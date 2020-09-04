DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen kadın: Benim elim tetiğe hiç değmedi

ADANA'da, kendisini darbettiğini öne sürdüğü eşi Hakan Özbek'i (33) pompalı tüfekle vurarak, öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Fikriye Özbek (28), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özbek'in ifadesinde; elinin tetiğe hiç değmediğini, kıskançlık nedeniyle tartıştıkları kocasının tüfeği eline zorla verdiğini ve namluya da 3 kez vurunca silahın ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Olay, önceki gün, merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi 1002 Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 2 çocukları olan Fikriye ve Hakan Özbek çifti, gece kıskançlık nedeniyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda, iddiaya göre, darbedilen Fikriye Özbek, çocukları da evdeyken kocasına ait pompalı tüfekle Hakan Özbek'e ateş açtı. Özbek, göğsüne isabet eden saçmalarla yere yığılırken, silah sesine çiftin çocuğu ve komşuları da uyandı. Fikriye Özbek, ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hakan Özbek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Hakan Özbek'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Fikriye Özbek'in, olay gecesi yakınlarına, "Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti" dediği ve polise ise öldürme amaçlı ateş etmediğini söylediği öğrenilirken, emniyetteki ifadesinde de tüfeği eşinin zorla eline tutuşturduğunu belirttiği ortaya çıktı.

'NAMLUYA 3 KEZ VURDU, TÜFEK ATEŞ ALDI'Fikriye Özbek'in, emniyette verdiği ifadesinde, "Eşim çok kıskanç, aramızda sürekli şiddetli geçimsizlik var. Olay gecesi evde alkol aldı. Kıskançlık meselesi yüzünden tartıştık. Sıkıntılı bir pompalı tüfeği var. Onu alıp bana doğrultarak, 'Seni öldüreceğim' dedi. Sonra ağzında mermi olan tüfeği zorla benim elime tutuşturdu. 'Beni vuracaksın' dedi. Böyle bir şey yapamayacağımı söyledim ancak tüfeği kendi göğsüne dayayıp 'Ben bu tüfeğin huyunu biliyorum' dedi ve namluya 3 kez vurdu. Tüfek ateş aldı. Benim elim tetiğe hiç değmedi" dediği öğrenildi.Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Fikriye Özbek, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek'ten tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kadının adli tıp birimine getirilmesiDetaylar

Haber: Gülşah ÖZGEN - Kamera: ADANA,

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Adana'da 3 milyon liralık zimmet operasyonu: 6 gözaltı

ADANA'da Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğün'de 3 yılda zimmetlerine 3 milyon 181 bin 651 lira geçiren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 5'i kamu çalışanı 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli kurum mutemedinin maaş ve çeşitli masraflar bahanesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan fazladan para talebinde bulunduğu, fazladan gelen paraları kendisinin de içinde bulunduğu 1 sivil 4 personel ile birlikte farklı banka hesaplarına yatırdığını saptadı. Daha sonra teknik ve fiziki olarak takibe başlayan ekipler, şüphelilerin zimmet suçu işleyerek banka hesaplarına 2017 yılından bu yana 3 milyon 181 bin 657 lira aktardığını tespit etti. Delillerin toplamasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartı. Alınan karanın akabinde ekipler, şafak vakti 6 adrese eş zamanlı oprasyon düzenledi. Evlere baskın yapan ekipler, anne-kız iki kadının aralıranda bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Adli tıp kurumunun dış görüntüsü ve tabelasıŞüphelilerin, polis nezaretinde adli tıp kurumuna getirilmesi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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Dua kitabı satıcısının gasp anı cep telefonu kamerasında

ADANA'da engelli dua kitabı satıcısı Bahadır Yıldız (24) durakta otobüs bekleyen engelli Doğan K.'yi (23) bıçak çekerek gasp etmek istemesi cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.Olay, Yüreğir İlçesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddaya göre, yürüme engelli Bahadır Yıldız, durakta otobüs bekleyen engelli Doğan K.'nın yanına gelen dua kitabı satmak istedi. Parasının olmadığını söyleyen Doğan K.'ya inanmayan şüpheli üzerindeki bıçağı göstererek cüzdanı istedi. Bir süre cüzdanını vermeyen Doğan K. ile boğuşan şüpheli daha sonra aldığı cüzdanda para olmadığını görünce olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından yoldan geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye gelen Gasp Büro ekipleri, çok sayıda sabıkası bulunan Yıldız'ı 19 Mayıs Mahallesi'nde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli, dua kitabı satmak istediğini Doğan K.'nın kendisine küfür ettiğini söyledi.

Sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Yıldız, tutuklandı.