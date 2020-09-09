DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

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Enstitüde çalışarak hesaplarına milyonlar aktaran 1'i kadın 5 kişi tutuklandıADANA'da, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli yaparken kendi zimmetlerine 3 milyon lira para aktaran 1'i kadın 5 kişi tutuklandı.

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Enstitüde çalışarak hesaplarına milyonlar aktaran 1'i kadın 5 kişi tutuklandı

ADANA'da, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli yaparken kendi zimmetlerine 3 milyon lira para aktaran 1'i kadın 5 kişi tutuklandı. 2017'den beri sahte belge düzenleyip kent genelinde 34 tarla, 2 gayrimenkul satın alan enstitüde görevli mutemet Adnan K.'nın hesabında 2 milyon 300 lira para olduğu saptandı.

İddiaya göre, aylık ortalama 3 bin 500 lira ila 4 bin lira arasında maaş alan mutemet Adnan K. Mesut Ö. Serdar T. Mustafa G. 6 aylık geçiçi işçi olarak çalışan G.A.'nın lüks yaşamları ve son model otomobillere binmesinden dolayı ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, 4 Eylül'de Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli mutemedin, maaş ve masraf adı altında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan fazladan para talebinde bulunduğu, gelen paraları da kendisi ve 4 mesai arkadaşı ile bir yakınının banka hesaplarına aktardığını saptadı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan takipler ile şüphelilerin 2017 yılından bu yana 3 milyon 181 bin 657 lirayı kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.

SERVET SAHİBİ OLDULAROperasyonun ardından soruşturmayı genişleten polisler, 1'i kadın 5 şüphelinin mal varlıklarını inceledi. Şüphelilerden Adnan K.'nın 2017'den beri, servis, yemek, giyim ve ek giderler adı altında bakanlıktan ek ödenek talep ettiği, gelen paraları da  Mesut Ö. Serdar T. Mustafa G. ve G.A.'ya verdiği öğrenildi. Şüpheliler Adnan K.'a ait 34 tarla, 2 gayrimenkul, eşine ve oğluna ait son model otomobil ve hesabında 2 milyon 300 lira nakit para olduğu ortaya çıktı. Yine Mesut Ö.'nün eşinin üzerine ev ve tarla, 2 otomobil hesabında 500 bin lira para, G.A.'nın adına lüks otomobil hesabında 300 bin lira para, Serdar T. ve Mustafa G.'nin de hesaplarında yüklü miktarda nakit para olduğu ortaya çıktı. Emniyette sorgulanan şüpheliler suçlamaları kabul etmezken. Adnan K.'dan borç aldıklarını iddia etti. Polis daha sonra şüphelilerin tüm mal varlıklarına el koydurma kararı aldırdı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 5 kişi tutuklandı.

Doğu Akdeniz, Gayrimenkul, araştırma, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 09:47 - Kaynak: DHA

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