçbir şey yokmuş gibi çok yakın ve samimi hareketler içindeler. Tehlikenin farkında değiller aslında. Bursa'da çok ciddi manada artış yaşanıyorö dedi.

'KALABALIĞA YAKLAŞMAMAYA ÇALIŞIYORUM'

Arkadaşıyla parkta yürüyen İsmail Sezgin ise sıcak hava nedeniyle dışarı hava almak için çıktığını dile getirerek, "Evde kalmaya çalışıyorum, sokağa çıksam da maskemi çıkarmıyorum. Evler sıcak olduğu için biraz yürüyüp hava almaya çıktık ancak parkın içi kalabalık olduğu için o tarafa yaklaşmamaya çalışıyorum. Başlangıçta söylenen temizlik ve dezenfektan gibi önlemleri de alıyorum. Tabi bu süreçte bu kurallara uymayanlar var. Bu önlemleri sadece kendimiz için düşünmememiz gerekiyor. Sağlık çalışanlarımız bizleri için uzun zamandır gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Bunları düşünerek, çevremizdeki insanları düşünerek, özen göstermeye çalışıyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Horon tepen gençler detay

-Parkta oturan gençler detay

-Sokakta yürüyen gençler detay

-Park genel detay görüntü

-Röportajlar

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Alkollü sürücü aracıyla önce otomobillere sonra baba ve kızına çarptı

KARABÜK'te, alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil park halindeki 2 otomobile ardından da yol kenarında bulunan baba ve kızına çarptı. Yaralanan baba ve kızı hastaneye kaldırılırken, sürücünün 3.96 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, akşam saatlerinde 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Can D. idaresindeki 74 BM 236 plakalı otomobil, önce yol kenarında park halinde bulunan 06 BVM 792 plakalı otomobil ile 78 BP 219 plakalı otomobile ardından yol kenarındaki baba ve kızına çarptı. Kazanın ardından otomobil metreler sonra güçlükle durabildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralanan Erva G. (6) ve babası Ufuk G.'ye(43) ilk müdahalede bulunarak Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından gözaltına alınan Can D.'nin 3.96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralanan kişilerin ambulansa konulması

-Annenin ambulansa binmesi

-Kaza yapan araçların görüntüsü

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Hakkında 185 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü 3 yıl sonra Bursa'da yakalandı

HAKKINDA örgüt kurmak, dolandırıcılık ve bilişim suçundan 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Muharrem Ulukuş, 3 yıl sonra Bursa'da yakalandı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Ekipleri, örgüt kurma, dolandırıcılık ve bilişim uçlarından hakkında 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muharrem Ulukuş'un Bursa'da saklandığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ulukuş'un Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisi üzerine ekipler teknik takip başlattı. Sokağı ablukaya alan ekipler Muharrem Ulutaş'ı saklandığı eve baskın yaparak kıskıvrak yakaladı.

Hakkında 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır kaçtığı öğrenilen Ulutaş'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.