DHA YURT BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kiğı ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.02'de meydana geldi. Yerin 13.85 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

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11 yaşındaki Elif, yaylada kayboldu, ekipler seferber oldu

GİRESUN'un Bulancak ilçesi Aydındere Beldesi Semen Yaylası'nda dün akşamdan bu yana kayıp olan 11 yaşındaki Elif Akbayrak için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Tevrat -Gülcan Akbayrak'ın kızı Elif Akbayrak, dün akşam Semen Yaylası'nda kayboldu. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Elif'i bulamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine yaylaya jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri, sevk edildi. Ekipler, Elif Akbayrak'ı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı.

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Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/BULANCAK, (Giresun),

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Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut oldu

KAHRAMANMARAŞ'ta, beyin ölümü gerçekleşen kadının kalbi ve 2 böbreği ailesi tarafından bağışlanarak organ bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Trafik kazası sonrası ağır yaralanan 39 yaşındaki bir kadın, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren kadının akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine doktorlar kadının ailesine organ bağışı teklifinde bulundu. Ailenin teklifi kabul etmesi üzerine Sağlık Bakanlığı'na bilgi verildi ve zamanla yarış başladı.

AMELİYATI YAPACAK EKİP ASKERİ HELİKOPTERLE GETİRİLDİKara Kuvveleri Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter organları çıkaracak ekibi Malatya'dan alarak Kahramanmaraş'a getirdi. Kadının kalbi, ve 2 böbreği, Doç. Dr. Murat Doğan ve ekibi tarafından yapılan yaklaşık 2.5 saatlik bir ameliyatla alındı. Bir böbrek Adana Şehir Hastanesi'ne, diğeri Kayseri Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kalp ise askeri uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

'HALKIMIZI ORGAN BAĞIŞI YAPMAYA DEVAM EDİYORUM'Ameliyat sonrası değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Murat Doğan, "Bölgemizde çok fazla organ çıkmıyor. Çıkan organlar da çok kıymetli, organ bekleyen de birçok hasta var. Bu durum ile koordinatör hocamız Mehmet Ali Düzkale çok yakından ilgilendi. Organ bağışçısı aileye çok teşekkür ediyoruz. Organları hastalar umutla bekliyorlar. Hastamızın kalbi ve 2 böbreği kullanılacak. Halkımızı organ bağışı yapmaya devam ediyorum" diye konuştu.Murat Doğan ve ekibi daha sonra askeri helikopterle hastaneden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Hastane binasıEkibin organlarla asansörden çıkmasıOrganların taşınmasıMurat Doğan ile röp.Helikopterin gelişiEkibin helikoptere binmesiHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Adana Adliyesi'nde silahlı kavgaya 3 tutuklama

ADANA Adliyesi'nde görülecek 'yaralama' duruşması öncesi 3'ü çocuk 6 kişinin yaralanmasına neden olan kavgada, karşı taraftan Nuri Ö.'yü (36) silahla ağır yaralayan Adem G. (26) ile ona yardım ettiği öne sürülen Ali G. ve Abdurrahman Ç. tutuklandı.Olay, 21 Temmuz günü saat 10.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Adana Adliyesi'nde meydana geldi. 2 ay önce Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda çıkan ve olayla ilgisi olmayan bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili Adana 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya gelen taraflar arasında silah ve sopalı kavga çıktı. Duruşmadan önce tutuksuz sanıklar arasında yaşanan kavgada, sanıklardan Nuri Ö., çevrede bulduğu demir çubukla Adem G.'ye (26) saldırdı. Bunun üzerine Adem G., yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerle Nuri Ö. ile olayla ilgisi olmayan Mehmet Emin (41) ile kızı Elif Şen (8) yaralandı. Yaşanan arbedede ise Murat Güzel Sabuncu ve Mert (5) ile kardeşi Yusuf Kaya (3) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Saldırının ardından olay yerinden kaçan Adem G., kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantısı olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu, adliyeye karşı silah kullandığı öne sürülen Selçuk M. (18) ve saldırıda yardım eden Abdurrahman Ç. (42), Ali G. (24) ile Sercan Y. kısa sürede yakalandı. Öte yandan, saldırının ardından Adem G.'nin kullandığı tabancayı alarak, olay yerinden kaçan Elif M. de polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Silahlı saldırının ardından ağır yaralanan Nuri Ö.'nün kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Adem G., Ali G. ve Abdurrahman Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Selçuk M., Elif M. ve Sercan Y.'ye ev hapsi cezası verildi.