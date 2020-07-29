DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Yangın sebebiyle bir süre ulaşıma kapatılan karayolu daha sonra açıldı.

Olay, dün gece Sivas- Erzincan karayolunun Kantarlar mevkiinde meydana geldi. Gökhan Çiçek idaresindeki 34 KM 5514 plakalı otomobil yüklü TIR'ın dorsesi kantarlar mevkiinde alev aldı. Yükselen alevleri gören sürücü TIR'ı güvenlik şeridine alarak Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dorsedeki yangına müdahale ederek söndürdü. Dorsede bulunan 6 otomobilden 3'ü kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 09:28

Kaynak: DHA

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