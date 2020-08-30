DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Vatandaşlar selin vurduğu köylerinden ayrılırken, kayıpları arama çalışması sürüyor

GİRESUN'da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si asker 6 kişinin kaybolduğu, 361 bina ile alt ve üst yapıda ağır hasarın oluştuğu selin izleri silinmeye çalışılıyor. Selin vurduğu köylerdeki hasar alan evlerini boşaltanlar, güvenli yerlerde sağlanan kira desteği ile yeni yaşamlarını kurmaya çalışıyor. Bölgede kayıp 2'si asker 6 kişiyi de arama çalışmaları da sürüyor.

Giresun'da 22 Ağustos'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Kentte 3'ü asker 10 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 6 kişi ise kayboldu. Dereli ilçesinde dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Kentte selin izlerinin silinmesi için yoğun çalışma sürdürülüyor. Bakanlıkların koordinesinde Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, belediyeler, asker ve polislerin desteği ile enkaz ve molozlar kaldırılıyor.

SEL TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR

Selin en çok hasar verdiği Dereli ilçesinde temizlik ve moloz kaldırma çalışması sürüyor. Akkaya Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum ve kaya parçalarının kaldırılması işleminin büyük bölümü tamamlandı. Caddede biriken ve iş yerlerine dolan hafriyatın tamamına yakınını kaldıran ekipler, çamurdan arındırma çalışmalarına devam ediyor. Temizlik çalışmaları tamamlanan bazı dükkanların pencere ve kapıları takıldı. Selin yol açtığı tahribat dolayısıyla elektrik ve su kesintisi yaşanan ilçe merkezinin büyük bölümüne enerji ve su verildi. Ayrıca ilçede hasarlı ve riskli yapıların yıkımı da iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor. Türk Kızılay, AFAD ve çeşitli sivil toplum örgütleri, vatandaşlara ve bölgede çalışma yapan ekiplere sıcak yemek dağıtıyor.

KAYIPLAR ARANIYOR

Yaşanan sel felaketinde Tirebolu- Doğankent karayolunun 12'nci kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında bölgede emniyet tedbiri almak maksadıyla görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na düşmesinin ardından kaybolan 2 jandarma personelini ve bölgede diğer kayıp 4 vatandaşı arama çalışmaları sürüyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri dere yataklarını karış karış tarıyor. Dalğıç ekiplerde su altını taradığı dere yataklarında kayıplardan iz aranıyor.

KÖYLERİNDEN AYRILIYORLARKentte selin vurduğu köylerdeki hasar alan evlerini boşaltanlar, güvenli yerlerde sağlanan kira desteği ile yeni yaşamlarını kurmaya çalışıyor. Kimileri ise yakınlarının yanına yerleşirken, aileler döndükleri hasarlı evlerinden kurtarabildikleri eşyalarını almaya çalışıyor. Yağlıdere ilçesi Koçlu köyü de selden etkilenen yerlerden oldu. Caminin yıkıldığı köyde binalar da hasar gördü. Evlerine dönmeye korkanlar, kent merkezine inmek için hazırlık yapıyor.

'ÇOK KORKUNÇ GECEYDİ'Süleyman Kılıç ise, "Yağmur o kadar şiddetliydi ki ne yapacağımızı şaşırdık. Evin önüne kadar sular gelince biz biraz yukarıdaki komşunun evine gittik. O esnada bir kepçe geldi. Kepçeye binerek evden çıktık. Arabamızla bulunduğumuz yerden uzaklaştık. Geceyi arabamızın içerisinde geçirerek güvenliğimizi aldık. Çok korkunç bir geceydiö diye konuştu.Çok kuvvetli yağmur yağdığını anlatan Emine Aygün, "Dere taştı, her yeri su bastı. Biz evde sıkışıp kaldık, kepçe ile ancak çıkabildik. Evimizde korkuyoruz. Güvenli bir yere gideceğizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Hasarlı köylerden detay-Koçlu köyü detayları-Koçlu Camii detayları-Muhabir anonsu (Arzu ERBAŞ)-Hasarlı ev detayları-Vatandaşlarla röp.-Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR-Arzu ERBAŞ - Kamera: Doğancan İLEK GİRESUN-DHA

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İdlib'de, savaş mağdurları kalıcı konutlara yerleşiyor

SURİYE iç savaşının başlamasıyla birlikte rejimin, hava ve karadan saldırılarından dolayı yerlerinden olarak çadırlarda yaşam süren siviller, Türkiye'nin başlattığı proje ile ortaya çıkan kalıcı konutlara yerleşmeye başladı. İdlib'de son olarak Türkiye Diyanet Vakfı'nın Pakisktan STK'sı ile inşasını tamamladığı kalıcı konutlara dezavantajlı 108 aile yerleştirildi.

Suriye'de 2011 yılı ilkbaharında başlayan karışıklık, rejimin silah kullanımı ile iç savaşa dönüştü. Yıllardır devam eden iç savaşta muhaliflerin elindeki tek kent merkezi olan İdlib, aynı zamanda Esed ordusunun kontrolü sağladığı bölgelerden, göçe zorladığı sivillerin gelişi ile 4 milyon nüfusa ulaşarak, rejim karşıtlarının son kalesine dönüştü. Yabancı paralı askerler ile Rusya ve İran desteği ile karadan ve havadan İdlib'e yönelik saldırı başlatan Esed rejimi, Türkiye'nin uluslararası diplomatik girişimlerinin ardından engellendi. Ancak rejimin saldırıları sırasında binlerce kişi de zorunlu olarak evlerini terk ederek, güvenli gördükleri Türkiye sınırına yakın noktalara yerleşti. Tarım arazileri ve boş olan tüm bölgelere çadırlar kurulmasının ardından sınır hattında irili ufaklı yüzlerce kamp oluştu. Düzensiz kamplarda yaşayanların başta çadır olmak üzere gıda, temizlik ve temel ihtiyaçları Türk Kızılayı, AFAD ve diğer STK'lar tarafından karşılanarak, savaş mağduru sivillerin yaşamlarını sürdürmesine yönelik çaba gösteriliyor. Ancak yıllardır süren iç savaş ve yerinden edilerek çadırlarda yaşamaya mahkum edilen sivillerin barınma sorununun giderilmesi için de çalışmalar yürütülüyor.

PROJE 300 GÜNDE TAMAMLANDITürkiye'nin girişimleri ile savaş mağduru sivillerin yazın aşırı sıcak, kışın ise yağışlar nedeniyle soğuk olan çadırlardan kalıcı konutlara taşınması için çalışma başlattı. Türkiye'nin projesi doğrultusunda birçok noktada kalıcı konutların inşasına başlanırken, bazı STK'lar da uluslararası paydaşları ile projeye ortak oluyor. Son olarak Türkiye Diyanet Vakfı, 10 ay önce dezavantajlı Suriyelileri öncelikli tutmak üzere, kalıcı konut projesi başlattı. İdlib'in güneyindeki Sarmada Kasabası'nın Deyr Hassan bölgesinde Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan Baitussalam Derneği ile birlikte yaptığı proje 300 günde tamamlandı ve 12 bloktan oluşan 108 daire ortaya çıktı. 2+1 ve 3+1 olarak inşa edilen konutların, 85'i eşi çatışmalarda yaşamını yitirmiş dul kadınlar ve çocukları, diğerleri ise yatağa bağımlı engellilere tahsis edildi. İdlib'in değişik bölgelerindeki kamplarda ihtiyacı öncelikli aileler tespit edildi ve ardından çocuk sayısına göre 2+1 veya 3+1 daireye yerleştirildi.

'BİZE BU İMKANI TANIDIĞI İÇİN TÜRKİYE'YE MİNNETTARIM'Çadırdan çıkarak kalıcı konutlara geçen aileler büyük sevinç yaşayarak, yıllar sonra başlarını sokacak bir eve kavuşmalarına öncülük ettiği için Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi. Kalıcı konutların inşasının tamamlanması ile 3 çocuğu ile yeni evine taşınan Fatıma Al Ahmad, "Eşim Halep bölgesinde rejim ile çıkan çatışmada 6 yıl önce şehit oldu. Biz de o zaman çocuklarım ile birlikte kampa geldik. Yıllardır İdlib'de boş arazide kurulu çadırlarda yaşıyorduk. Yazın sıcak, kışın soğukla mücadele ediyorduk. Arazi geniş olduğu için çocuklarım dışarı çıkınca bir anne olarak endişeleniyordum. Ama şimdi başımı sokacak bir evim var. 6 yıl sonra bir eve kavuştuğumuz için yüzüm güldü. Bize bu imkanı tanıdığı için Türkiye'ye minnettarım" dedi.Hama kenti yakınlarında meydana gelen patlama sonucu bacaklarını kaybederek, yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren İbrahim Ummadi de çocukları ile birlikte kamptan çıkıp konutlara taşındıkları için mutlu olduğunu söyledi. Kampta yaşamın birçok zorluğu bulunduğunu dile getiren Ummadi, eve taşınmasında ve kamplarda bulunduğu sırada ihtiyaçlarının karşılanmasında katkısı olan Türkiye'ye şükran borçlu olduğunu kaydetti.İçerisinde cami, okul, kültür merkezi, spor alanı gibi sosyal donatıların da bulunduğu 108 konutluk 'Beyt Selam' ismi verilen yeni kampın müdürlüğünü yapan Hasan Musa, dezavantajlı gruplara öncelik tanındığını ifade etti. Kampın içerisinde herkesin ihtiyacına cevap bulduğunu anlatan Musa, dul ve engelli 108 aileye düzenli gıda desteği yapıldığını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Konutlardan genel görüntüSokakta oturanlardan görüntülerDairelerden görüntülerKamp müdürü ile röportajKampta kalanlarla röportajlarGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ – Kamera: Anıl ATAR/İDLİB, (Suriye),

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Mobilya yüklü kamyon, alev alev yandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki ihracat mobilyası yüklü kamyonun kasasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, kasada bulunan ve Gürcistan'a gönderileceği öğrenilen mobilyalar kullanılamaz hale geldi.

İnegöl- Yenişehir yolu Ertuğrulgazi Mahallesi'nde, sabah saatlerinde, fabrika önünde park halindeki mobilya yüklü BA 002 GT plakalı kamyonun motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Çevredekiler, itfaiyeye haber verirken, kamyon kasası aniden alev aldı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, kasadaki mobilyaların da yanmasıyla büyüyen alevlere müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın nedeniyle kamyon ve Gürcistan'a ihraç edileceği öğrenilen mobilyalar, kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise bölgeden ayrılan kamyon sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.