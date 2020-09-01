DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

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Genç kız dehşet saçtıİZMİR'in Konak ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı Olay, gece 04.00 sıralarında Küçükada Mahallesi 2232 sokakta meydana geldi.

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Genç kız dehşet saçtı

İZMİR'in Konak ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Olay, gece 04.00 sıralarında Küçükada Mahallesi 2232 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Adem H.(24) ve Engin K.(28) kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerin evine misafirliğe gitti. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Gülizar Y. ve evdekiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Gülizar Y. elindeki bıçakla Adem H.'yi ve Engin K'yi vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı. Yaşanan arbede de Gülizar Y. kendini de yaraladı. Olayı duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ağır yaralanan Engin K. ve hafif yaralı Adem H. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olan Gülizar Y. polis eşliğinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan ağır yaralanan Engin K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İki grubun daha önceden de husumetli olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

-Hastaneden farklı açılardan detayHaber- Fırat AKAY- Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 23 Ağustos saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa- Ankara yolu Mezitler mevkiinde meydana geldi. Osman Murat Özbaş (40) yönetimindeki 16 KHD 36 plakalı otomobil, şerit değiştirdiği sırada aynı yöne giden Ali Dalçık (42) yönetimindeki 06 N 7569 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 06 N 7569 plakalı otomobil karşı yöne geçip, Sebahattin Cankurt (60) yönetimindeki 34 FM 9026 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle, otomobillerin içinde bulunan 6 kişi yola savruldu, 3 kişi de araçların içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma, olası bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, otomobil içinde sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada hurdaya dönen otomobiller çekiciyle yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat kapalı olan Bursa-Ankara yolu kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİKazada, sürücülerden Ali Dalçık, eşi Aysel Öztürk Dalçık ile Ali Dalçık'ın kardeşi Emine Abinik (44) ve 34 FM 9026 plakalı otomobilde yolcu olan İbrahim Cankurt (30) hayatını kaybetti. İbrahim Cankurt'un Antalya Başsavcısının yeğeni olduğu belirlendi. Ayrıca Cankurt'un doğum günü olduğu ortaya çıktı.

KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDISebahattin Cankurt'un otomobilindeki aynı aileden, Kadriye Cankurt (63), Reyhan Cankurt (35), Semanur Cankurt (19) ve 16 KHD 36 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Murat Özbaş ve yanındaki Saire Özçiftçi (36) yaralandı. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan 16 KHD 36 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Murat Özbaş, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından sabah saatlerinde, kazaya neden olduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Osman Murat Özbaş, 'taksirle birden fazla ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMERALARA YANSIDI

4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kamerada araçların çarpıştığı görülüyor.

Konak, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 09:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

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