DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

O düğündeki 5 kişiye 6 bin lira ceza

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, maske takılmayıp, sosyal mesafe kuralına uymayarak halay çekilen ve havaya ateş açılan düğünde aralarında damadın da olduğu 5 kişiye toplam 6 bin 86 TL para cezası verildi.

Kadınhanı ilçesi Pusat Mahallesi'nde 2 gün önce yapılan bir düğünde, davetliler maske takmayıp, sosyal mesafe kuralına uymayarak halay çekti. Düğünde, bazı davetliler de tabancalarla havaya ateş açtı. Ayrıca çocukların ellerine tabanca verdi. Cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.Büyük tepki çeken görüntüleri mercek altına alan Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, damat Oğuzhan C. (24) ile kurusıkı tabancayla havaya eteş eden Osman H.'nin de (27) aralarında olduğu 5 kişiye, toplam 6 bin 86 TL para cezası kesti. Kurusıkı tabancaya el konuldu.

Görüntü dökümü: -----------------------------Tabanca ile havaya ateş edilmesiHalay çekilmesiHaber-Kamera: KONYA DHA))

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Bursa'da kaçak ve sahte içki operasyonu

Bursa'nın İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 35 şişe kaçak rakı ile 12 litre sahte içki ele geçirildi.İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği ihbarını aldı. Başlatılan teknik ve fiziki takip sırasında B.D. isimli şüphelinin, evinden aracına yüklediği koliyle ayrıldığı görüldü. Bunun üzerine araç durduruldu. Yapılan aramada 35 şişe kaçak rakı ele geçirildi. B.D. gözaltına alındı.

Polis ekipleri İ.A.'ya ait adrese yaptığı baskında da 12 litre sahte rakı ile boş rakı, viski ve votka şişesi ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.A.'nın ifadesinde sahte içki imal etmeyi internet üzerinden öğrendiğini söylediği öğrenildi.