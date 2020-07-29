DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Otomobil taşıyan TIR'da yangın
ERZİNCAN'da sıfır kilometre otomobilleri taşıyan TIR'ın yanması sonucu 3 araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, dün gece Sivas- Erzincan karayolunun Kantarlar mevkiinde meydana geldi. Gökhan Çiçek idaresindeki 34 KM 5514 plakalı otomobil yüklü TIR'ın dorsesi kantarlar mevkiinde alev aldı. Yükselen alevleri gören sürücü TIR'ı güvenlik şeridine alarak Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dorsedeki yangına müdahale ederek söndürdü. Dorsede bulunan 6 otomobilden 3'ü kullanılamaz hale geldi.
Yangın sebebiyle bir süre ulaşıma kapatılan karayolu daha sonra açıldı.