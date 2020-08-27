DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Minibüs traktöre çarptı: 2 ölü, 10 yaralı
MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, panelvan minibüs, traktöre çarptı, 2 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında, Manisa- Akhisar karayolunun Tirkeş kavşağı yakınlarında meydana geldi. Akhisar'dan Manisa yönüne giden A.Y.'nin kullandığı 45 NN 699 plakalı panelvan minibüs, M.A. yönetimindeki 45 UB 3159 plakalı tarım işçilerini taşıyan traktörün römorkuna arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle traktörün römorku devrildi. Traktörün römorkunda yolculuk yapan tarım işçileri yola fırladı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 10:03 - Kaynak: DHA
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