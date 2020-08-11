DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

TIR şoförü Metin Şişman, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi 'nde meydana geldi. Şehir merkezi istikametinden kampüs istikametine giden Ali Sağ (27) yönetimindeki 42 CDR 52 plakalı otomobil, önünde giden Metin Şişman (36) yönetimindeki 03 ET 430 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Ali Sağ ile yanındaki Gülsüm Sude Altınsoy yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 09:50

Kaynak: DHA

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