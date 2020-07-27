DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Askerleri taşıyan otobüs devrildi; 5 asker şehit oldu

MERSİN'in Mut ilçesinde freni boşalan askerlerin sevk edildiği otobüs, şarampole yuvarlandı. Kazada 30'un üzerinde yaralı olduğu bildirildi.

Kaza, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Manisa- Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün freni boşaldı. Otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunan 30'dan fazla asker yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedaviye alındı.

MERSİN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği, kazayla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Mersin Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup, ilk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Murat SÖZERİ/ MERSİN,

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Park tartışması yüzünden eniştesini öldürdü

KONYA'da Seyit Ali Y. (48) evin önünde araç parkı yüzünden çıkan kavgada komşusu olan eniştesi Nevzat Akkoyun'u bıçaklayarak öldürdü. Kavgada öldürülen Akkoyun'un kızı Açelya Akkoyun (21) aldığı darbe sonucu başından, oğlu Mesut Akkoyun (27) ise göğsünden bıçakla hafif yaralandı. Olayın ardından Seyit Ali Y., oğlu Hasan Hüseyin Y. (23) ve damadı Selçuk Recep K. (31) gözaltına alındı.

Olay, saat 23.40 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi 13187 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Seyit Ali Y. ile komşusu olan eniştesi Nevzat Akkoyun, evin önünde araç parkı yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, aile fertlerinin de katılması üzerine kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Seyit Ali Y., bıçakla eniştesine Akkoyun'u saldırıp, sırtından ve göğsünden bıçakladı. Kavgada Akkoyun'un kızı Açelya Akkoyun aldığı darbe sonucu başından, oğlu Mesut Akkoyun da göğsünden bıçakla hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Nevzat Akkoyun, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Seyit Ali Y. ve olaya karıştığı öne sürülen oğlu Hasan Hüseyin Y. ile damadı Selçuk Recep K. gözaltına alındı.Soruşturmanın devam ediyor.