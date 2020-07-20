DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

DİYARBAKIR'da dün gece iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kavga, gece saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kavgaya karışanların yakalanması yönelik başlatılan çalışma sürüyor.